У Давосі затримали російських "сантехніків". Що вони робили?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У швейцарському Давосі вживають надзвичайних заходів безпеки. І не дарма

У середу 22 січня світові ЗМІ висвітлюють наступні теми:

Що виробляли російські шпигуни у Швейцарії

Чому словесна дуель Грети Тунберг та Трампа стала визначною подією Давосу

Як принц Гаррі та Меган Маркл співпрацюватимуть з Голлівудом

Як Путін керуватиме Росією після 2024 року

Російські "агенти" у Давосі

У Давосі, де 21 січня стартував Всесвітній економічний форум, затримали двох імовірних російських агентів, повідомляє Times з посиланням на швейцарське видання Tages-Anzeiger.

Втім, незабаром їх відпустили. Сталося це ще у серпні.

Двоє чоловіків, які приїхали працювати сантехніками, викликали підозри, коли під час планової перевірки місцевої поліції показали свої дипломатичні паспорти. Вони вимагали особливих прав і погрожували дипломатичними наслідками у разі арешту, пише видання.

Підозрювані агенти намагалися встановити обладнання для прослуховування у готелях та шале, де мали б зупинятися учасники форуму. Готуючись заздалегідь, вони сподівалися на те, що привернуть менше уваги.

Швейцарія остерігається російських агентів. У 2018 році, місцева розвідувальна служба повідомила, що один з чотирьох дипломатів, що перебували у країні, виявився російським шпигуном.

Дуель Грета-Трамп у Давосі

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Давосі Дональд Трамп закликав не слухати "проповідників Апокаліпсису" і бути оптимістами, а Грета Тунберг розкритикувала світових лідерів, які закрили очі на проблеми планети

Вони не назвали імені один одного. Проте всім було зрозуміло, кого під час своїх виступів у перший день Всесвітнього економічного форуму президент США Дональд Трамп та шведська екоактивістка Грета Тунберг обрали мішенями своїх закидів, пише New York Times.

73-річний бізнесмен-президент і 17-річна активістка змалювали полярно різні бачення майбутнього, зайнявши протилежні позиції щодо головної теми цьогорічної зустрічі - зміни клімату, пише видання.

У той час, як Трамп критикував екоактивістів, назвавши їх "наступниками попередніх поколінь недолугих віщунів" та "проповідниками Апокаліпсису", Тунберг звинуватила світових лідерів в тому, що вони нічого не зробили для того, щоб подолати проблеми, які самі ж і створили.

"До проблем навколишнього середовища промова Трампа у Давосі була найближче у тій частині, де він сказав, що у США найчистіше повітря та питна вода на планеті", - пише видання.

New York Times нагадує, що США продукує найбільше парникових газів у світі.

Після вступу на посаду, Дональд Трамп скасував низку законів щодо їхнього регулювання та оголосив, що США виходить з Паризької угоди щодо зміни клімату.

Переговори Гаррі та Меган з Голлівудом

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Принц Гаррі та Меган Маркл почали переговори з голлівудськими фахівцями щодо своїх майбутніх проєктів, пише Daily Mirror.

Згідно з інформацією видання, серед учасників перемовин впливові голлівудські агенти, менеджери та юристи, які "допомагатимуть подружжю укласти контракти на мільйони доларів". З ними продовжувала підтримувати зв'язок Меган Маркл протягом всього часу після того, як стала частиною королівської родини Великої Британії, йдеться у статті.

Зокрема, йдеться про агента Ніка Коллінса, серед клієнтів якого зірка сиквелу "Людина-павук" Тобі Магвайр та виконавець головної ролі у стрічці Квентіна Тарантіно "Джанго вільний" Джеймі Фокс.

До перемовин також залучили Андрю Мейєра - менеджера Меган Маркл та юриста Ріка Дженова.

Раніше, один з менеджерів стрімінгової компанії Netflix Тед Сарандос сказав, що вони готові укласти угоду з подружжям.

Bloomberg: Путін хоче продовжувати керувати Росією

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Володимир Путін хоче і надалі керувати Росією, не обіймаючи посаду президента, пишуть оглядачі Bloomberg Генрі Мейєр та Ілля Архіпов.

Журналісти коментують ініціативу російського президента внести зміни до конституції, про які він оголосив під час свого звернення до Федеральних зборів 15 січня.

"Радикальні конституційні зміни дозволять йому грати домінуючу роль у країні і продовжувати гонитву за посиленням впливу країни на глобальному рівні", - йдеться у статті.

Завдяки їм, після завершення свого четвертого президентського терміну у 2024 році, Путін зможе стати головою парламенту або обійняти будь-яку іншу високу посаду та продовжувати керувати країною, пишуть оглядачі Bloomberg.

"Маневр Путіна може поставити його в один ряд з російськими керманичами, які пішли з посади тільки після смерті", - йдеться у статті.

Прагнення Путіна до вічного правління показує його амбіції.

Позбавившись президентського крісла, він зможе уникнути щоденних завдань з управління домашніми справами і зможе цілком сконцентруватися на посиленні впливу Росії у світі. Перший крок він вже зробив у 2014 році, "захопивши Крим та підтримавши сепаратистів на сході України, щоб не дати Києву приєднатися до НАТО", пишуть журналісти.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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