Зеленський тримає Коломойського на відстані - Washington Post

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У першому огляді іноземної преси нового року йдеться про таке:

У чому, на думку американських журналістів та експертів, полягає "дивовижний успіх" Зеленського

Як клініка, пов'язана з Путіним, лікувала нелегальних російських найманців

Кому передадуть власність російські олігархи

Слово десятиліття за версією американських лінгвістів

"Дивовижний успіх" Зеленського

Журналіст Washington Post, Джексон Діл, назвав правління Зеленського "надзвичайно, і в деяких випадках дивовижно, успішним".

Це "несподівано" з огляду на те, що президент є "політичним новачком в одній з найменш ефективних країн Європи", пише автор.

Українська економіка стрімко зростає, пише автор. Збільшується експорт, падає інфляція, а зарплати за рік зросли майже на 10%. Гривня зміцнюється швидше за всі валюти світу.

До того ж, МВФ дала попередню згоду на новий кредит, який може заохотити міжнародні інвестиції.

"Ключові антикорупційні заходи пройшли голосування в парламенті, а на черзі великі економічні реформи, включно з приватизацією 500 державних компаній і лібералізацією продажу землі", - додає журналіст.

Автор також вказує на газову угоду, за якою Росія має виплатити Україні 7 мільярдів доларів за транзит за наступні п'ять років.

"Минулого тижня, українське телебачення було сповнене зустрічей зі сльозами на очах, коли військовополонені, яких тримала Росія та її представники у східній Україні, повернулися додому після років за ґратами", - додає Діл.

Вперше з 2005 року більшість українців вірить, що країна рухається у правильному напрямку, пише журналіст, і додає, що 62% довіряють президенту.

Експерт Андерс Аслунд каже: "Путін ненавидів Порошенка через його корумпованість. У Зеленському він цього не бачить".

Зеленський не є слабким противником Кремля, додає Джексон Діл.

На Нормандському саміті він впевнено старався "захистити червоні лінії", за словами аналітика Владіміра Сокора: "Зеленський заспокоїв навіть найсерйозніших критиків".

Досі залишається питання, чи буде Зеленський незалежним від Ігоря Коломойського, додає Діл. Однак він цитує експерта Девіда Кремера, який каже, що Зеленський тримає Коломойського "на відстані".

Клініка для російських найманців

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Клініка, пов'язана з Путіним, лікувала російських найманців, які воювали за кордоном, пише Independent.

Лікарня в Санкт-Петербурзі відкрилася у 2010 році і належить страховій компанії AO Sogaz, серед членів і власників якої є родичі Путіна і наближені до президента особи. Гендиректор клініки Владислав Баранов має ділові відносини зі старшою донькою Путіна, Марією.

За російським законом, громадяни Росії не можуть брати участь у військових конфліктах як найманці, а медичні установи мають повідомляти поліцію про бойові травми пацієнтів.

Однак, як раніше повідомлялося, російські контрактники таємно воювали в Україні та Сирії. Їх наймає приватна військова група "Вагнер", до якої переважно входять колишні військові.

За словами одного з пацієнтів, який воював у Сирії, клініка лікувала бійців Вагнера як мінімум з 2016 року.

Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що не має інформації з цього приводу.

Перерозподіл бізнесу в Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російський олігарх Алішер Усманов вже визначився, як розподілити свої статки

Російські олігархи мають скоро вирішити, кому передати свої бізнес-імперії, пише Financial Times.

Покоління 60-70-річних бізнесменів контролює значну частину російської економіки, пише газета.

Один із них, медіа-магнат Алішер Усманов, вже планує, як розподілити свої 16,5 мільярдів доларів. "П'ятдесят відсотків родичам, п'ятдесят менеджменту [компаній, якими він володіє], які на це заслуговують", - каже бізнесмен.

"Життя не вічне. Життя - це дар. З цього божого дару треба вичавити солодке. Деякі бізнесмени, як-то Ворен Баффет, задоволені щоденною працею. Я думаю, що набагато цікавіше робити щось, окрім заробляння грошей", - каже Усманов.

Його публічне зізнання - рідкісне явище серед російських олігархів, які пильно спостерігають за своїми компаніями, додає видання.

Капіталізм у Росії спирається на маленьку групу людей, які контролюють найбільші компанії і вміщаються за одним столом. Передача власності може стати "великим здобутком" для Росії, пише газета. Адже диверсифікація акціонерів може підвищити прозорість фінансових операцій та зміцнити корпоративне правління.

"Якщо кожен олігарх залишить акції кілька десяткам людей, Путін імовірно не зможе знайти достатньо велику кімнату, щоб вмістити їх усіх. Коли говорити про реформування російської економіки, це було би гарним знаком", - підсумовує газета.

Слово десятиліття

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Словом десятиліття американські лінгвісти назвали займенник "вони" через його популярність поміж гендерно-нейтральних людей, пише Daily Mirror.

Ним ці люди посилаються на себе, замість займенників "він" чи "вона".

Інші займенники - він і його, вона і її, вони і їх - стали словами року, як повідомила Американська Спілка Діалекту.

Голова організації, Бен Зіммер, каже: "Вибір займенників словом року показує, що персональне вираження гендерної ідентичності дедалі більше стає частиною нашого загального дискурсу".

Серед інших претендентів на це звання були слова "мем", "клімат", "Blacklivesmatter" ("життя чорношкірих - важливе"), "woke" (людина, яка усвідомлює соціальну несправедливість). Головним суперником стало слово "ok boomer" (звертання до людини з покоління бебібумерів з натяком на консервативні погляди).

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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