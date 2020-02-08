Біллі Айліш розповіла, як передумала вчиняти самогубство

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біллі Айліш розповіла про думки про самогубство

Як Біллі Айліш думала про самогубство і передумала, гучний успіх української стрічки про Донбас, а також скандал у королівській родині - в культогляді цього тижня.

Думки про самогубсто Біллі Айліш

Успіх фільму про Донбас

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Скандал з призначенням принца Чарльза

Біллі Айліш: "Я ненавиділа своє тіло"

"Я просто ненавиділа своє тіло. Зробила би все, щоб опинитися в іншому", - ділиться з Vogue спогадами про свої скрутні дні та депресію поп-співачка Біллі Айліш.

Наприкінці січня Айліш здобула перемогу у чотирьох головних номінаціях премії "Греммі" та стала першою жінкою в історії, яка отримала таке визнання. Березневий номер Vogue виходить із зображенням співачки на обкладинці та статтею "Як Біллі Айліш змінює статус поп-зірки".

"Я справді хотіла бути моделлю, дуже сильно, але була пухкою і коротункою", - розповідає Айліш.

Дівчина згадує, що мала депресію і завдавала собі шкоди. Були думки про самогубство, пише видання, але влітку після певних змін у житті співачки, подробиці яких вона не захотіла розкривати, стала почуватися краще.

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"Коли мене запитують, що б я порадила тим, хто шукає допомоги з психічним здоров'ям, єдина річ, яку я можу порадити - терплячість. Я була терплячою із собою. Я не зробила останній крок", - каже вона.

"Коли мені було дуже погано, я переживала через те, що перетворюся на стереотип, яким, як всі думають, стає молодий артист, бо ж як інакше?" - додає Айліш і пригадує, як під час турне Європою мала не дійшла до зриву і була готова поголити голову.

Співачка каже, що не розуміє, чому всі довкола кажуть, що вона зламала якісь правила.

"Мені приємно, що люди такої думки, але це про що? Яке правило я порушила? Правило про те, як записувати класичну поп-музику і вдягатися дівчаче, як дівчинка? Я ніколи не казала, що не робитиму цього. Просто я не роблю так", - пояснює вона.

"Можливо, люди сприймають мене як ту, що порушує правила, адже самі вони відчувають, що мають правилам слідувати, а тут є я, яка цього не робить", - припускає Айліш.

Українська нагорода з США

"Для документального кіно потрібно проводити якомога більше часу з героями, яких ти показуєш", - розповідає в інтерв'ю кінематографічному порталу Cineuropa українська режисерка Ірина Цілик.

2 лютого вона здобула нагороду за найкращу режисуру на американському кінофестивалі "Санденс" за свою стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин". У центрі сюжету - родина з Красногорівки, що розташована у так званій червоній зоні на Донбасі біля лінії розмежування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українська режисерка Ірина Цілик отримала нагороду у номінації найкраща режисерська робота за документальну стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".

Режисерка ділиться подробицями процесу зйомок і розповідає, що з героями її документальної стрічки - Мирославою та Анастасією - познайомилася під час волонтерського табору для підлітків. Дівчата вивчають кінематограф, а Цілик була одним із викладачів у таборі.

До Красногорівки знімальна група приїздила неодноразово і жила разом з героями в їхньому будинку. Знімальний процес тривав рік.

"Складно сказати, чи були ми у справжній небезпеці. Однієї ночі міна залетіла до сусідського будинку й інша знімальна група, яка у цей момент була там, зняла це", - пригадує Цілик.

Режисерка каже, що це не перша її поїздка на передову. Вона й раніше їздила туди зі своїми поетичними читаннями. Тоді її чоловік служив у Збройних силах України.

"Я звикла до різних звуків війни. Але знаєте, безпека - це справа удачі тут", - додає вона.

Настільки схожі?

Американське видання Entertainment and Sports Today переплутало актора "Шалено багатих азіатів" Ніко Сантоса зі співавтором стрічки "Паразити" Чжин Вон Ху, поширивши у Twitter фото сценариста та режисера з неправильним підписом, пише Independent.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співавтор стрічки "Паразити" Чжин Вон Ху

Копирайт изображения Getty Images Image caption Актор Ніко Сантос

На знімку Хо спілкується з репортеркою Марджі Рей на церемонії вручення Премії Гільдії кіноакторів. Фото супроводжує підпис: "Актор Ніко Сантос ("Шалено багаті азіати", "Супермаркет"), номінований на нагороду Асоціацією критиків-кінематографістів, дає інтерв'ю ведучій нашого телешоу Марджі Рей для Entertainment TV Today."

Фото помітив сам актор і опублікував скріншот допису: "Це Пон Чжун Хо, він співавтор "Паразитів". Ми геть не схожі. Просто я і він носимо окуляри".

Твіт Сантоса викликав реакцію у мережі. Його допис зібрав понад 29 тисяч лайків і його поширили три тисячі разів, пише Indpendent.

Від поп-діви до посла

Хвилю критики викликав принц Чарльз, коли призначив американську поп-співачку Кеті Перрі амбасадоркою британської благодійної організації, повідомляє Mirror.

"Принц Чарльз опинився у центрі скандалу - через Кеті Перрі", - пише видання.

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Член королівської родини оголосив про новину під час заходу у Лондоні. Призначення американки на посаду представника Британського трасту Азії він пояснив тим, що вона "давно віддано займається благодійними справами по всьому світу".

У британців викликало питання те, чому на таку посаду призначили американку.

"Ось що відбувається тоді, коли білі люди слухають промову Хоакіна Фенікса під час церемонії вручення нагород Британської академії телебачення та кіномистецтва про подолання систематичного расизму", - висловився американський режисер Рінго Ле.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.

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