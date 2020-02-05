Чому на виступ Трампа принесли прапор України? Огляд преси

Копирайт изображения LEAH MILLIS/Getty Image caption Дональд Трамп виступив зі щорічним зверненням "Про стан країни" 4 лютого

У середу, 5 лютого, західна преса пише про таке:

Навіщо конгресмен приніс прапор України на виступ Трампа?

Чому охоронець Девіда Кемерона спричинив паніку в літаку?

Як Україна використовує "грайливу пропаганду" в історії?

Чим мова пінгвінів схожа на людську?

Прапор на підтримку України

Конгресмен-демократ Біл Паскрель приніс український прапор на виступ президента США Дональда Трампа зі щорічною промовою, пише The Hill.

Таким чином конгресмен прагнув показати підтримку демократів Україні - "союзнику, якого намагався шантажувати Трамп".

Про це Паскрель написав у Twitter, де також коментував щорічне звернення Трампа "Про стан країни".

У певний момент конгресмен просто вийшов із зали на знак протесту проти президента. Так само вчинили й деякі інші демократи, а дехто з них взагалі не з'явився на промову.

Взявши із собою прапор на виступ президента, конгресмен нагадав про звинувачення проти Трампа, які стали основою для процедури імпічменту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біл Паскрель не вперше публічно демонструє український прапор. Перед тим він взяв його на свою пресконференцію у вересні - говорив про ситуацію довкола телефонної розмови Трампа і Зеленського.

У грудні Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа через перевищення повноважень.

Президента звинувачують у затриманні військової допомоги Україні на суму майже 400 млн доларів, аби змусити країну оголосити про розслідування проти його політичних опонентів, зокрема Джо Байдена.

Розгляд імпічменту в Сенаті розпочався в січні і зараз наближається до завершення.

Пістолет у туалеті

Копирайт изображения AFP Image caption Девіду Кемерону, як колишньому прем'єр-міністру, надають цілодобову охорону на все життя

Особистий охоронець колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона випадково лишив у туалеті літака пістолет, чим сильно налякав пасажирів рейсу British Airways з Нью-Йорка до Лондона, пише Daily Mail.

Як пише газета, пістолет знайшов у туалеті один з пасажирів в очікуванні на зліт.

"Командир підтвердив, що було знайдено пістолет, що усіх страшенно налякало", - цитує видання одного з пасажирів.

Він розповів, що пілот намагався всіх заспокоїти, пояснивши, що закон дозволяє поліцейським мати із собою зброю на борту. Та зрештою під тиском пасажирів командир повідомив, що зброю забрали з літака.

Газета The Sun додає, що пістолет Glock був заряджений 15 "смертельними патронами", а знайшли його нібито біля раковини. За даними видань, поруч також лежав паспорт охоронця та самого Камерона. Усі три предмети передали бортпровідникам.

Поліція повідомила, що після інциденту охоронця відсторонили, а обставини з'ясовує внутрішнє розслідування. Поліцейський супроводжував колишнього політика під час його приватної подорожі.

Девіду Кемерону, як колишньому прем'єр-міністру, надається цілодобова охорона на все життя.

"Грайлива пропаганда"

Анімований відеоролик про історію України, створений за підтримки Міністерства інформаційної політики наприкінці минулого року, використовує "грайливу пропаганду", пише у статті для New Yorker письменниця Софі Пінкхем.

Відео з анімацією Олександра Даниленка та текстом Артема Полежаки, оприлюднене в розпал слухань про імпічмент Трампа, нагадує, що Україна - це більше, ніж дзвінки від Дональда Трампа.

Втім, у кожній національній історії не обходиться без політики, пише авторка.

У цьому випадку політичний настрій дістався ролику від політики попереднього президента Петра Порошенка, одним з пріоритетів якого була протидія російській пропагандистській війні, пише пані Пінкхем.

Великою частиною проєкту нового президента Володимира Зеленського було просування ідеї більш інклюзивної, плюралістичної версії національної ідентичності.

Ролик про історію країни більше відображає політику Порошенка, ніж Зеленського - це ідея того, що Україну характеризують ворожі стосунки з Росією, пише пані Пінкхем.

У ролику також геть ігнорується історія етнічних меншин України, зазначає письменниця.

Мова пінгвінів

Копирайт изображения EPA Image caption Науковці проаналізували 590 аудіозаписів звуків дорослих африканських пінгвінів

Африканські пінгвіни у своєму спілкуванні послуговуються такими ж правилами, які є в людській мові, пише Guardian. Таке відкриття зробили вчені з Туринського університету.

Науковці проаналізували 590 аудіозаписів звуків дорослих африканських пінгвінів, які мешкають в італійських зоопарках.

З'ясувалося, що пінгвіни у своїх вигуках використовують склади, при чому найкоротшими з них вони користуються для позначення найбільш уживаних виразів.

Раніше такі характеристики знаходили лише у людських мовах та серед приматів.

"Напевно, ми можемо знайти багато видів тварин, які послуговуються такими правилами, тому що це може бути загальним принципом, а не чимсь, характерним лише для людської мови", - розповів співавтор дослідження Лівіо Фаваро.

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