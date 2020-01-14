Копирайт изображения Getty Images Image caption "Ми не громадяни, ми полонені. Мільйони полонених", - написала шести мільйонам фанів в Instagram відома іранська акторка Таране Алідусті

У центрі уваги світових ЗМІ у вівторок - обставини збиття українського літака МАУ, трагедії, яка стала шоком і "останньою краплею" для багатьох іранців.

Чому іранські зірки приєднуються до протесту проти влади, а телеведучі просять в людей пробачення

Чи стали комерційні інтереси на заваді закриттю авіапростору Ірану для українського літака

Чому незрозумілою лишається лише дата падіння іранського режиму

"Нам усім соромно". Іранські зірки протестують проти влади

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спортивна гордість Ірану, бронзова медалістка з тхеквондо на Олімпійських іграх в Ріо Кімія Алізаде залишила країну і заявила, що не збирається бути співучасницею "лицемірства та брехні" правлячого режиму

Іранські зірки долучилися до антиурядових протестів, пише The Times.

Багато відомих акторів, музикантів, спортсменів і журналістів спочатку уникали демонстрацій, які почалися ще в листопаді. Та після збиття літака МАУ біля Тегерана деякі з них позвільнялися з роботи.

Акторка Таране Алідусті зізнається своїм шістьом мільйонам підписників в Інстаграмі : "Я з цим боролася довгий час і не хотіла це приймати. Ми - не громадяни, ми - полонені. Мільйони полонених".

Престижний кінофестиваль Фаджр, що проходить щороку в лютому у Тегерані в річницю Ісламської революції, опинився під загрозою через звільнення учасників.

"Клянусь прекрасними очима Растіна і Ріри, що не можу це робити", - каже актор Амір Меді Газвіні, який бойкотував фестиваль, маючи на увазі брата та сестру, які загинули в авіакатастрофі.

Серед інших протестувальників, зокрема, популярна співачка Аліреза Ассар. Вона скасувала концерти.

Єдина олімпійська медалістка Ірану, Кімія Алізаде, відмовилася виступати за країну.

Сара Хадем - перша іранська шахістка, яка має титул міжнародного майстра, - звільнилася з національної команди.

Телеведуча Геларе Джаббарі залишила ефір, написавши в Instagram: "Вибачте мені за те, що я 13 років вам розказувала брехню на державному телебаченні". Двоє з її колег також звільнилися.

Але найнесподіванішою була критика з боку Кіана Абдолагі, шеф-редактора агентства новин Tasnim, яке пов'язують із Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). Саме КВІР взяв на себе відповідальність за збиття українського Боїнга.

"Нам усім соромно", - каже Абдолагі.

Чому небо незакрили для українського літака

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Ані український уряд. Ані іранський уряд. Ані американський уряд. Ані Європейське агентство авіаційної безпеки, яке є регулятором авіації на континенті. Ані Міжнародна Асоціація Авіатранспорту. Ані навіть Міжнародна Організація Цивільної Авіації" не попередили МАУ про небезпеку рейсу, пише журналіст Guardian

У збитті літака МАУ в Ірані винні не лише ті, хто запустив ракету, а й ті, хто дозволив цей політ, пише журналіст Мартін Ріверс у статті для Guardian.

Деякі авіакомпанії Близького Сходу скасували польоти до Багдада в Іраку до трагедії українського "Боїнга", а інші - серед європейських і азійських - у цей час обходили небо над Іраном. Тож "очевидним" було би питання, чому МАУ не зробила так само, пише Ріверс.

Однак якби МАУ скасувала рейс, це було б "суто емоційним" рішенням, вважає автор. Адже жодна установа, яка могла б оцінювати ризик польоту, не попередила авіакомпанію про небезпеку: "Ані український уряд. Ані іранський уряд. Ані американський уряд. Ані Європейське агентство авіаційної безпеки, яке є регулятором авіації на континенті. Ані Міжнародна Асоціація Авіатранспорту. Ані навіть Міжнародна Організація Цивільної Авіації", - наголошує журналіст.

Ріверс нагадує, що після збиття MH17 на Донбасі світові авіаперевізники пообіцяли більше працювати з урядами та службами розвідки для захисту пасажирів.

"Тягар ліг в першу чергу на західні країни, чиї установи мають засоби розвідки та демократичну відповідальність проводити реформи".

Однак автор додає, що на заваді цьому стояли комерційні інтереси.

"Такі країни, як Ірак та Україна, отримують величезні кошти від надання ліцензій на польоти авіалініям. Їхні уряди чинитимуть спротив ідеї, що їхнє небо небезпечне, а міжнародні авіалінії заважатимуть дорогим та довгим відхиленням від маршруту!"

Для обходу правових перепон Ріверс пропонує збільшити обмін даними розвідки між державами або створити центральний орган збору такої інформації.

Трагедія українського літака - "остання крапля" для іранців

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протест в Тегерані з плакатом "Ваша помилка була ненавмисною, ваша брехня була навмисною"

Для тисяч іранців замовчування правди про український "Боїнг" стало "останньою краплею", пише iNews, цитуючи протестувальників.

Один із них, 44-річний підприємець Хоссейн, каже, що питання в тому, коли саме занепаде "брутальний іранський режим", а не в тому, чи це станеться взагалі.

"Коли режим, який 40 років брехав своєму власному народу, нарешті під тиском визнає правду про трагедію з літаком після триденного заперечення, це - прямий удар по довірі, яку вони мали весь цей час. Довіра тепер зникла", - каже Хоссейн.

Він розповідає, що все почалося 10 років тому, коли після акцій протесту стало відомо про репресії, замовчування та вбивства мільйонів людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після так званої "Зеленої революції" в Ірані 2009 року, яка завершилася поразкою демонстрантів, з кожною новою хвилею протестів зростає кількість загиблих

"Два роки тому були інші протести, в них брали участь менші міста, які також замовчували та репресували. А два місяці тому люди знову вийшли на вулицю, і 1500 із них вбили. Тож інтервали стають меншими, люди стають сердитішими, а режим стає більш ненадійним. І він втрачає легітимність", - каже Хосейн.

Він наголошує, що молодь нині не просить про референдум чи реформи:

"Вона хоче радикальних змін, вона вже інакша, ніж реформатори, які майже нічого не досягли".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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