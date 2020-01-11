Гаррі і Меган: що далі? Теорії медіа

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Преса по обидва береги Атлантики продовжує жваво обговорювати сенсаційну заяву герцога і герцогині Сассекських - принца Гаррі та його дружини Меган Маркл - про те, що вони бажають відійти від виконання королівських обов'язків.

Медіа висувають різні версії, що призвело до події, яку за аналогією з брекзитом вже встигли охрестити "Мекзитом", та роблять прогнози, як це вплине на життя подружжя, зокрема його фінансовий бік, а також - на майбутнє британської монархії.

"Нездорова одержимість"

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Коментатори майже одноголосно стверджують, що однією з провідних причин, які спонукали Гаррі та Меган піти на такий радикальний крок, були їхні вкрай напружені стосунки зі ЗМІ.

Так, британська Guardian пише, цитуючи кількох кореспондентів, які висвітлюють життя королівської родини, що принц не приховував свого "презирства" до них. Кожного разу, коли мав робити підхід до преси, він виглядав "похмурим", а "в очах була лють", пригадує один з репортерів.

А колишній журналіст ВВС Пітер Гант, який неодноразово брав інтерв'ю у Гаррі, розповів, що у того була "майже нездорова одержимість" тим, що і як пишуть про королівську сім'ю загалом та про нього зокрема.

Він навіть читав коментарі під статтями, а пізніше, під час зустрічей з представниками видань, міг пожалітися на реакцію читачів, яку спровокував той чи інший матеріал.

На думку Guardian, зневага Гаррі до ЗМІ була обумовлена і ранньою смертю його матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі, коли її авто переслідували папараці.

На цей трагічний життєвий досвід наклались також скандали за участі самого принца, які роздмухували таблоїди.

Одного разу опублікували його фото на костюмованій вечірці у нацистській формі, а колись - кадри, на яких танцював голяка у лас-вегаському готелі.

Не менш конфліктними стосунки з журналістами були і у Меган, яка ще на початку її роману з Гаррі звинуватила їх у "тиску та знущанні", а також звернула увагу на "расистський підтекст" багатьох статей про неї.

"Родинна дисфункція"

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Американська газета Washington Post також зауважує, що до "втечі" монаршу пару підштовхнула "расистська британська преса".

Але були, звичайно, й інші причини, веде далі видання.

Серед них - "задушливий" королівський етикет та різноманітні обмеження.

А ще рішення Гаррі і Меган в котрий раз оголило "родинну дисфункцію" у домі Віндзорів, що теж могло стати мотивом для подружжя.

Адже Королева Єлизавета стала монархинею лише через те, що її рідний дядя відрікся від престолу заради розлученої американки.

А шлюби трьох із її чотирьох дітей розпалися, зокрема між Чарльзом і Діаною, батьками Гаррі.

Тому його сімейна драма може лише поглибитися, бо обравши, як багатьом здається, "казку" в Канаді, він фактично полишає своїх найближчих родичів - старшого брата, батька та бабусю.

Емоції чи розрахунок?

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Британська Daily Telegraph робить акцент на тому, що Гаррі та Меган керувалися, в першу чергу, емоціями, коли оприлюднили "заяву, яка мала ефект вибуху бомби".

Видання публікує коментар їхньої близької подруги - журналістки Брайоні Гордон - яка відвідала пару перед новим роком. Вона розповіла, що ті здалися їй "менш енергійними", ніж зазвичай, і водночас Гаррі зізнався, що у нього поменшало оптимізму щодо свого психічного здоров'я.

А Меган начебто пожалілася, що у своїй новій ролі відчула "самотність та раптове затухання свого голосу".

Втім, за даними джерел британської газети Evening Standard, все не так драматично.

Меган і Гаррі буцімто прагнуть знайти нову модель того, як королівська родина має жити у ХХІ сторіччі, і сприймають себе як "порушників спокою" та "інноваторів", які кинули виклик старій системі.

Guardian опосередковано погоджується у своїй редакційній статті з такою можливою логікою дій пари.

Видання зазначає, що хоч британській монархії і було нанесено шкоду, але "відважний крок" подружжя у майбутньому піде їй на користь. На думку редакції, британській королівській родині потрібно оновитися, упорядкувати свої справи та стати більш сучасною.

Тим часом таблоїд Daily Mail з посиланням на близького друга герцога і герцогині Сассекських, Тома Бредбі, повідомляє, що вони виступили зі своєю заявою лише тому, що принц Чарльз, спадкоємець британського трону, нещодавно запропонував саме таку реформаторську ініціативу - "урізати монархію".

І Букінгемський палац начебто розлютило не саме їхнє рішення відійти від обов'язків, а лише те, що вони оголосили про це несподівано, без погодження.

Фінансовий аспект

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Чимало видань також цікавить, чи вдасться Гаррі і Меган стати "фінансово незалежними", як вони оголосили у своїй заяві.

Американська New York Times (яка у вступі до свого матеріалу зазначає, що виступ подружжя навіть посунув у інформаційному полі напругу між США та Іраном) припускає, що вони можуть отримувати десятки тисяч доларів на лекціях та мільйони - на написанні автобіографій. Щоправда, видавців цікавлять лише невідомі загалу деталі життя королівської родини - а це тема делікатна.

Газета також цитує колишнього міністра фінансів Сполученого Королівства Філіпа Хемонда, який вітає бажання Гаррі і Меган заробити собі на життя самостійно.

А USA Today нагадує, що нещодавно пара зареєструвала торгівельну марку Sussex Royal і тому теоретично може отримувати дохід зі всіляких брендованих товарів і послуг - від плакатів і одягу до семінарів.

І це окрім того, що Гаррі успадкував солідну суму від своєї матері. А Меган достатньо заробила, коли була акторкою. Й може тепер поновити кар'єру.

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