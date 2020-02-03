Стрибок Британії у невідоме. Огляд ЗМІ

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У понеділок, 3 лютого, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Чому Британія не святкувала брекзит

Чи оголосять Трампу імпічмент

"Розумні" пристрої можуть привчити нас любити спорт

Вихід Британії з ЄС

Вихід Великої Британії з Євросоюзу не породив тріумфальних настроїв у країні, пишуть впливові французькі газети.

Liberation повідомляє, що в Лондоні не було чутно феєрверків і гучних промов. "Біг-Бен не задзвонив, і навіть прем'єр-міністр Борис Джонсон був непомітний за стінами Даунінг-стріт, 10 (резиденції керівника уряду - Ред.)", - відзначає видання.

Авторка статті зауважує, що звернення Джонсона до нації звелося до відеозапису, який навіть не показали на BBC. Він транслювався у соціальних мережах.

31 січня усе виглядало так, ніби "хтось на найвищих щаблях хотів уникнути тріумфаторства", оскільки сам по собі брекзит є "стрибком у невідоме", відзначає газета.

Інше французьке видання - Figaro - теж зазначає, що "атмосфера у Лондоні була дивною". На деяких новинних сайтах вихід з ЄС навіть опинився в тіні повідомлень про китайський коронавірус і випадки зараження, виявлені на території Сполученого Королівства, пише газета.

"З усіх варіантів святкування брекзиту, за який він боровся, прем'єр-міністр обрав стриманість. Жодного тріумфаторства. Він хоче чемно відзначити найважливіше геополітичне рішення своєї країни з часів Другої світової війни", - підкреслює Figaro.

Тим часом газета Monde зосереджується на уроках, які має винести ЄС з історії з виходом Британії. На думку авторів, політикам у Європі час подумати над проблемами націоналізму, відсутності довіри до інституцій у Брюсселі, а також демагогії й популізму.

"Було б помилкою забути уроки брекзиту. Вони полягають в тому, що Європа має піднестися, відновити комунікацію із населенням щодо тем континентального рівня на кшталт індустріальної політики, клімату, міграції", - пише видання. Коментуючи подальші відносини між Лондоном і Брюсселем, газета відзначає, що Британія віднині є "зовнішнім партнером, що дуже досвідчений у мистецтві розділяти й володарювати".

У таких умовах ЄС має згуртуватися і відстоювати свої інтереси так само, як під час переговорів щодо виходу Британії. Якщо 27 країн ЄС хочуть перетворити розлучення на нову спільну пригоду, їм доведеться навчитися демонструвати єдність, робить висновок Monde.

Наслідки (не)імпічменту

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Рішення сенаторів у справі про імпічмент Дональда Трампа майже стовідсотково буде на користь керівника Білого дому, пише Washington Post.

На думку істориків і юристів, воно стане прецедентом і матиме довготривалі наслідки для американських інституцій. "Сенат понижує планку прийнятної поведінки для майбутніх президентів", - цитує видання експертів.

"Політична арена США є глибоко поляризованою уздовж партійних ліній, так було протягом щонайменше століття", - розповів газеті Вільям Галстон, лідер однієї з програм Брукінзького інституту.

На його думку, виправдання Трампа у Сенаті є не лише прогнозованим, але й абсолютно неминучим, оскільки Трамп є популярним серед виборців республіканців і навряд чи знайдеться багато сенаторів-республікаців, готових зараз піти проти президента.

При цьому Washington Post зауважує, що докази дій Трампа з метою тиску на Україну "ніколи не викликали значних сумнівів". "Після систематичної презентації фактів у цій справі навіть деякі сенатори-республіканці зробили висновок, що те, що він вчинив, було неправильним", - пише газета.

Чи можуть розумні пристрої привчити нас до спорту

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Більшість людей вважає фізичні тренування нецікавими, а похід до фітнес-центру зазвичай сприймається радше як обов'язок, ніж радісна подія.

Саме через це на ринку з'явились домашні фітнес-пристрої, під'єднані до інтернету, пише у статті для Financial Times Джонатан Марголіс. Він зазначає, що декілька років тому спробував велотренажер Peloton, який обладнаний екраном і надає можливість у режимі реального часу тренуватись разом з іншими людьми, фізично перебуваючи наодинці.

"Я купив його собі. І хоч він ще не перетворився на вішалку для пальто, мені все одно важко на нього залізти, попри те, що я працюю в тій самій кімнаті, де стоїть ця машина. Спрацьовує будь-яка відмовка не користуватись ним", - пише автор.

Марголіс зазначає, що нещодавно у Нью-Йорку побачив чергову новинку на ринку домашнього фітнесу - пристрій під назвою "Дзеркало". Це електронне дзеркало у повний зріст з мікрофонами, динаміками і камерою.

"Ви займаєтесь фізичними вправами перед ним, тож бачите себе в ньому. Але також у дзеркалі є ваш персональний інструктор, який виглядає як людиноподібний напівпривид. Якщо ви купуєте персональні уроки, інструктор бачить вас", - описує автор апарат.

Він додає, що його доньці Рут, яка регулярно ходить до фінтес-центру, сподобалась ідея бути вдома і одночасно мати переваги занять із тренером на відстані. Вона замовила "Дзеркало", але дуже скоро відправила його назад.

За її словами, вона заледве ним користувалася. "Власне, процес виходу з дому з метою зробити щось, що не є надто приємним, внутрішньо робить цей крок більш прийнятним. Крім того, коли ви заходите до фітнес-центру, ви відчуваєте певну відповідальність перед тими, хто навколо вас. На вас дивляться", - цитує автор свою доньку.

Марголіс також наводить слова спортивного психолога Джеймі Баркера, з яким він обговорив причини небажання - як власного, так і своєї доньки - користуватись фінтес-приладами, під'єднаними до інтернету. "Регулярні заняття спортом є чимось більшим, ніж просто обладнанням", - передає автор слова психолога.

"Зміна поведінки через заняття спортом - це складний процес. Є дослідження, які свідчать, що потрібно п'ять-сім років, щоб людина, яка не займається, повністю звикла до регулярних вправ", - стверджує Баркер.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC