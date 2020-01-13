Іран не наслідував Путіна. Чи заслуговує це на повагу? Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканці Тегерана вшановують пам'ять загиблих на борту літака МАУ. У великих містах Ірану після визнання збиття літака вже два дні поспіль тривають протести проти військових та чиновників, на яких демонстранти покладають відповідальність за трагедію

13 січня західні ЗМІ висвітлюють такі теми:

Чому Іран заслуговує на повагу через визнання відповідальності за катастрофу літака МАУ

Як Україна знову стала жертвою конфлікту, до якого не має відношення

Як обережність Зеленського дозволила Україні домогтися офіційного визнання провини Іраном

Тегеран заслуговує на повагу

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Іран заслуговує на повагу через визнання провини щодо катастрофи українського "Боїнга", пише у The Times сер Пітер Вестмакотт, колишній посол Великої Британії в Вашингтоні.

На його думку, це означає, що з Тегераном можна домовлятися, зокрема щодо можливої заміни ядерної угоди, з якої вийшли США з ініціативи президента Дональда Трампа.

"Кілька днів іранські експерти рішуче відкидали версію, що український літак збили. Вони могли б зіграти за сценарієм Володимира Путіна 2014 року, коли брехню та сфабриковані докази використовували для того, щоб заперечити відповідальність Росії за збиття MH17 в повітряному просторі України. Але вони цього не зробили, і за це Іран заслуговує поваги", - пише дипломат.

Він наголошує, що сторонам навряд чи вдасться відновити ядерну угоду 2015 року, але сподівається, що може з'явитися нова версія договору, під іншою назвою та дещо іншими умовами.

"Попередження, що напруга між Америкою та Іраном або між Іраном та його сусідами може вийти з-під контролю, лунали кілька місяців. Тепер ми зазирнули у прірву та стали свідками страшної трагедії", - вважає дипломат.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тисячі іранців протестують і кажуть, що не пробачать високопосадовцям "брехні" у перші дні після збиття літака

"Якщо Вашингтон знайде спосіб відійти від політики "максимального тиску", і якщо Іран зможе повернутися за стіл переговорів, то, можливо, сторінку можна буде перегорнути в пам'ять про жертв рейсу 752", - констатує пан Вестмакотт.

Україна як "місце, що приносить неприємності"

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Україна здобула репутацію місця, що може приносити неприємності", - вважає ексочільник МЗС Павло Клімкін

Катастрофа літака МАУ в Ірані змусила українців ще раз замислитися над тим, чому їхня країна вчергове постраждала через конфлікт, до якого не має відношення.

Про це пише британська Guardian, нагадуючи, що Києву і без цього доводиться вести війну на сході країни, а також зберігати дипломатичний баланс на тлі україно-американського скандалу, що триває з минулого року.

"Це катастрофа", - цитує газета колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

"Україна здобула репутацію місця, що може приносити неприємності. Це повна протилежність того, заради чого ми працювали", - додає експосадовець.

За словами видання, поведінка США після катастрофи стала черговим свідченням складних стосунків між Вашингтоном та Києвом.

Західні лідери один за одним заявляли, що літак імовірно було збито іранською ракетою, але "ніхто не потурбувався про те, щоб поділитися даними розвідки з українцями", і президент Володимир Зеленський був вимушений просити надати докази через допис у Facebook, зазначає газета.

"Всередині країни Зеленського критикували за те, що він залишався обережним, поки інші публічно звинувачували Іран. Але важко сказати, що б він міг зробити до того, як побачив докази. Також цілком можливо, що його обережні заяви щодо винуватців у збитті літака зіграли на користь Україні", - пише Guardian.

На думку газети, ця обачливість дала українським експертам час зібрати на місці трагедії докази, що змусили Іран визнати провину - на відміну від Росії, яка і досі заперечує причетність до катастрофи MH17 у 2014 році.

Обережність, що зіграла на користь

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Керівництво України знало про причини катастрофи літака МАУ ще до офіційного визнання Ірану, але ухвалило "стратегічне" рішення поводитися обережно, аби не ускладнити подальше розслідування. Про це пише американська Washington Post з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова.

Газета наголошує, що президенту Володимиру Зеленському довелося знов проявити дипломатичні здібності.

Перед ним стояло завдання забезпечити для України "співпрацю з боку західних партнерів і з боку Ірану", а також запобігти втягуванню Києва в ірано-американський конфлікт, цитує газета аналітика Кетрін Квінн-Джадж з організації International Crisis Group.

На думку дослідниці аналітичного центру Wilson Center Ніни Янкович, президенту вдалося втримати баланс: "Здається, як для новачка у політиці в нього є тонке відчуття того, як заспокоїти воюючі сторони, щоб захистити інтереси України".

Газета називає серйозним досягненням той факт, що Зеленський зміг запобігти масштабному конфлікту з Іраном, особливо з огляду на те, що йому доводиться також мати справи з наслідками імпічменту проти Трампа, а також проводити перемовини щодо миру на сході України.

"У відеозверненні до українців, що вийшло в неділю, Зеленський звучав сумно, але переможно", - резюмує Washington Post.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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