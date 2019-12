Чим відрізняються наукові статті чоловіків і жінок. Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Unsplash

У вівторок, 17 грудня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Як відрізняються наукові статті чоловіків і жінок

Як пісня, що вийшла 25 років тому, очолила чарт Billboard Hot 100

Чому "нічний режим" смартфону може створювати проблеми для здорового сну

Як не збанкротувати під час святкового шопінгу

"Виняткові" чоловіки-науковці

Чоловіки-науковці частіше за своїх колег жінок називають свої досягнення "винятковими", повідомляє British Medical Journal.

Наукове видання наводить результати дослідження, під час якого було проаналізовано близько 6,2 млн наукових статей за період між 2002 та 2017 роками. Згідно з його результатами, жінки вживають менше позитивних слів для опису своєї праці.

"Автори-чоловіки вживали слово "новаторський" на 60% частіше, ніж їхні колеги жінки. "Унікальний" вживалося чоловіками на 44% частіше, а "той, на який покладають надії" - на 72%", - йдеться у статті.

Найбільший гендерний розрив помітний у більш впливових наукових виданнях, пише British Medical Journal.

За словами економіста з Університету Ліверпуля Ерін Хенгель, у видавництвах до жінок більші вимоги: їхні роботи переглядають ретельніше і довше, ніж роботи чоловіків.

У коментарі до статті науковці Решма Ягсі з Університету Мічигану та Джулі Сілвер з Медичної школи Гарварду кажуть, що найбільш очевидним шляхом подолання проблеми буде заохочення жінок "більше поводитися як чоловіки" та "бути більш позитивними".

Різдвяний хіт вперше очолив хіт-парад Billboard Hot 100

Різдвяний хіт Мераї Кері "All I Want For Christmas Is You" вперше посів першу сходинку чарту Billboard Hot 100. З моменту релізу пісні минуло вже 25 років, повідомляє Huffington Post.

Пісня стала 19-м треком співачки, що опинився на найвищій сходинці популярного чарту, перетворивши її на сольного виконавця з найбільшою кількістю пісень №1 у рейтингу. Попереду Кері лише Beatles з 20 хітами на першій сходинці.

"Ми це зробили", - написала співачка у Twitter, довідавшись про новину.

"All I Want For Christmas Is You" вийшла у 1994 році в альбомі "Merry Christmas". Кері на той момент було 24 роки.

Як "нічний режим" у смартфоні може погіршити сон

Використання "нічного режиму" на смартфоні для зменшення кількості блакитного світла, яке він випромінює, може створювати проблеми для здорового сну, пише Times з посиланням на науковців з Університету Манчестера.

Попередні дослідження показали, що блакитне світло від екранів телевізорів та смартфонів зменшує продукування в організмі мелатоніну - гормону, що допомагає спати.

"Тепер науковці з Університету Манчестеру кажуть, що блакитне світло, імовірно, завдає не так багато шкоди, як вважали раніше, і що зменшення яскравості може бути ефективніше за зміну відтінку світла", - пише видання.

За їхніми словами, використання більш холодних та тьмяних відтінків у налаштуваннях екрану ввечері будуть кориснішими, оскільки даватимуть організму вірні сигнали.

Видання цитує автора дослідження Тіма Брауна, який розповів, що експеримент проводили з мишами, але його результати можна розповсюджувати і на людей.

У той час, як холодні блакитні відтінки асоціюються з сутінками, а більш теплі жовті - з денним світлом, вони суттєво впливають на сприйняття кольору, але на сприйняття яскравості тільки у невеликій мірі, каже він.

Саме тому, краще змінювати саме налаштування яскравості, радить він.

Поради для Різдвяного шопінгу

Як робити шопінг під час свят та не збанкротувати, радить Independent.

Перш за все, пише видання, подарунок не обов'язково має бути чимось дорогим: його цінність полягає не у вартості на етикетці, а у зусиллях витрачених на його вибір.

Тож краще подумати над тим, що саме потрібно тій людині, яку ви хочете привітати, і витратити час на пошук цього.

Інша порада полягає в тому, щоб дарувати не речі, а враження.

"За умови ретельного підбору, такий подарунок може принести більше задоволення, ніж матеріальний", - пише Independent.

Ще один варіант за умов обмеженого бюджету - щось зроблене власними руками або сувенір з подорожі. Такий подарунок буде не менш приємним за традиційний.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба Моніторингу ВВС

