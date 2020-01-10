Український літак та іранська ракета? Що на відео NYT

Копирайт изображения DigitalGlobe/ScapeWare3d/Getty Image caption Місце падіння літака. Жовтою лінією позначили територію, де були уламки

У п'ятницю, 10 січня, західна преса приділила багато уваги катастрофі українського літака в Ірані. ЗМІ пишуть про відео з ймовірним збиттям літака ракетою, реакцію Канади, роль США у конфлікті та схожість з трагедією MH17.

Відео з ракетою

Газета New York Times оприлюднила відео, зроблене зі смартфона, ймовірно, в момент потрапляння ракети в український літак поблизу тегеранського аеропорту.

На відео видно невеликий вибух після того, як, імовірно, ракета потрапляє в літак над містом Паранд, розташованому неподалік летовища. Як визначило видання, літак продовжив летіти кілька хвилин і повернув назад до аеропорту.

Лайнер, який на той момент перестав подавати сигнали, летів в напрямку аеропорту у вогні, а потім вибухнув і швидко впав. Про це свідчать інші відео, підтверджені виданням.

На відео між спалахом від ймовірного зіткнення ракети з літаком та звуком вибуху проходить 10 секунд. Така затримка збігається з відстанню цього місця від літака, згідно з його маршрутом, зафіксованим на сайті FlightRadar24.

Як пише New York Times, справжність відео також підтверджують будівлі, розташування яких збігається зі свіжими супутниковими знімками. Їх видання отримало від компанії, що веде супутникові спостереження.

Це відео вперше з'явилося у публічному Телеграм-каналі. Журналісти видання зв'язалися з його автором і отримали відео для дослідження у високій якості.

Сайт журналістських розслідувань Bellingcat провів свій власний аналіз відео та підтвердив, що згідно з геолокацією, запис був зроблений біля місця авіакатастрофи.

Напрямок зйомки відео відповідає траєкторії польоту рейсу PS752. Водночас сайт пише, що наразі не може підтвердити фотографії уламків ракети, що з'явилися у численних ЗМІ.

Невідомо, чому людина з камерою вирішила почати зйомку, але оскільки повідомлялося про запуск двох ракет, можна припустити, що вона почала знімати відео, очікуючи потрапляння другої ракети. Як повідомила New York Times, людина почала зйомку після того, як почула "якийсь постріл".

Реакція Канади

Копирайт изображения NurPhoto\Getty Image caption Серед загиблих у "Боїнгу-737" було багато канадців

Свідчення про те, що український літак могла збити іранська ракета, може погіршити важливі, але крихкі відносини між США та Канадою, пише New York Times. Катастрофа забрала життя 176 людей, 63 з яких були канадцями.

Якщо наявність іранської ракети підтвердять, прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо доведеться відповідати на питання, чи зіграли роль у провокації такого розвитку подій Сполучені Штати - найважливіший союзник Канади.

Катастрофа літака сталася за кілька годин після того, як Іран завдав ударів по американських військових базах в Іраку у відповідь на те, що США вбили впливового іранського генерала Касема Сулеймані.

Після заяви Трюдо про іранську ракету журналісти кілька разів питали його, чи несуть США часткову відповідальність за створення критичної ситуації. На це канадський прем'єр сказав: "Гадаю, це одне з багатьох питань, над якими розмірковуватимуть люди, намагаючись знайти відповіді".

Канадський експерт з політичних наук Річард Джонстон вважає, що Трюдо намагатиметься не погіршувати відносини з Трампом, зважаючи на важливість економічних зв'язків між Канадою та США, пише видання.

Канада не має пробачати те, що зробив Іран, але не варто і перебільшувати з реакцією, вважає письменник і колумніст Washington Post Девід Москроп.

По-перше, Канаді важливо брати участь у розслідуванні. Країні також треба провести репатріацію своїх громадян у співпраці з дипломатичними партнерами в Ірані - Італією та Туреччиною. Важливо також і не ставати у конфлікті проти Ірану пліч-о-пліч з Дональдом Трампом і США, щоб не ставити під загрозу невинних громадян інших країн, пише пан Москроп.

"Ключем для запобігання таких трагедій у довгостроковій перспективі є робота з тими, хто поставив собі за мету покінчити з теократією в Ірані", - підсумовує колумніст Washington Post.

Складне розслідування

Повідомлення про те, що український літак могла збити іранська ракета, ускладнюють і без того непросте міжнародне розслідування катастрофи в Ірані, пише Wall Street Journal.

Копирайт изображения Getty Image caption В авіакатастрофі загинуло 176 людей

Правила розслідування авіакатастроф регулюються міжнародними протоколами, але вони не є обов'язковими до виконання, а дипломатична напруга робить цей випадок ще складнішим.

Якщо ж розслідування переходить до військових питань та тем нацбезпеки, цивільним розслідувачам зазвичай відводять другорядні ролі. В такому випадку вже не застосовуються міжнародні угоди про участь різних сторін та поширення інформації, а для військових пріоритетом стає захист джерел розвідки та державних таємниць, зазначає WSJ.

Участь інших країн у розслідуванні в Ірані буде непростою. Якщо до розслідування запросять представників США, наприклад з Національної ради з безпеки на транспорті, Вашингтону треба буде переконатися, що вони не порушують обмеження про передачу важливих технологій Ірану.

Під питанням також те, як гарантувати безпеку громадян, які працюватимуть над розслідуванням в Тегерані.

Та навіть, якщо велика команда міжнародних експертів і приїде до Тегерана, їхня роль залежатиме від того, наскільки співпрацюватиме Іран, пише газета.

Схожість з MH17

Катастрофа українського літака нагадує падіння рейсу MH17 над Україною у липні 2014 року, пише пілот Чарльз Бремнер у британській Times.

Копирайт изображения Reuters

Літак МАУ різко втратив зв'язок і зник з радарів, що нагадує останні моменти "Боїнга" Малазійських авіаліній, коли в нього поцілила ракета "Бук". Несподівана радіотиша свідчить про катастрофічну причину, вважає пілот.

Показати, що саме передувало падінню, можуть записи з бортових самописців. Для їхнього розшифрування можуть залучити експертів з Франції або Нідерландів, якщо Іран справді прагне прозорості, адже такі фахівці навряд чи є в самій країні, пише пан Бремнер.

Причину можна визначити і за уламками, адже потрапляння ракети залишає чіткі сліди. "Якщо іранці є такими відкритими щодо цього розслідування, як вони пообіцяли, докази швидко допоможуть зробити остаточні висновки", - вважає пілот.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC

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