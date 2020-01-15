Дві ракети за 30 секунд: чи було збиття літака МАУ помилковим? Огляд ЗМІ

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Іноземні видання 15 січня висвітлюють такі теми:

Удар двома ракетами - чи було збиття літака МАУ помилковим?

Спостереження за американським послом

Краудфандинг для "гучного" брекзиту

Гострі зуби й кігті - кого знайшли в Австралії?

Подвійна атака

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дитяче взуття на місці падіння літака МАУ

Нове відео, опубліковане New York Times, свідчить, за твердженням газети, що в літак "Міжнародних авіаліній України", який вилетів з Тегерана у напрямку Києва, поцілили дві ракети протягом 30 секунд.

На записах із камер стеження, завантажених в мережу іранським користувачем вранці 12 січня, які верифікувало видання, видно, що ракети були запущені з іранського військового майданчика. Під час атаки він знаходився на відстані близько восьми миль від літака.

"Нове відео пояснює, чому перестав працювати транспондер літака за декілька секунд до влучання другою ракетою", - зазначають журналісти The New York Times.

Як зауважує видання, жодне із влучень не призвело до миттєвого падіння літака. Натомість, охоплений вогнем, він ще кілька хвилин намагався розвернутися у напрямку тегеранського аеропорту, а потім впав.

Висновки газети підтверджуються також аналізом The Times. Видання також поставило під сумнів заяви Ірану, що літак було помилково ідентифіковано як крилату ракету, запущену над Тегераном.

"Льотна діяльність в міжнародному аеропорті Тегерана ранком 8 січня була звичайною, як показали льотні дані, а рейс 752 слідував своїм звичним маршрутом", - пише The Times.

Wall Street Journal, яке також проаналізувало відео, наводить думку неназваного американського чиновника, що постріли могли зробити із зенітно-ракетного комплексу російського виробництва "Тор" (за класифікацією НАТО SA-15 Gauntlet).

"Поява інформації, що іранські військові не один раз, а двічі вдарили по цивільному літаку, ймовірно, ще більше розлютить іранців, які не задоволені "некомпетентністю та нечесністю" керівництва країни", - прогнозує видання.

Нові викриття у США

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Нові документи, опубліковані у вівторок в США у межах процедури імпічменту, свідчать про те, що за колишнім послом США в Україні Марі Йованович вели спостереження, пише New York Times.

Про це стало відомо із листування Льва Парнаса, бізнесмена, вихідця з СРСР, наближеного до особистого адвоката президента США Рудольфа Джуліані, яке він надав слідчій комісії.

Видання зауважує, що Парнас спілкувався через WhatsApp з таким собі Робертом Гайдом, "який підтримував зв'язок з людьми в Україні, які слідували за пані Йованович".

Сам Гайд заперечив стеження за Йованович у Києві та заявив, що він "грався" з Парнасом.

Лоренс Роббінс, адвокат Йованович, висловив занепокоєння інформацією про можливе стеження і заявив, що він сподівається на розслідування відповідними органами.

Серед інших Парнас також обмінювався повідомленням із колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком. Зокрема, за словами видання, у березні останній написав Парнасу російською, що досяг певного "прогресу у пошуку інформації на суперників Трампа" і покепкував, що американці досі не можуть звільнити "одну дурепу".

"Гучний вихід" з ЄС від Джонсона

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Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив незвичайну кампанію зі збору коштів на "дзвони" Біг-Бена, які, на думку прихильників виходу з Європейського Союзу, мають ознаменувати цю історичну подію 31 січня, пише Daily Express.

"Коли годинник проб'є 11 вечора 31 січня, наша благословенна свобода від оков Брюсселя буде гарантована, і почнеться нова глава величної історії цієї нації. Одне точно: потужним символом цього знаменного моменту має стати дзвін Біг-Бену за брекзит", - йдеться на першій сторінці видання, яке активно підтверджувало "розлучення" Британії із ЄС.

За словами спікера Палати громад британського парламенту, сера Ліндсея Гойла, один удар дзвона Біг-Бена коштує близько 50 тисяч фунтів. Також необхідно буде провести необхідні технічні роботи і відкласти ремонт, який наразі виконується у вежі, що коштуватиме 100 тисяч фунтів на сім днів.

Джонсон планує зібрати 500 тисяч фунтів задля "гучного" виходу з ЄС.

Старі кістки - новий динозавр

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Рештки динозавра, знайдені вченими всередині австралійського штату Квінсленд, можуть бути фрагментами досі невідомого хижого виду цих тварин, пише Daily Mail.

Елементи кісток лап та хребта тварини, яким близько 93 мільйонів років, свідчать, що цей "мегараптор" середнього розміру може бути родичем відомого тиранозавра Рекса.

Втім, тривимірний аналіз знайдених фрагментів також виявив певні відмінності між ними, які дозволяють припустити, що це абсолютно новий вид.

На думку вчених, динозаври цього виду мали два чи три пальці на кожній передній лапі, два з яких закінчувалися величезними скрученими кігтями. Рештки знайдених гострих зазубрених зубів вказують на те, що ця істота часто полювала на тварин із довгими шиями.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.

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