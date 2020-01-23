Путін проти Дуди - хто переміг? Преса робить висновки

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У четвер, 23 січня, західна преса пише про таке:

За що президент Польщі звинуватив Путіна у брехні

Як російський президент провокує "міфом про світову війну"

Правила імпічменту в США: чому під час розгляду не можна пити каву

Чи справді волосся сивіє від стресу

"Історична брехня"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Польський президент Анджей Дуда вважає неприйнятним те, що Путіну дають виступити на форумі в Ізраїлі, а йому - ні

Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив російського колегу Володимира Путіна у поширенні "історичної брехні" про Польщу перед форумом, організованим з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору в Освенцимі.

Так Дуда відреагував на заяви Путіна, який поклав часткову провину за початок Другої світової війни на Польщу, а польського дипломата часів нацистської Німеччини назвав "антисемітською свинею".

"Слова Володимира Путіна - це повне перекручування історичної правди. Ми даємо цьому дуже чітку назву - це ідеологія, вид постсталіністського ревізіонізму", - заявив Дуда в інтерв'ю Financial Times.

"Для нас це історична брехня, яку поширюють на весь світ. І ми категорично не приймаємо це", - наголосив він.

Польський президент вважає неприйнятним те, що Путіну дають виступити на форумі в Ізраїлі, а йому - ні, особливо зважаючи на заяви кремлівського лідера про Другу світову.

Дуда зазначив, що його відсутність на церемонії у меморіалі Яд-Вашем - це "протест проти перекручування історії російським президентом".

"Битва через історію відбувається у часи напружених стосунків між ЄС та Росією, відносини між якими погіршилися через анексію українського півострова Крим Москвою у 2014 році", - пише видання.

І хоча президент Франції Емманюель Макрон виступив з ініціативою відновлення стосунків з Росією, Дуда не підтримує ідею пом'якшення санкцій.

"Ми продовжуємо вимагати, що територіальна цілісність України та Грузії має бути збережена… Це абсолютно неприйнятно, що у ХХІ столітті Росія силою змінює кордони в Європі", - заявив польський президент.

Міф як провокація

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"Стратегія Путіна спрацювала", пише німецька газета Die Welt про відмову Дуди їхати на церемонію в Ізраїль.

Видання вважає, що різкий тон Путіна - результат холодного розрахунку, адже він прагне легітимізувати свою владу та розділити ЄС.

Кремль давно вважає небезпечним європейський наратив про рівноцінність фашизму і сталінізму, й зараз пішов у наступ у цьому питанні, відзначає Die Welt.

Польщу Путін обрав не просто так - для нього ця країна є прикладом "русофобії" у східній Європі: звільнена Червоною Армією, але невдячна, бо не проросійська.

А ще Польща є одним з найбільших у світі покупцем американської зброї, виступає за розширення НАТО на схід як відповідь на анексію Криму, критикує російський Північний потік-2 і має суперечливу репутацію в ЄС через свою консервативну політику.

Історичну політику Польщі критикують в Ізраїлі, з яким у Росії чудові відносини. І не дивно, що Ізраїль дає Москві більше прав на форумі, ніж іншим, пояснює видання.

"Дуда у відповідь з обуренням скасував свій візит, точно як і розраховував Путін", - відзначає Die Welt, додаючи, що російський президент використовує ізраїльсько-польські відносини як зброю у своїй боротьбі за російський підхід до історії.

Правила імпічменту у США: без телефонів, балачок та кави

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Жодної електроніки, ніяких балачок, без їжі. Це не суворі правила для початкової школи, а настанови для понад сотні сенаторів, які розглядають імпічмент Дональда Трампа, пише Guardian.

Офіційні правила, визначені лідерами партій, оприлюднили минулого тижня.

Багато з них взяли з англійських традицій, зокрема вигуки на початку розгляду, які закликають до тиші.

Балакучим законодавцям доведеться мовчати протягом усього процесу, що, як очікується, триватиме два тижні. Натомість сенатори можуть передавати записки.

Повна тиша також означає заборону на електронні пристрої.

А до довгих годин без комунікації може додатися і голод. Під час розгляду сенаторам дозволяють лише жувати невеликі цукерки та пити воду чи молоко. Їжа заборонена.

І навіть у п'ятницю відвести душу після тижня обмежень не вийде: до кінця розгляду імпічменту субота - робочий день, пише видання.

Не хвилюйтеся, бо посивієте

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Після століть чуток, науковці довели, що волосся справді може посивіти через стрес, пише Times.

Дослідження вчених Гарвардського університету підтвердило, що через тривожність та страх в організмі виснажується запас стовбурових клітин, які відповідають за колір волосся. Цей запас у людини обмежений і з віком зменшується, що і призводить до сивини.

Таким чином, легенда про те, що руде волосся королеви Марії-Антуанетти посивіло за одну ніч перед її стратою може бути правдою, пише видання.

Інколи різку втрату кольору волосся через стрес називають "Синдром Антуанетти".

Результати дослідження можуть допомогти науковцям знайти засіб від ранньої сивини, зазначає Times.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, BBC Моніторинг.

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