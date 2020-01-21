Чому білоруси бояться "нового Чорнобиля"? Огляд ЗМІ

У вівторок, 21 січня, іноземна преса пише про таке:

Чому будівництво першої Білоруської АЕС лякає місцевих мешканців

У чому полягає "місія Зеленського"

Новий іранський звіт про український Боїнг

Білоруська АЕС

Копирайт изображения Getty Images

Російська корпорація "Росатом" будує першу в Білорусі атомну електростанцію, а місцеві мешканці побоюються "нового Чорнобиля", пише Independent.

Мешканці Білорусі віком від 50 років добре пам'ятають Чорнобильську трагедію, а також хмару секретності довкола неї, яка була майже настільки ж шкідливою, як і радіаційна хмара.

Гомельська область Білорусі досі залишається "серйозно забрудненою" після Чорнобильської аварії та має підвищений рівень онкологічних захворювань.

"Вони, можливо, не кажуть нам усю правду", - припускає Марія Іванівна, жителька Астравця, який буде обслуговувати майбутню електростанцію.

Астравець - маленьке місто у Гродненській області Білорусі, у 30 км від столиці Литви Вільнюса. Литовські політики теж вже неодноразово висловлювали занепокоєння щодо АЕС.

Білоруський фізик Юрій Воронєжцев, який був екссекретарем комісії з розслідування Чорнобильської трагедії, також поділився своїми сумнівами.

"Я не вірю, що білоруські будівельники кращі, ніж радянські, - каже він. - У нас ті самі люди, ті самі системи. Не забувайте, що Анатолій Александров - фізик, який спроєктував Чорнобиль, - запевняв нас, що в нього настільки безпечна станція, що її можна поставити на Красній Площі. Час не виправдав його впевненість".

Натомість представник Росатому сказав газеті, що підстав для підозр "взагалі немає". За його словами, Білоруська АЕС витримає навіть удар літака.

Місія Зеленського

Копирайт изображения Getty Images

"Зеленський - це людина з місією витягнути Україну з корупційного болота та конфлікту", - пише американська The Report Company (видається за підтримки Newsweek), якій президент дав інтерв'ю .

Зеленський має "свіжий, енергійний" підхід до подолання українських проблем, в тому числі безробіття та війни на сході, пише видання. Він "захоплений трансформацією країни", адже це для нього це більше, ніж "конкурс на популярність".

"Нам неважливо, що рейтинги падають, якщо це наслідок прийняття складних, але правильних рішень", - каже президент.

Він розповідає, що націлений на боротьбу з монополіями на газовому та спиртовому ринках у той час, коли населення прагне десятикратного зростання зарплат і пенсій. Серед "складних" галузей він також називає реформу земельного ринку, податкове законодавство та приватизацію.

"Якщо ми не візьмемо ці складні та непопулярні рішення, не буде економічного зростання чи нових робочих місць", - каже Зеленський.

Президент вважає, що середній бізнес підтримує його реформи, оскільки вони наближають економіку до прозорості. Він також наголосив, що працює над програмою подвійного громадянства, щоб діаспора могла працювати в Україні.

"Щоб побороти корупцію, необхідно прийняти діджиталізацію", - також сказав президент.

Звіт про збиття літака

Копирайт изображения AFP

Літак МАУ збили двома ракетами класу "земля-повітря" близького радіусу дії Тор-М1 через три хвилини після зльоту. Про це пише Bloomberg, цитуючи звіт Організації цивільної авіації Ірану.

У звіті також сказано: "Літак вилетів із Тегерана о 6:12 ранку за місцевим часом і втратив зв'язок із авіадиспетчером на висоті 8100 футів (близько 2460 метрів)".

Літак зник із допоміжного радара о 6:15 та з головного радара о 6:18 ранку.

Літак пролетів повз житловий район, і його перший фізичний контакт із землею був у публічному парку.

Вилучений реєстратор польоту і бортовий самописець є "одними з найбільш передових пристроїв такого зразка у світі". В Ірані немає засобів для розшифровки цих пристроїв.

Французькі та американські агентства з розслідування авіаінцидентів відмовилися відправити в Іран необхідне обладнання для розшифровки чорних скриньок."

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!