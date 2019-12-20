Фани серіалу "Чорнобиль" руйнують зону відчуження. Огляд ЗМІ

Копирайт изображения SKY UK/HBO Image caption Кадр з серіалу - вибух на ЧАЕС

У п'ятницю, 20 грудня, західна преса пише про "нацистський скандал" з українським футболістом, фанатів серіалу "Чорнобиль", що руйнують зону відчуження, та руйнівний святковий алкоголь.

Токсичні фанати серіалу "Чорнобиль"

Після виходу серіалу "Чорнобиль" кількість туристів у зоні відчуження значно зросла, пише Guardian.

Якщо в жовтні минулого року тут за місяць приїхало близько 9 тисяч туристів, то в жовтні цього року їх було вже 17 тисяч.

"Ситуація жахлива", - цитує видання Сергія Іванчука, власника туристичної компанії "Соло Іст", що багато років возить відвідувачів до зони відчуження. Він відмовляється змінювати свої тури відповідно до телеверсії і обурений планами президента Зеленського зробити із Чорнобильської зони "туристичний рай".

Результат масового туризму - зростання вандалізму, пише видання.

У багатьох місцях можна побачити графіті у вигляді пеніса, на радіолокаційну антену "Дуга" вішають "замки кохання", а туркомпанії в гонитві за заробітком наробили позбавлених смаку сувенірів - від магнітиків до футболок.

"Ніхто б не додумався робити магнітики з газовими камерами і продавати їх на в'їзді в Освенцим", - каже Іванчук.

Обурені напливом туристів і сталкери, які нелегально ходять до зони відчуження. Між ними та туристичними гідами, які возять в зону любителів селфі, виник конфлікт, пише Guardian.

Найгірше за все - це неповага до місця катастрофи, вважає видання.

Зозуля про скандал

"Я - патріот і це не злочин", - заявив український футболіст Роман Зозуля під час пресконференції 19 грудня, коментуючи інцидент на матчі "Райо Вальєкано" та "Альбасете", пише іспанське спортивне видання Marca.

15 грудня гру команд перервали через те, що вболівальники "Райо Вальєкано" обзивали Зозулю нацистом.

"Все, що про мене кажуть, - неправда. Я - лише футболіст і патріот своєї країни. Я - лише футболіст і не маю політичних поглядів", - сказав Зозуля.

Коментуючи закиди на свою адресу щодо допомоги військовим, футболіст пояснив: "В Україні йде війна, і серед нас багато тих, хто долучається до гуманітарних акцій: платить за роботу карет швидкої допомоги, їжу та одяг, допомагає в лікарнях; ми з моєю футбольною командою кілька разів відвідували передову, щоб показати нашу підтримку".

"Ми займаємося порятунком життів як члени громадянського руху, жодного разу не купували зброю. Я - патріот і це не злочин", - додав він.

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Коментуючи свої фото з портретом Степани Бандери у соцмережах, Зозуля сказав, що зробив їх тому, що дійсно схожий на лідера українського націоналістичного руху ХХ століття. Футболіст додав, що вважає Іспанію своєю другою батьківщиною.

Свята vs зуби

Свята можуть погано відбитися на ваших зубах. Британський стоматолог Крістофер Ор розповів виданню Daily Mail, які напої для цього найгірші.

Найбільше руйнують зуби коктейлі, в яких поєднується солодке та кисле. У списку "ворогів" також шампанське, просекко та білі вина, на кшталт рислінгу та шаблі, які мають високу кислотність. Кислота пом'якшує зубну емаль, пояснює стоматолог.

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Червоні вина, як от піно нуар, також можуть мати високу кислотність, зазначає лікар. Він додає, що шкідливі для зубів і солодкі вина, адже містять багато цукру.

"Суміші для коктейлів зі смаком лимону та газовані напої на кшталт звичайної або дієтичної коли спричиняють ерозію зубів через кислоту", - також застерігає лікар.

Він радить вживати напої через соломинку, аби зменшити контакт кислоти з зубами, та час від часу промивати рота водою, аби допомогти слині зменшити в ньому кислотність.

Огляд підготували Тетяна Кирилюк та Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC