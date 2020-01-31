"Булінг" України: Трампа закликають підтримувати Київ. Огляд ЗМІ

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Теми огляду західної преси в останній день січня:‎

Чому Трампу варто припинити "булінг" України

‎Як Київ шукатиме порозуміння з Майком Помпео

‎Чому в США більшає кількість українських біженців

‎Якої фінансової допомоги чекати Україні від американців

Сильна Україна вигідна США

‎"Президенте Трампе, припиніть ламати Україну" - з таким закликом на шпальтах New York Times ‎до голови Білого дому звертається Ніна Янкович, дослідниця аналітичного центру Wilson Center. ‎

Янкович називає "булінгом" намагання американського президента виставити Україну "безоднею ‎корупції". За її словами, проблема корупції почала хвилювати Дональда Трампа лише ‎напередодні виборів 2020 року, і його безпідставні закиди тільки заважають Києву продовжувати ‎успішні реформи, яких за шість років вже провели чимало.‎

На думку експертки, керівництво США мусить підтримувати Київ, адже в інтересах США зробити ‎країну "демократичною, успішною та мирною".‎

‎"Американські дипломати та держслужбовці старанно допомагають українським колегам досягти ‎цієї мети, однак їхню роботу перекреслює галас конспірології та звинувачень в корупції, що ‎лунають з залів Конгресу", - пише Янкович.

За словами дослідниці, у цей історичний для України момент захисники Трампа ставлять ‎‎"короткостроковий політичний" зиск вище національних інтересів США, і їхні обвинувачення ‎відлякують від Києва інвесторів і потенційних партнерів, про що вже попереджав президент ‎Зеленський. ‎

У цій ситуації на перший план мусить вийти Конгрес і заявити про повну підтримку України, ‎резюмує Янкович.

Чи байдужа Україна Помпео?‎

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч Вадима Пристайка з Майком Помпео (праворуч)

Україна ніяк не може перестати потрапляти в американські "політичні драми". Про це пише Los ‎Angeles Times у статті про візит держсекретаря Майка Помпео до Києва. ‎

Як наголошує газета, це найбільш високопосадовий американський політик, який відвідує Україну ‎після скандальної телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

А минулого тижня Київ знов потрапив у суперечливу ситуацію - у розмові з американською ‎журналісткою Помпео начебто зневажливо натякнув, що американцям байдужа Україна, ‎застосувавши при цьому нецензурну лайку. ‎

Але на думку газети, українці розуміють, що їм доведеться стиснути зуби і шукати порозуміння зі ‎своїм непростим партнером. ‎

Ніхто не розуміє, хто зараз представляє Америку. Болтон - це Америка? Трамп - це Америка? ‎Чи це Помпео? Іван Яковина, журналіст

‎"Українці дедалі більше намагаються дистанціюватися від внутрішніх конфліктів у Вашингтоні", - ‎каже Олена Трегуб, генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань ‎оборони (НАКО). ‎

За словами видання, від Помпео Київ сподівається почути підтвердження, що США і досі на боці ‎України. Хоча жодних офіційних заяв щодо очікувань від зустрічі з держсекретарем Офіс ‎президента не робив — скоріше за все, щоб не створювати додаткову напругу навколо ‎переговорів, відзначає газета. Поки що сигнали з Вашингтона надходять суперечливі.‎

‎"Ніхто не розуміє, хто зараз представляє Америку. Болтон - це Америка? Трамп - це Америка? ‎Чи це Помпео?" - цитує Los Angeles Times журналіста Івана Яковину. - "Навіть республіканський ‎істеблішмент хоче одного, а Трамп наче хоче чогось іншого". ‎

Біженці з України підкорюють США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Богдан Дудка - родом з України - обслуговує урочистий прийняття

Кількість біженців з України, що оселилися в США, суттєво збільшилася за останні роки - навіть ‎попри жорстку міграційну політику адміністрації Дональда Трампа, пише Washington Post. ‎

За даними газети, за минулий рік Україна опинилися третьою у списку держав за кількістю ‎громадян, що отримали статус біженців, - їх було 4 451, тобто 15% з 30 000 біженців зі всього світу, ‎які залишилися в США. Ще у 2016 році цей показник становив лише 3%.‎

Випередили Україну тільки Конго та М'янма, а от громадян Сирії, Афганістану, Судану та Сомалі в ‎країну пустили значно менше - ймовірно, через намагання Дональда Трампа зменшити кількість ‎біженців-мусульман, наголошує видання.‎

Причини, за якими вони приїхали до США, дуже ‎схожі на причини, за якими люди емігрують. Це нові можливості Washington Post

Чимало українських біженців селяться у штаті Вашингтон поблизу Сіетла, де вже безліч ‎українських церков, магазинів, будівельних фірм і компаній з нерухомості. Там жартують, що у ‎новоприбулих українців навіть не має стимулу вчити англійську мову.‎

За словами Washington Post, більшість цих українців залишили країну не через війну на Донбасі, а ‎тому що вирішили шукати кращого життя. ‎

‎"Багато хто критикує корупцію та бюрократію, що залишилася з радянських часів. Маленькі ‎зарплати, підозрілі політики, відсутність змін. Причини, за якими вони приїхали до США, дуже ‎схожі на причини, за якими люди емігрують. Це нові можливості. Але мало хто скаржиться на ‎жорсткі репресії або необхідність рятуватися від смерті та розрухи, як біженці з інших країн", - ‎пояснює газета.‎

Як наголошує видання, українці активно приїжджали до США протягом майже трьох десятиліть за ‎допомогою маловідомої "поправки Лаутенберга", яку прийняли ще у 1989 році і яка надає право ‎євреям з радянських країн отримати статус біженця. І хоча багато хто вважає поправку ‎анахронізмом з огляду на розвал СРСР, її дію подовжують щороку, додає Washington Post. ‎

Якої допомоги чекати Україні

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Білий дім запропонує зберегти рівень допомоги Україні в новому бюджеті на нинішньому рівні, ‎пише Washington Post.‎

За словами газети, це свідчить про те, що адміністрація Дональда Трампа поки що відмовилася від ‎ідеї зменшити фінансову підтримку для Києва по лінії Держдепартаменту. ‎

‎"У двох минулих проєктах бюджету адміністрація Трампа пропонувала зменшити програму ‎Держдепартаменту до 20 мільйонів доларів. Але Конгрес кожного разу відмовлявся від цього ‎скорочення і виділяв Україні 115 мільйонів доларів з програми під назвою "закордонне військове ‎фінансування", - пояснює видання.

Таким чином, очікується, що у 2021 році Україна отримає ті самі 115 мільйонів. ‎

‎"Білий дім неодноразово намагався скоротити програму Держдепартаменту та інші внутрішні ‎програми допомоги, але Конгрес кожного разу відновлював фінансування. Пропозиція зменшити ‎допомогу Україні під час процедури імпічменту проти Трампа, яка почалася саме через це ‎питання, обов'язково викликала б увагу та критику з боку демократів у Конгресі", - констатує ‎Washington Post.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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