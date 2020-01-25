Продовження "Друзів" під питанням. Культогляд

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Чи буде продовження популярного ситкому "Друзі", про рожеве шампанське від Пітта і Джолі та новий хіт від Леді Гага - читайте у свіжому культогляді.

Возз'єднання "Друзів" під питанням

"Все складно", - сказала у відповідь на запитання про можливе повернення на екрани серіалу "Друзі" сценаристка Марта Кауффман.

Співавторка популярного шоу, перший епізод якого з'явився у 1994 році, прокоментувала чутки про те, що команда проєкту веде переговори з компанією HBO Max щодо возз'єднання головних акторів для спеціального випуску, пише Elle.

"Якщо це станеться, ми точно будемо до цього залучені. Але я не знаю. Все складно. Дуже складно", - відповіла Кауффман журналістам під час церемонії вручення нагород Гільдії продюсерів, що відбулася у Лос-Анджелесі 18 січня.

За словами сценаристки, проблема не тільки у труднощах зібрати разом акторів з дуже щільним графіком. Перед командою стоїть купа інших викликів.

Кауффман не єдина, хто висловився з цього приводу. Ситуацію також прокоментував представник HBO Кевін Рейлі.

"Зацікавленість сторін є, але наразі їхні інтереси не збігаються настільки, щоб дати старт проєкту", - сказав він.

Новини про можливий вихід на екрани спеціального випуску "Друзів" за участю всіх шести головних акторів з'явилися у листопаді 2019 року. На той момент угода про зйомки не була укладена.

Нічого особистого, просто бізнес

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Бред Пітт та Анджеліна Джолі випустять рожеве шампанське, повідомляє US Magazine.

Колишнє подружжя і досі володіє виноробним господарством Château Miraval у Франції.

Його вони придбали за 67 мільйонів доларів у 2008 році, пише видання.

Інформацію прокоментував винороб Марк Перрін, який працює разом з Джолі та Піттом над новинкою.

"Ми створимо єдине шато для шампанського, яке вироблятиме тільки розе. Плануємо виробляти розе найвищої якості у Шампані", - сказав він.

Шампанське стане другим спільним проєктом акторів після розлучення. У січні 2019 року Château Miraval випустив вино під назвою Studio by Miraval.

Леді Гага написала новий хіт?

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Доки прихильники Леді Гаги чекають на новий альбом поп-співачки, одну з пісень вже злили онлайн, пише Harper's Bazaar.

Трек під назвою Stupid Love поширили у соціальній мережі Twitter 21 січня - за два тижні до імовірного релізу нової платівки, та незабаром видалили.

Фанати співачки у захваті. І схоже, що пісня стане наступним "радіохітом", пише видання.

Подробиці появи треку у мережі невідомі. Сама співачка плани про вихід синглу офіційно не підтвердила. Наразі точно відомо, що Леді Гага працює над своїм шостим альбомом. Попередній Joanne вийшов 2016 року.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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