Чим загрожує збільшення грудей - огляд ЗМІ
Західні ЗМІ 6 лютого висвітлюють такі теми:
- Чим загрожує збільшення грудей
- Як Гаррі та Меган насолоджуються життям в Канаді
- Чи допоможе нова дієта Тайсону Ф'юрі побити Деонтея Вайлдера
Страждання від імплантатів
Тисячі жінок страждають після збільшення грудей, пише Daily Mail.
Вони скаржаться на схожі симптоми - зокрема, втому, біль у грудях, втрату волосся, головний біль і проблеми зі сном.
"Чимало жінок вважає, що причиною їхніх проблем є імунна реакція на присутність імплантатів. В багатьох випадках, симптоми зникали після їх видалення", - зазначає видання.
Попри те, що близько 600 британок скаржаться на проблеми з імплантатами в грудях щороку, чимало лікарів вважають, що вони викликані комбінацією факторів - від автоімунних розладів до депресії.
При цьому лікарі не звинувачують жінок в брехні, але переконані, що проблеми є більше психологічними.
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Зокрема, Британська асоціація пластичних хірургів вважає, що "лише невелика кількість жінок" ідентифікує свої проблеми як такі, що були викликані імплантати.
Попри це, тисячі жінок в усьому світі стверджують, що вони є "жертвами таємничої хвороби імплантатів грудей (Breast Implant Illness)", а деякі науковці вважають, що проблема може мати "фізичне пояснення", яке ще не знайшли.
Зокрема, фахівці з автоімунних хвороб підозрюють, що проблеми жінок виникають через матеріал імплантатів — силікон, який може викликати алергічну реакцію. Втім, науково довести це зараз ніхто не може.
Науковці сподіваються, що відповідний тест буде розроблений у наступні 3-5 років, пише Daily Mail.
"Полегшення"
Sun пише, як Гаррі та Меган "насолоджуються спокійним життям" у Канаді.
Видання посилається на друга подружжя, який запевняє, що герцог та герцогиня Сассекські чудово проводять час у компанії дев'ятимісячного сина Арчі та собак, ходять на піші прогулянки поруч зі своїм будинком на острові Ванкувер, де вони, зокрема, займаються йогою.
"Рішення залишити Англію давило на них тривалий час, і зараз вони відчувають полегшення від того, що зробили це", - цитує своє джерело видання.
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Інша людина, близька до Гаррі та Меган, зауважує, що герцогиня сама готує та чекає, поки ситуація навколо їхнього переїзду трохи заспокоїться.
"Тим часом, подейкують, що герцогиня шукає нового агента та концентрується на нових проєктах", - додає Sun.
Різноманітне меню
Тайсон Ф'юрі перейшов на шестиразове харчування під час підготовки до реваншу з Деонтеєм Вайлдером, пише Independent.
Видання нагадує, що британський важковаговик змінив свого тренера та "став приділяти більше уваги" своїй дієті перед поєдинком, запланованим на 22 лютого.
За інформацією видання, за харчування Ф'юрі відповідає кухар Джордж Локхарт, який "чотири рази на день навідується до супермаркета, щоб поновити запаси в холодильнику".
"Кожного дня намагаюсь частувати Тайсона різноманітною їжею. Він їсть інакший вид м'яса під час кожного прийому їжі, - каже Локхарт. - За всі тренувальні збори він лише двічі їв одну й ту саму страву", - додає кухар з гордістю.
Локхарт запевняє, що готує лише те, що любить боксер, в раціоні якого залишились шоколад, мед, солодощі та спеції, які зазвичай не асоціюються зі здоровим харчуванням.
Своєю чергою, Ф'юрі сподівається, що зміна дієти зробить його небезпечнішим у двобої з непереможним американцем.
"Деонтей знає, що я ледь не нокаутував його три чи чотири рази в першому поєдинку, але в мене не вистачило сил завершити справу. Цього разу я зможу закрутити цю викрутку та нокаутую його", - цитує британця Independent.
Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС
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