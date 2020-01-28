Рінат Ахметов купив "найдорожчий будинок на Землі" - ЗМІ

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У вівторок, 28 січня, в огляді іноземної преси читайте про таке:

Що відомо про "найдорожчу на Землі" віллу, яку купив Ахметов

Як в Ірані переслідують родичів загиблих на борту літака МАУ

Чому книга колишнього радника завдає Трампу великого клопоту

Вілла Ахметова

Рінат Ахметов купив віллу на Лазурному узбережжі вартістю 200 мільйонів євро, пише Financial Times.

У 2017 році Bloomberg назвав її "найдорожчим будинком на Землі".

Віллу "Лє Седр" (Кедри) у місті Сен-Жан-Ка-Ферра збудували у XIX сторіччі. Вона належала бельгійському королю Леопольду II, а потім її продали родині Марньє-Лапостоль, яка виготовляє лікер Гран Марньє.

У 2016 палац перейшов у власність іншого виробника спиртових напоїв - групі Кампарі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так виглядав басейн вілли "Лє Седр" у 1973 році, коли її власниками була родина Марньє-Лапостоль

Вілла площею понад 1600 квадратних метрів має 14 спальних кімнат і охоплює територію 14 гектарів.

Вартість статків Ахметова перевищує 6,7 мільярда доларів, пише видання. Йому вже належить, зокрема, одна з найдорожчих квартир у Лондоні поблизу Гайд-парку вартістю 137 мільйонів фунтів стерлінгів.

Переслідування чоловіка загиблої пасажирки МАУ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чоловік іранської пасажирки літака МАУ почав отримувати погрози після допису в Instagram про те, що за збиття літака має відповісти аятола Хаменеї

Чоловік, чия дружина загинула в авіакатастрофі МАУ 8 січня, мусив залишити Іран через погрози з боку влади, пише The Times.

29-річний Джавад Солеймані Мейманді, студент Школи Бізнесу в Альберті (Канада), сказав, що його викликало міністерство розвідки Ірану і погрожувало йому за те, що той начебто "образив" іранських чиновників та військових, які відвідали похорон його 31-річної дружини.

На похороні були військові Корпусу вартових Ісламської революції, який взяв відповідальність за збиття літака, а також представники лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Мейманді назвав їх "безсоромними" через те, що ті спочатку заперечували, що літак збила іранська ракета.

В Instagram він написав, що аятола має нести відповідальність за збиття літака.

"У день похорону я отримав повідомлення, в якому мені наказали закрити рота, і що це перше і останнє попередження", - також повідомив він в соцмережі.

В інших постах у соцмережах Мейманді наголосив, що похорон йому та іншим родичам загиблих "нав'язали".

Мейманді сказав газеті, що в разі повернення до Ірану його арештують, тож він хоче залишитися в Канаді хоча б три роки до завершення навчання.

Книга неприємностей для Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уривки з книги колишнього радника з національної безпеки США Джона Болтона про Трампа призвели до "тріщин у монолітній підтримці республіканями" чинного президента США

Оприлюднені тези з книги колишнього радника Трампа з нацбезпеки, Джона Болтона, "створили тріщини у майже монолітній підтримці республіканцями" стратегії захисту Дональда Трампа, пише New York Times.

Ця стратегія полягала у недопущенні свідків до слухань щодо імпічменту президента. Деякі республіканці тепер хочуть викликати Болтона як свідка, пише газета.

Книгу Болтона мають опублікувати 17 березня, однак New York Times у неділю, 26 січня, оприлюднила деякі її тези.

Зокрема, у книзі начебто сказано, що Трамп прив'язував військову допомогу Україні до розслідувань щодо свого політичного суперника Байдена. Саме через це президенту оголосили імпічмент у Палаті представників Конгресу.

За словами сенатора-республіканця Міта Ромні, "стає дедалі більш імовірно, що інші республіканці приєднаються до тих із нас, хто вважає, що треба послухати Джона Болтона".

Ромні начебто сказав колегам за закритими дверима, що варто викликати свідків "з точки зору політики та змісту".

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл порадив колегам "глибоко вдихнути" та не ухвалювати занадто швидких рішень.

Однак, як свідчать знайомі з ним люди, він "розлютився" через те, що Білий Дім "ввів його в оману" про книгу Болтона. Макконнелл написав заяву, в якій повідомив, що "не був попередньо проінформований" про її зміст.

Ліндсі Грем, ще один лояльний до Трампа сенатор, також припустив, що Болтон "може бути доречним свідком".

А сенатор Патрік Тумі сказав колегам перед слуханням у понеділок, що може погодитися на виклик Болтона, якщо також запросять свідком когось лояльнішого до справи Трампа, наприклад, Хантера Байдена.

"Ця ідея, здається, стала популярнішою серед республіканців", - пише видання.

Однак на слуханні в понеділок республіканці в основному ігнорували оприлюднені тези Болтона.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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