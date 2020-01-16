Чи зможе МАУ пережити збиття літака в Ірані? Огляд ЗМІ

Копирайт изображения УНІАН

У п'ятницю, 16 січня, західна преса пише про таке:

Чи зможе МАУ пережити збиття літака в Ірані

Що розповів помічник Джуліані про контакти з людьми Зеленського

Чому секс корисний для здоров'я жінок

Яка доза алкоголю безпечна

Новий удар для МАУ

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Збиття літака стало новим ударом для авіакомпанії МАУ, яка весь останній рік намагалася скоротити збитки, пише Forbes.

"Ми помітили зростання продажів через перерозподіл попиту, - цитує видання співвласника української авіакомпанії SkyUp Олександра Альбу. - Ми цьому не радіємо, не хочемо, щоб у МАУ були проблеми через збиття літака. Немає сумнівів у тому, що це безпечні авіалінії".

Експерти в галузі авіації очікують, що зниження прямих продажів квитків на рейси МАУ можна буде побачити в березні. Втім, президент МАУ Євгеній Дихне сподівається, що визнання Іраном своєї провини дещо мінімізує негативний вплив, пише Forbes.

Збиття "Боїнга" може вплинути на нову бізнес-модель МАУ, що базується на транзиті пасажирів через аеропорт "Бориспіль" та зниженні витрат. Цю модель добре видно з того, що 138 пасажирів на збитому літаку прямували до Канади.

Компанія зайнялася питанням компенсацій родинам загиблим, а також відшкодування втрати літака та шкоди, завданої бізнесу, але на це можуть піти роки, зазначає видання.

Одкровення помічника Джуліані

Бізнесмен Лев Парнас, помічник адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, стверджує, що президент Трамп "точно знав про те, що відбувається", коли робилися спроби тиснути на українських посадовців, щоб ті провели розслідування щодо Джо Байдена. Таку заяву він зробив під час інтерв'ю американському телеканалу MSNBC.

Парнас також сказав, що на зустрічі у травні попередив помічника Зеленського Сергія Шефіра про те, що Трамп утримає допомогу Україні, якщо влада не оголосить про розслідування щодо Байдена.

За словами Парнаса, Джуліані розповів йому, що Трамп погрожував припинити не лише військову допомогу, а й будь-яку допомогу Україні взагалі.

Парнас заявив, що сказав Шефіру: без оголошення про розслідування високопосадовці США не приїдуть на інавгурацію Зеленського. Білий дім це не коментував.

Сергій Шефір минулого року заявив, що спілкувався з Парнасом лише щодо його прохання про зустріч з Джуліані, а питання про військову допомогу не підіймалося, пише Wall Street Journal.

Копирайт изображения AFP Image caption Перша зустріч президента Трампа із президентом Зеленським мала відбутися у Польщі у вересні 2019 року. Проте зустрілися вони пізніше, у Нью-Йорку

Парнас також розповів, що Трамп скасував свій візит до Польщі у вересні не через ураган, а через Зеленського.

"Він сердився, тому що Зеленський досі не доклав зусиль для оголошення про початок розслідування (щодо Байдена - Ред.)", - сказав Парнас в інтерв'ю.

Напередодні у США в межах процедури імпічменту оприлюднили низку текстових повідомлень, нотаток та інших документів, наданих адвокатами Парнаса.

Зокрема, там було його листування у WhatsApp міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, чинним головою СБУ Іваном Бакановим та помічниками Зеленського Сергієм Шефіром та Андрієм Єрмаком, через яких Парнас намагався організувати зустрічі з Джуліані.

Оприлюднили також і листування Парнаса з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком щодо пошуку інформації про Байдена.

Наступного тижня розслідування імпічменту переходить у нову фазу - розгляд передали у Сенат. Трамп та Джуліані заперечують свою провину. Президент США назвав процес імпічменту "полюванням на відьом".

Секс для здоров'я

Копирайт изображения Getty Images Image caption За "гіпотезою бабусь", після менопаузи жінки можуть більше уваги приділити своїй родині та онукам

Жінки, які ведуть регулярне сексуальне життя, можуть відкласти настання менопаузи, як свідчить нове дослідження науковців з Університетського коледжу Лондона, пише Telegraph.

У жінок середнього віку, які займаються сексом щотижня, на 28% менше шансів на настання ранньої менопаузи, ніж у тих, хто займається ним рідше, ніж раз на місяць, кажуть учені.

"Результати нашого дослідження свідчать про те, що якщо жінка не займається сексом, а отже не має можливості завагітніти, її тіло "вирішує" припинити овуляцію", - цитує видання вчену Меган Арнот.

Таким чином, після менопаузи жінки можуть більше уваги приділити своїй родині та онукам, як стверджує відома "гіпотеза бабусі".

Вчені також довели, що зв'язку між шлюбом та менопаузою немає.

Щоб її відтермінувати, жінкам не обов'язкова і наявність чоловіка та "контакт з чоловічими феромонами", як раніше стверджували деякі теорії, адже зараховується будь-яка форма сексуальної активності, навіть без партнера, кажуть науковці.

Поділись келихом з другом

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Алкоголь - більш шкідливий для здоров'я, ніж наркотики та тютюн, стверджує колишній радник британського уряду професор Давід Натт.

Після звільнення за свої погляди, він продовжує незалежні дослідження на цю тему разом із колегами, пише Guardian.

"Ми бачимо постійні спроби зруйнувати ідею про шкідливість алкоголю, коли люди стверджують, що він корисний для здоров'я", - каже професор.

Оптимальна доза, на його думку, становить 5 грамів алкоголю на день, тобто третина келиха вина або половина півлітрового кухля легкого пива.

Таким чином, каже пан Натт, єдиний безпечний спосіб пити алкоголь - узяти з собою до бару три соломинки і розділити келих вина з двома друзями.

Професор також застерігає про появу небезпечних синтетичних наркотиків, що, на його думку, стало результатом суворого підходу до легких наркотиків на кшталт марихуани.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC

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