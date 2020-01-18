Копирайт изображения Reuters Image caption Адель вкотре захопила увагу преси

Хто буде наступним Джеймсом Бондом, що не так з заявою Стівена Кінга та дискусіями навколо Адель - в огляді преси.

Чи стане Джеймс Бонд жінкою?

За що жінки розкритикували Стівена Кінга?

Чи варте надмірної уваги схуднення Адель?

Копирайт изображения Getty Images/Mike Coppola Image caption У Крейга - попереду остання бондіана з його участю

Чоловік 007

Нарешті спекуляціям, чи зіграє коли-небудь жінка роль агента 007, поклали край, повідомляє Independent.

Умовну крапку поставила продюсерка майбутньої 25-ї стрічки бондіани "Не час помирати".

В нещодавньому інтерв'ю Барбару Брокколі запитали, хто буде Бондом після Деніела Крейга.

"Він може бути будь-якого кольору шкіри, але це чоловік, - відповіла вона. - Я гадаю, ми маємо створювати нові жіночі персонажі - сильних жінок. Я не зацікавлена в тому, аби взяти чоловічий персонаж і зробити так, аби жінка зіграла його роль. Думаю, що жінки набагато цікавіші".

Independent нагадує, що минулого року з'явилися чутки, що наступним Бондом стане акторка Лашана Лінч - саме тому і виникло питання.

Прем'єра "Не час помирати" запланована на квітень цього року. Це буде останній фільм з шпигунської кіносаги, в якому головну роль виконує Крейг.

Копирайт изображения Getty Images/Leigh Vogel

"Невіглас" Стівен Кінг

Письменника Стівена Кінга розкритикували після того, як він заявив, що премію "Оскар" мають присуджувати за якість роботи, а не з расових чи гендерних міркувань, пише Daily Telegraph.

Сам він є членом Американської Кіноакадемії, яка обирає лауреатів цієї престижної нагороди, і голосує за кандидатів у трьох категоріях, зокрема - за найкращий сценарій.

Цьогорічне оголошення номінантів вкотре привернуло увагу до інклюзивності та дискримінації, адже серед акторів є лише одна темношкіра претендентка, а серед номінованих режисерів - самі лише чоловіки.

І от, реагуючи на обурення таким станом справ, Кінг написав у Twitter: "Я б ніколи не враховував розмаїття як фактор у справах мистецьких. Лише якість. Мені здається, було б хибно чинити інакше".

На його допис одразу відреагували.

Режисерка Ава Дувернай назвала Кінга "ретроградом і невігласом". А його колега по творчому цеху, письменниця Роксана Гей, написала, що їй було "боляче" читати такі його висловлювання: "Це мало б означати, що розмаїття та якість не можуть бути синонімами. Це не окремі поняття".

Кінг був змушений виправдовуватися, визнавши, що багато людей з певних демографічних груп, на жаль, не можуть проявитися у творчості на повну силу через соціальні обставини.

Копирайт изображения Max Mumby/Indigo Image caption Адель (ліворуч) на церемонії вшанування жертв пожежі у Гренфел-тауер, грудень 2019

Схудла пишна Адель

Guardian питає, чи варто з захопленням чи, навпаки, критично, як дехто, реагувати на схуднення Адель, про що свідчать нещодавно опубліковані її фото.

На думку кореспондентки видання, не треба робити акцент на цій зовнішній трансформації, тому що співачка - що пишна, що схудла, - заслуговує на хвалу за зовсім інше.

Своє "практично бездоганне резюме" вона заробила не лише, коли була з більшою вагою, а ще й курила по 25 цигарок в день, зловживала алкоголем і пережила післяпологову депресію. Її обидва альбоми стали багаторазово платиновими, а вона - єдина в історії виконавиця, яка двічі вигравала три "Греммі "в головних номінаціях за один раз.

Але Адель зберегла "здорове відношення до слави" і з гумором ставиться до прикростей життя, як-от до свого розлучення. І саме за це, а не за силу волі, яку, можливо, вона виявила, аби схуднути, їй і варто зробити комплімент, резюмує видання.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!