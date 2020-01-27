"Україна - це лінія фронту" - дипломат пояснює держсекретарю

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В чому цінність України для Заходу, як Росія ненавмисно допомогла "Нафтогазу" та чи добре принцу Гаррі живеться в Канаді - в огляді іноземної преси від 27 січня.

Чому Україна важлива

У статті для New York Times колишній посол США в Україні Вільям Тейлор пояснює держсекретарю Майку Помпео, який збирається відвідати Київ цього тижня, чому Америка повинна опікуватися Україною.

"Україна захищає себе та Захід від російського нападу. Якщо Україна досягне успіху, то і ми досягнемо успіху. Відносини між США та Україною є ключовими для нашої національної безпеки, і американці повинні піклуватися про Україну", - пише він.

Він зауважує, що Україна перебуває "на передовій" багатокомпонентної гібридної війни, яку Росія розв'язала проти неї, Європи та США. І попри те, що ситуація вздовж лінії зіткнення стабілізувалася, стрільба не вщухла.

"Ба більше, на лінії фронту в Донбасі відбувається єдина в Європі гаряча війна", - нагадує дипломат.

"Поки Росія не піде з України, як з Донбасу, так і Криму, і не визнає Україну незалежною, суверенною державою, інші країни не можуть почуватися в безпеці. Поки Росія не визнає міжнародний порядок, заснований на правилах, західні країни будуть під загрозою. Україна - це лінія фронту".

Хотіли як гірше, а вийшло, як краще

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Російський "Газпром", "можливо, ненавмисно врятував український газовий ринок", зокрема національну компанію "Нафтогаз України", пише бізнес-аналітик Кеннет Рапоза в статті для журналу Forbes.

Вище керівництво "Нафтогазу" роками боролося з корумпованими урядовцями, намагаючись пояснити їм переваги більш сучасного, відкритого енергоринку за стандартами ЄС, нагадує він.

Проте, за словами директора секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача, саме вимога Путіна, що українська сторона повинна виконати європейські вимоги щодо анбандлінгу (відокремлення газотранспортної системи від "Нафтогазу"), аби Росія погодилася на підписання угоди про транзит газу, призвела до позитивних змін.

"За останній місяць найбільший поштовх до проєвропейських реформ газового ринку України прийшов від "Газпрому", оскільки Путін заявив, що якщо Україна буде повністю виконувати європейські правила, вони підпишуть транзитний контракт", - сказав Копач.

"Українська влада здійснила всі ці заходи, які не виконувались роками".

На думку Рапози, проведення анбандлінгу може перетворити український енергоринок з "барлогу неконтрольованих і часто злобних олігархів" на більш надійний і привабливий об'єкт для інвестицій.

Не так сталося, як гадалося

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Принц Гаррі, Меган Маркл та їхній син Арчі можуть знов повернутися до Сполученого Королівства, пише таблоїд Express.

Життя в Канаді виявилося не настільки захищеним від папараці, як вони собі це уявляли, що дуже ускладнює життя цієї "крихкої" пари, стверджують джерела видання.

"За повідомленням джерел, пара відчуває шалене напруження. Вважають, що "Фірма" (британська королівська родина) могла б їх краще захистити в Сполученому Королівстві", - пише газета.

Видання нагадує, що у Британії між Букінгемським палацом та пресою існує щось на кшталт "джентльменської угоди", яка захищає членів королівської родини від папараці.

Джерела, близькі до королівської родини, розповіли, що вже розробляють плани на той випадок, якщо родина Гаррі вирішить повернутися "під крило" королеви.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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