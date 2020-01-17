У Росії відбувається "революція згори"- огляд ЗМІ

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Про великі політичні зміни в Росії, вплив забрудненого повітря на гормони і населення Китаю, яке старіє - в огляді західних ЗМІ.

Довічний Путін

Коментуючи останні політичні події у Росії, де змінився керівник уряду і оголосили про наміри змінити конституцію, британська Independent пише, що в країні нині відбувається "революція згори".

На думку видання, ця "революція" покликана забезпечити Володимиру Путіну довічне правління. "Неймовірно, скільки усього зараз змінюють, аби дещо залишилось незмінним", - пише автор статті.

На його думку, якщо озирнутись на 10 років назад, те, що відбувається нині у Росії, можна порівняти лише з 26 вересня 2011 року, коли Дмитро Медведєв заявив, що не буде переобиратися президентом.

Тоді він погодився обмінятися посадами з Путіним, а зараз "з'ясував для себе, що політика не є сентиментальною грою", пише Independent.

На думку газети, Медведєва "змістили з передової політики без зайвих церемоній" і влаштували на "посаду, якої донині взагалі не існувало".

Видання також коментує пропозицію Путіна змінити конституцію і називає це спробою розірвати деякі її частини на дрібні шматочки.

На думку автора, скидається на те, що всі озвучені плани щодо зміни основного закону мають на меті підготувати одразу декілька "не-зовсім-пенсійних сценаріїв життя після 2024 року".

"Конституційний струс"

Намірам Путіна свою редакційну колонку присвячує і газета Financial Times.

"Якщо й було справжнє питання щодо того, чи відійде Володимир Путін від влади, коли його четвертий президентський термін завершиться у 2024 році, то зараз є відповідь", - пише видання.

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Автори вважають, що очільник Кремля влаштував "конституційний струс". Те, що в Москві подають як намагання децентралізувати владу, насправді є спробою створити формат, де Путін і надалі буде "головним ляльководом, хоч і на іншій посаді".

Але на думку Financial Times, бути лідером у нинішній Росії, формально не будучи головою держави, можливо, складніше, ніж це було у Китаї за часів Ден Сяопіна.

Путін надіслав сигнал російським елітам, що він узявся за "керований перехід до нової фази і не має наміру прощатися".

При цьому він дав собі час на те, щоб "вдихнути життя" у нову структуру, пише видання.

"Не зовсім зрозуміло, чи російський народ піде за його планом", - пише Financial Times. І зауважує, що Путін є жорстким лідером "часто жорстокої держави". Проте він "зберіг фасад демократії" і впродовж свого правління є справді популярним, зазначає газета.

Його підтримка базується на виконанні неформальних обіцянок росіянам - підвищувати рівень життя і відновлювати вплив Росії у світі, пишуть автори. І відзначають, що обидва процеси забуксували, так само як і рейтинг Путіна.

Чи впливає екологія на гормони

Забруднення повітря і глобальні зміни клімату негативно впливають на жіночі гормони і репродуктивні функції, пише французька Liberation.

Газета посилається на дослідника Ремі Слама, який зацікавився питанням про те, що у забрудненому середовищі парам нібито необхідно більше часу для зачаття дитини.

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Щоб провести глибокий аналіз, дослідники звернулися до французької Обсерваторії народжуваності.

З-поміж 64 тисяч сімей обрали 16 тисяч жінок віком від 18 до 44 років і регулярно проводили з ними інтерв'ю. Тисяча з них не користуються контрацептивами, і 184 з-поміж них погодились регулярно надсилати до лабораторії аналізи.

Результати досліджень показали, що зі збільшенням концентрації мікрочастинок у повітрі на 10 мкг/м3 відбувається зміщення овуляції приблизно на 1,6 день.

За словами Ремі Слама, наразі не йдеться про переконливі докази, оскільки вибірка не є високою, але отримані дані збігаються з тим, що вже відомо про вплив забрудненого повітря на людську гормональну систему.

У статті Liberation також згадує інше нещодавнє дослідження можливого зв'язку між спекою та ризиком передчасних пологів, опубліковане у журналі Nature Climate Change. Воно свідчить про те, що кількість народжень зростає на 5 відсотків, якщо температура перетинає позначку 32.2 градуси.

Можливою причиною є те, що спека сприяє секреції гормону окситоцину, який відіграє ключову роль під час народження, зауважує видання.

Китайці старіють

У Китаї минулого року зафіксували рекордно низьку народжуваність, пише Guardian.

У країні народились 14.6 мільйонів дітей, що на пів мільйона менше, ніж у попередньому році. Зафіксований у 2019 році рівень народжуваності у 10,48 дітей на тисячу населення є найнижчим з 1949 року, коли засновували нинішню китайську державу.

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"Китай стоїть на порозі проблеми, коли населення країни старіє. Саме ця група людей нині збільшується найшвидшими темпами. Тож можновладці докладають зусиль, аби збільшити населення після десятиліть жорсткої політики щодо планування сім'ї, відомої як "політика однієї дитини'", - пише газета.

У 2015 році жителям країни дозволили мати двох дітей. Але нині небагато сімей наважуються мати більше, ніж одну дитину.

Серед причин - високі витрати на освіту, житло і медичні послуги, а також те, що за довгі роки з'явились певні звички, пов'язані з єдиною дитиною.

Очікується, що у 2050 році третина населення Китаю - це будуть люди віком понад 60 років, зауважує видання.

Огляд підготувалаСлужба моніторингу BBC

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