Вони щойно відсвяткували весілля. ЗМІ про жертв катастрофи Боїнга

Копирайт изображения social media of Saeed Tahmasebi Image caption Саід Тахмасебі та Нілуфар Ебрахім приїхали в Тегеран, щоб відсвяткувати другу частину свого весілля

Авіакатастрофа літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - в центрі уваги провідних світових ЗМІ.

Хто загинув?

Daily Mail розповідає історії деяких загиблих пасажирів. Пара британських молодят, Саїд Тахмасебі та Нілуфар Ебрахім, приїхали в Тегеран, щоб відсвяткувати другу частину свого весілля з друзями. В грудні вони побрались у Лондоні.

Пара залишилась в іранській столиці після того, як їхні гості та друзі поїхали. Залишились для того, щоб забрати весільні світлини.

Родина пана Тахмасебі повідомила виданню, що буквально за 10 хвилин до посадки на літак він та його дружина ділилися з рідними занепокоєнням щодо подорожей в регіоні.

На жаль, британська родина стала не єдиною, хто загинув на борту українського авіалайнера.

Серед жертв опинились молодята з Канади Араш Пурзарабі та Пунех Гурджі, які приїхали до Ірану, аби побратися.

Копирайт изображения Barcroft Media/Getty Image caption Всі 176 людей, які перебували на борту літака, загинули

Шведська родина Рахелє та Мікаеля Ліндберга загинула із двома своїми синами, семирічним Емілем і дев'ятирічним Еріком.

Повністю загинула й родина з канадського Едмонтона. Педрам Мусаві та Моджан Денешманд, які працювали в Університеті Альберти, опинились на борту разом із двома дочками - Дарією (14) та Дариною (10).

В цілому, серед 166 загиблих пасажирів і членів екіпажу були представники семи країн, 15 з них діти, пише Daily Mail.

Тривале розслідування

New York Times пише про те, що розслідування авіакатастрофи українського "Боїнга" в Ірані може затягнутися "на рік чи навіть більше".

"Розслідування обставин того, що трапилось в небі над Тегераном, може виявитись навіть складнішим, зважаючи на напругу між Іраном, де впав літак, та США, де його побудував "Боїнг", - зауважує видання.

На думку американського авіаційного експерта Пітера Гольца, слідчі мають розглядати версію про можливу "атаку" на літак як першочергову.

Втім, наразі дуже багато питань, як відбуватиметься розслідування, адже раніше Іран заявляв, що не залучатиме американського виробника до міжнародної комісії.

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"Хотілося б думати, що у світовій авіації порядкуватимуть технічні експерти. Але зважаючи на те, що це Іран, ми мусимо почекати, як все буде розвиватися", - каже американський експерт Майкл Уерта.

Видання проаналізувало всю наявну інформацію щодо трагедії та припускає, що в момент катастрофи літак повертався до аеропорту в Тегерані.

Коментуючи версію про відмову двигуна, яку почали розповсюджувати ледь не з перших хвилин після трощі, газета зауважує, що "комерційні повітряні судна побудовані таким чином, що можуть продовжувати політ, навіть якщо відмовляє один двигун".

"Загоряння двигуна достатньо поширене явище в цивільній авіації, але воно рідко призводить до катастроф", - пише New York Times.

Нова криза Боїнга

Washington Post пише, що катастрофа в Ірані стала новою кризою для виробника "Боїнгів".

Видання нагадує, що американська компанія ще відчуває наслідки кризи, яку викликали дві авіакатастрофи лайнерів, внаслідок чого польоти усіх літаків цієї моделі були призупинені з минулого року.

Криза коштувала розташованій у Чикаго компанії понад 9 млрд доларів та призвела до звільнення виконавчого директора. На "Боїнг" також подали до суду десятки родин загиблих пасажирів, а також акціонери та деякі авіакомпанії.

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Втім, зазначає видання, пов'язувати дві моделі літаків - 737 Max та 737-800 NG, який впав під Тегераном, не можна.

Останній є одним із найпопулярніших та найнадійніших виробів американської компанії, який не використовує систему керування, яку вважають головною проблемою на 737 Max.

Навіть більше, за статистикою, трагедія в Ірані стала десятою в історії 737 NG. За словами експерта Тодда Кертіса, літак мав лише 0,06 фатальних подій на 1 млн польотів, що є найнижчим показником серед сучасних авіалайнерів, що літають протягом кількох років.

Що стосується двигуна, то його спільно виробляють General Electric та французька компанія Safran. За повідомленням на сайті останньої, він - серед найпопулярніших реактивних двигунів у світі.

Видання зазначає, що у разі проблем з одним двигуном літак може безпечно летіти понад годину.

"Але значне пошкодження може завдати шкоди іншим частинам авіалайнера", - додає газета.

Водночас колишній пілот Джон Кокс вважає, що 737-800 NG є надійною "робочою конячкою" і заборона на його експлуатацію була б зараз передчасною, пише Washington Post.

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"Раптова та гостра проблема"

Daily Telegraph пише про те, що Ірану може знадобитися іноземна допомога, якщо "чорні скриньки" літака серйозно пошкоджені, адже лише кілька країн у світі, зокрема, США, Франція та Велика Британія, мають технічні можливості для таких складних операцій.

Водночас видання зазначає, що чимало експертів ставлять під сумнів заяви про те, що відмова двигуна могла призвести до трагедії.

На думку британського аналітика Девіда Лірмонта, той факт, що екіпаж не надсилав сигнал SOS свідчить про те, що в них виникла "раптова та гостра" проблема, що змусила їх "боротися за контроль над літаком".

"Навіть катастрофічна відмова двигуна навряд чи б мала такий суттєвий вплив на управління літаком. 737 здатний безпечно летіти лише на одному двигуні", - цитує пана Лірмонта Daily Telegraph.

Зграя птахів?

Independent пише, що висновки щодо катастрофи робити передчасно.

"Оскільки катастрофа сталась невдовзі після зльоту, слідчі розглядатимуть різні можливості, які включать можливе потрапляння у двигуни зграї птахів, як було у випадку з рейсом 1549 авіакомпанії US Airways 2009 року, також відомому як "Диво на Гудзоні", або потрапляння будь-якого іншого стороннього об'єкту," - пише видання.

Independent також нагадує, за висновками останнього аудиту Міжнародної організації цивільної авіації, проведеного 2017 року, "рівень ліцензування, законодавства, стану повітряних суден, розслідування інцидентів та діяльність" авіакомпаній в Україні були "нижче середнього".

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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