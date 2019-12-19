"Стандартний унітаз" створений для того, аби скоротити "туалетні" паузи, адже висидіти на ньому можна максимум п'ять хвилин - про це пишуть ЗМІ. Також в огляді преси читайте про таке:

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Експлуатація працівників?

Metro пише про "садистський" дизайн унітазів, який не дозволятиме робітникам "засиджуватись" під час робочого дня.

Виріб під назвою "Стандартний унітаз" був створений однойменною компанією та схвалений Британською асоціацією туалетів.

"Цей безрадісний унітаз має ухил вперед на 13 градусів, через що сидіння на ньому дає таке саме навантаження на ноги, як і присідання навпочіпки", - пише видання.

Виробники стверджують, що людина зможе висідати на ньому не більше 5 хвилин.

Компанія Standard Toilet зауважила у своїй заяві, що тривалі туалетні паузи коштують британському бізнесу близько 4 млрд доларів на рік, через що "наш Стандартний унітаз може стати цінним надбанням для бізнесу".

Окрім "очевидних переваг для босів-садистів", виріб допоможе поліпшити здоров'я працівників, адже він "допомагає знизити напруження опорно-рухового апарату", стверджує виробник.

Користувачі соціальних мереж вже розкритикували інновацію.

"Ох, капіталізм робить те, що в нього виходить найкраще - експлуатує робітників", - цитує академіка з Університету Філіппін Еша Престо Metro.

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Переваги мистецтва

Якщо хочете жити довше, ходіть до театру чи музею принаймні раз на місяць, пише Daily Mail.

Видання посилається на дослідження Університетського коледжу Лондона. Науковці досліджували близько 7 тис. людей у віці від 50 років протягом 12 років і встановили, що ті, хто цікавився мистецтвом принаймні раз на місяць мали на 31% менше шансів померти до закінчення дослідження.

Вчені визнають, що не можуть стверджувати, що саме відвідування театру чи галереї зменшило ризики передчасної смерті, оскільки дослідження було суто спостережним. Водночас, вони висловили переконання, вечір в театрі поліпшує психологічний стан та сприяє фізичній активності.

Цікаво, що це було перше дослідження, яке пов'язує захоплення мистецтвом та запобігання ранній смерті.

"Це дослідження не є магічним, проте воно дуже реальне. Воно додає фактів до нашого розуміння переваг для здоров'я від мистецтва та ставить важливі питання для подальших досліджень", - цитує лікаря Ніколу Джілл Daily Mail.

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Чисте повітря - здорова психіка

Мешкаючи поруч із пожвавленою транспортною артерією, ми ризикуємо впасти в депресію та скоїти самогубство, пише Sun.

Видання пише, що британські вчені виявили зв'язок між забрудненням повітря та депресією.

За словами провідної дослідниці доктора Ізобель Брейтвейт, "ми показуємо в дослідженні, що окрім шкоди фізичному здоров'ю, забруднення повітря також може завдавати значної шкоди нашій психіці".

Пані Брейтверт вважає, що зниження шкідливих викидів до рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я рівнів допоможе знизити ризик депресії для мешканців міст на 2.5%.

Ба більше, вчені встановили зв'язок між збільшенням забруднення повітря та рівнем самогубств. Зокрема, вони стверджують, що через кожні 10 мікрограмів викидів на 1 куб. м ризик суїцидів зростає на 2%.

Водночас, вчені кажуть, що забруднення повітря також викликає підвищення тиску у вагітних жінок, що ставить під загрозу як життя майбутньої мами, так і дитини, пише Sun.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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