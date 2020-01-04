"З тиранів треба сміятися": вийшла комедія про Гітлера. Культогляд

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Жорстка комедія про Гітлера, провал екранізації "Cats", привабливість Дракули та найочікуваніші фільми 2020 року - у першому культогляді в новому році.

Сміятися з Гітлера

У США зняли комедію про Другу світову війну під назвою "Кролик ДжоДжо", пише Telegraph.

Головний герой Джоханес ("ДжоДжо"), член Гітлер'югенду, закохується в єврейську дівчинку, яку його мати ховає у себе вдома.

Кохання змушує його переоцінити свої погляди, але цьому заважає уявний друг в образі Гітлера.

Фільм знятий по книзі Крістіни Люненс "Клітчасте небо", що заснована на реальних подіях.

Книгу переклали близько 20 мовами, однак не видавали німецькою, адже гумор твору обурив багатьох читачів.

Цей же "чорний гумор" увійшов і до фільму, навіть у більшій мірі.

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Авторка книги позитивно оцінила стрічку й похвалила ризиковане рішення режисера Таїка Ватіті ввести туди "уявного Гітлера" (якого зіграв сам режисер).

"Таїка виводить Гітлера з голови Джоханеса і дозволяє людям його побачити, - каже Люнес. - Адже він вірить, що важливо сміятися з психопатів та тиранів, аби зламати міфи та бар'єри, що їх захищають".

"У нас обох є баланс гумору та драми", - каже письменниця про режисера.

Батьки Люнес мають італійське та бельгійське походження. Вони пережили війну.

Це не перший гумористичний твір про Другу світову за останні роки.

Тут можна згадати книгу Шалома Аусландера "Надія: Трагедія", в якій персонаж знаходить у себе на горищі Анну Франк, яка не цурається лайки.

Також у цей перелік входить бестселер "Дивіться, хто повернувся" про Гітлера, який знову з'являється у сучасному Берліні.

Крах "котячого фільму"

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Фільм "Cats" став величезним провалом попри успіх легендарного мюзиклу, пише в іншій статті Telegraph.

У перші два дні показу він заробив лише 6 мільйонів доларів. Для порівняння, музикальний фільм "Богемна Рапсодія" за такий період набрав 51 мільйон доларів.

Стрічка може стати найбільшим провалом Universal Studios за весь рік, а її творці - втратити від 70 до 100 мільйонів доларів.

І це попри чудовий акторський склад, серед яких Тейлор Свіфт, Ідріс Ельба, Джуді Денч, Іан МакКеллен і Дженіфер Хадсон.

Режисером є не менш іменитий Том Гупер, автор хітового фільму-мюзиклу "Знедолені".

А один з оглядачів газети не дав "Cats" жодної зірки - вперше з 2010 року.

Найочікуваніші фільми 2020

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Автори Guardian склали список найочікуваніших фільмів 2020 року.

Серед них - фільм про Ніколу Теслу, якого грає Ітон Хок. Він розповідатиме про зрілі роки винахідника у Нью-Йорку.

В іншій стрічці Бенедикт Камбербеч зіграє британського шпигуна Гревіла Вінна, який допоміг ЦРУ вирішити Карибську кризу завдяки контакту з російським джерелом, Олегом Пеньковським.

Камбербеч також перевтілиться у художника 19 сторіччя Луї Вейна, який відомий картинами антропоморфних котів і в якого діагностували біполярний розлад.

А Джонні Депп вийде на екран в образі військового фотографа, який досліджує ефект ртутного забруднення в Японії.

Стівен Спілберг та Мартін Скорсезе як продюсери створили біографічний фільм про композитора Леонарда Бернштейна. Його зняв режисер Бредлі Купер, який також грає одного з героїв.

Дженіфер Гадсон гратиме у фільмі, присвяченому соул-співачці Ареті Франклін.

У фільмі про 1840-і роки жінка, яку грає Кейт Уїнслет, входить у лезбійські стосунки з вченою-палеонтологом.

Ще один біографічний фільм зняли про Мерілин Монро на основі книги Джойс Керол Оутс "Блондинка". Головну героїню тут грає Ана де Армас.

І, нарешті, Джуліанна Мур зіграє американську феміністку Глорію Стайнем у біографічній стрічці "Глорії".

Привабливість "Дракули"

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Героїня телесеріалу "Дракула" Доллі Велс в дитинстві хотіла жити у монастирі, пише Telegraph.

"До 12-річного віку я хотіла бути монахинею", - розповідає акторка, яка ходила до католицької школи.

Велс грає сестру Агату у серіалі, що вийшов на BBC і Netflix й став популярним на різдвяні свята.

У книзі Брема Стокера Агата з'являється у монастирі в Будапешті за 350 миль від замка Дракули. Однак фільм грається з сюжетом книги, як серіал "Шерлок" із книгами Конан Дойля.

Газета зазначає, що Дракула у вікторіанську епоху Англії (ХІХ століття) символізував страх перед сексом та бажаннями.

Нині ж він є втіленням хижацької поведінки, додає видання.

Велс із цим погоджується і поравнює Дракулу з американським продюсером Гарві Вайнштейном, якого кілька жінок звинувачують у згвалтуванні.

Водночас глядача приваблює аристократичне походження Дракули, додає актриса, адже воно робить його "віддаленим та величнішим".

"Він впевнений у собі, має добрі манери", - пояснює вона.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС.

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