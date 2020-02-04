Чи лобіював Джуліані інтереси Кличка? Огляд ЗМІ

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У вівторок, 4 лютого, іноземна преса пише про таке:

Кличко і посада голови КМДА: до чого тут Джуліані?

Невдала шпигуньска операція у Норвегії

Ще одна смерть чеченського дисидента

Чи прагне Шотландія вийти зі складу Сполученого Королівства

Чи допоміг Джуліані Кличку залишитися головою КМДА?

Колишній мер Нью-Йорка і адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані просив помічника українського президента Зеленського Андрія Єрмака залишити Кличка на посаді голови КМДА, пише Washington Post.

Про це розповів колишній спільник Джуліані, Лев Парнас. За його словами, таке прохання ексочільник Нью-Йорка висловив у серпні під час зустрічі в Мадриді. Газета нагадує, що Джуліані раніше казав, що надавав Кличку консультації.

У вересні Джуліані також підтримав Кличка у своєму твіттері, написавши: "Скорочувати повноваження мера Києва Кличка було дуже поганим знаком".

Єрмак підтвердив, що обговорював Кличка з адвокатом Трампа, однак заперечив, що той чинив на нього тиск. За його словами, Джуліані сам сказав йому, що не тисне на нього.

Газета пише, що такі дії є "ще одним прикладом, як колишній мер Нью-Йорка використав свою посаду близького радника Трампа для просування власних інтересів".

Руді Джуліані фігурує у справі про імпічмент американського президента. Його підозрюють у лобіюванні розслідування проти суперника Трампа, Джо Байдена.

Остаточне голосування в Сенаті США у цій справі відбудеться 5 лютого.

Шпигунський скандал у Норвегії

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Норвезький виробник бетону подав в суд на державу за спробу начебто завербувати працівників для шпигування за Росією, пише Telegraph.

Через "незграбність" цих спроб Москва розкрила агентів та скасувала прибутковий контракт із фірмою "Олен Бетон".

Двох "шпигунів" затримали і допитали в Мурманську, пише газета. Росія визнала їх персонами нон грата на 10 років.

Адвокат компанії каже, що це "унікальний випадок" у судовій історії Норвегії, і наполягає, що спецслужби країни не мають створювати занадто багато ризиків для своїх громадян.

Експерт з питань російської безпеки Марк Галеотті називає цю ситуацію "щонайменше ганебною для норвежців".

"У найгіршому випадку, вона виявляє деталі методів і процедур, про які росіяни залюбки дізналися б", - каже він.

Компанія "Олен Бетон" хоче відсудити в держави 140 мільйонів норвезьких крон (11 мільйонів фунтів).

За що вбили чеченського блогера

Копирайт изображения Getty Images Image caption Блогер критикував очільника Чечні Рамзана Кадирова

Чеченського блогера Імрана Алієва, який критикував керівника Чечні Рамзана Кадирова, знайшли вбитим у французькому місті Ліль, пише Guardian. Про це розповіли його друзі.

Тіло дисидента знайшли у готелі минулого тижня. На його шиї були ознаки ножових ударів.

Французька поліція ще не назвала підозрюваних у вбивстві, але вважає, що воно могло бути політичним.

Алієв переїхав із Чечні до Бельгії і був відомий своїми відео на YouTube, де критикував чеченську владу під псевдонімом "Мансур Старий".

Чеченський журналіст-опозиціонер Муса Таїпов зазначив, що Алієва вбили "з особливою жорстокістю". За його словами, блогер страждав на складне захворювання і приймав знеболювальне.

Часом він висловлював "не зовсім пристойні думки", які "декого ображали, а декого веселили", розповідає Таїпов.

Вже понад десять років у Європі та на Близькому Сході вбивають відомих чеченських дисидентів. Жертвами стають часто не ті, хто становить реальну загрозу Кадирову, а радше особи, які просто висловлюють критику в інтернеті, пише газета.

У Європі живуть тисячі чеченських біженців.

Половина шотландців хоче відділитися

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Половина шотландців хочуть залишити Сполучене Королівство, інша половина - ні, пише Daily Mail.

Про це свідчить опитування Survation, проведене з 20 по 22 січня серед 1019 шотландців віком від 16 років.

За результатами іншого опитування, опублікованого минулого тижня компанією YouGov, 51% жителів підтримали б незалежність Шотландії.

Лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен закликає провести референдум щодо незалежності, однак опитування Survation свідчить про те, що робити це ще зарано, пише газета.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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