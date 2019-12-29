Мадонна готується до шлюбу з молодим танцюристом? Культогляд

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У культогляді подій за тиждень:

Чи зіграє Мадонна чергове весілля?

Джастін Бібер повертається на сцену?

Чому у Голлівуді раділи імпічменту Трампа?

Якої шкоди повені завдають Венеції?

З різницею в 36 років

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У Мадонни - черговий роман з набагато молодшим за неї чоловіком, але наміри у неї серйозні.

Принаймні так це зрозуміли батьки її обранця, 25-річного танцюриста Ахламаліка Вільямса, після зустрічі з поп-зіркою.

В ексклюзивному інтерв'ю з таблоїдом Mirror, батько хлопця, Дрю, розповів, що Мадонна запевнила їх, що "дуже закохана" в їхнього сина, якого вважає "розумним і дуже обдарованим".

А його мати, Лорі, гадає, що співачка звернула на Ахламаліка увагу саме через його музичний талант - адже він не лише танцює, а й пише пісні. Вона припускає, що пара буде разом тривалий час.

"Може, вони навіть поберуться", - каже вона.

Коли ж батьків, які обидва молодші за 61-річну Мадонну, запитали, як вони сприймають величезну різницю у віці пари, Дрю відповів, що син "щасливий, як ніколи".

Сюрприз від Бібера

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Джастін Бібер повертається на сцену після дворічної перерви, повідомляє Guardian.

Окрім анонсованого туру, незабаром вийде його перший за п'ять років альбом.

Про своє повернення співак оголосив на католицьке Різдво у відеоролику в мережі Instagram, де у нього понад сто мільйонів прихильників.

"Ми - люди - не бездоганні. Моє минуле, мої помилки, все, що я пережив. Я вірю, що зараз я перебуваю там, де маю бути, і що Бог привів мене туди, де він хоче, щоб я був", - каже Бібер у кліпі.

Співак додає, що його новий альбом буде відрізнятися від попередніх:

"У кожного з нас своя історія, і мені кортить розповісти мою. Саме музику я люблю найбільше з усього, що робив".

Видання нагадує, що у 2017 році виконавець раптово скасував 14 концертів свого світового турне і вирішив взяти паузу.

Цього року він записав дует з британським колегою Едом Шираном. І от нарешті третього січня виходить його сингл Yummy.

Імпічмент "думками і молитвами" Голлівуду

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Голлівуді багато опонентів президента США, які підтримували його імпічмент. Співачка та акторка Шер навіть пояснила, чому вважає Трампа шкідливим для країни

У ліберального Голлівуду завжди були непрості стосунки з Республіканською партією, а до Дональда Трампа багато хто з зірок ставиться відверто неприязно.

Тому коли Палата представників оголосила президенту імпічмент (лише втретє в історії США), знаменитості не стримували емоцій, відзначає Independent.

Співачка і акторка Шер написала у Twitter, що Трамп "робить багатих багатшими, а бідних ще більш злиденними". Вона додала, що у гонитві за тим, аби отримати контроль над світом, той втратив душу.

Аби висловити своє ставлення до голосування в Конгресі, слова "президент, якому оголосили імпічмент" Шер надрукувала великими літерами.

Режисер Майкл Мур похвалив демократів за "сміливість вступити у двобій з загрозою".

Актор Дон Чідл прокоментував лаконічно: "Нашими думками і молитвами".

А деякі знаменитості використовували у своїх дописах ненормативну лексику.

Втім, як зазначає видання, Трамп, швидше за все, залишиться на посаді. Сенат, де більшість мають республіканці, навряд чи підтримає його імпічмент.

Як повені зашкодили окрасі Венеції

Копирайт изображения Getty Images Image caption Собор святого Марка страждає не тільки від повеней, але й від масового туризму

У Венеції підрахували, скільки коштуватиме часткова реставрація Собору святого Марка після листопадових повеней, пише Daily Mail.

Сума, здавалося б, не така і значна як для пам'ятки, де "кожен камінчик - скарб": п'ять мільйонів євро.

Ба більше, коли туристи відвідують храм, вони навіть не бачать, якої шкоди завдають повені. А все тому, що головний ворог мармуру та мозаїк - не вода, а морська сіль. Адже її кристали розширюються, коли висихають, і руйнують структуру оздоблення зсередини.

Під час реставраційних робіт виникає і інша проблема - деяких матеріалів, з яких будували собор, вже не існує в природі. Тому коли корозія певних елементів декору стане незворотною, їх виготовлять з іншого каміння.

На жаль - і про це неодноразово говорили - шкодить Святому Марку (і всьому місту) не тільки стихія, а й масовий туризм. Собор відвідує п'ять мільйонів мандрівників щороку, і деякі частини підлоги не витримують навантаження. Вже зараз їх накривають спеціальною захисною марлею.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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