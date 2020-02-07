Чому США затримують постачання Україні вже оплаченої зброї - ЗМІ
Західні ЗМІ 6 лютого висвітлюють такі теми:
- Чому затримуються поставки зброї зі США до України
- Як експосол США в Україні Марі Йованович закликає боротися за демократію
- Що загрожує реформам Володимира Зеленського
- Як китайці відреагували на смерть лікаря, який першим бив на сполох через коронавірус
Військові поставки затримуються
Поставки озброєнь зі США до України вартістю близько 30 мільйонів доларів затримуються з незрозумілих причин. Про це з посиланням на власні джерела пише BuzzFeed.
За словами видання, йдеться про шість контрактів щодо купівлі зброї та боєприпасів, на які досі не дала згоду адміністрація Дональда Трампа. У п'яти з цих випадків затримка сягає вже близько року, а в одному - навіть довше, тоді як зазвичай узгодження таких контрактів з Держдепартаментом займає лише два місяці. Передоплату за поставки українська сторона вже внесла, наголошує сайт.
Видання пише, що не отримало коментарів ані від посольства США в Україні, ані від Білого дому чи Держдепартаменту. Але неназваний американський посадовець заявив BuzzFeed, що українцям варто шукати "інші джерела" постачання зброї та боєприпасів.
"Двоє українських посадовців, з якими поговорив BuzzFeed, вважають, що затримка може бути пов'язана зі спробою китайців купити стратегічну українську аерокосмічну компанію ("Мотор Січ" - Ред.), яку намагалися заблокувати США. Через це Київ може опинитися в епіцентрі гри між Пекіном і Вашингтоном", - наголошує сайт.
Як зазначає BuzzFeed, ці джерела не можуть сказати, чи пов'язана затримка з вимогою Трампа до України відкрити розслідування щодо сина Джо Байдена та можливого "втручання" України в американські вибори 2016 року. Один з посадовців заявив, що причиною можуть бути побоювання щодо корупції в оборонному секторі, або ж бюрократичні складнощі, пише видання.
Марі Йованович: "Ми переможемо"
"Настали часи турбулентності. Але ми не здамося та переможемо", - пише у Washington Post колишня посол США в Україні Марі Йованович, яка нещодавно оголосила про завершення своєї 34-річної кар'єри на дипломатичній службі.
Згадуючи свою роботу в Держдепартаменті, вона називає право представляти США за кордоном "честю" і наголошує, що сильна американська демократія - це "скарб", над збереженням якого мають працювати всі американці.
"Коли державні службовці нинішньої адміністрації побачили, що високопосадовці вчиняють щодо України дії, які вважали глибоко неправильними, то відмовилися брати в них участь. Коли Конгрес попросив нас дати свідчення щодо цих дій, мої колеги і я погодилися без сумнівів, навіть попри намагання адміністрації змусити нас мовчати", - пояснює Йованович.
Експосол вважає, що адміністрація Дональда Трампа завдала шкоди державним інституціям, змусила американців ставити під сумнів правду і залишила порядних держслужбовців без підтримки. Але вона покладає великі надії на наступне покоління дипломатів.
"Настали часи турбулентності, можливо, найважчі часи з тих, що я бачила. Але я шукатиму способів і надалі брати участь в питаннях зовнішньої політики та заохочуватиму всіх, хто захоче доєднатися до важливої роботи на дипломатичній службі. Як і мої батьки (які переїхали до США з СРСР - Ред), я залишаюся оптимістом щодо нашого майбутнього", - резюмує Йованович.
Реформи "йдуть добре". Але є небезпека
Економіст Андерс Аслунд закликає президента Володимира Зеленського не проґавити свій шанс провести в Україні справжні реформи. Про це він пише у статті, опублікованій на сайті аналітичного центру Atlantic Council.
"Розповім вам добре приховану таємницю щодо реформ в Україні під час президентства Володимира Зеленського - вони йдуть дуже добре", - зазначає фахівець.
Він зазначає, що інфляція на стабільному рівні, дефіцит бюджету під контролем, а уряд правильно розставив пріоритети, сфокусувавшись на реформі правоохоронних органів та відкритті ринку землі.
Але ризиків і досі багато, попереджає Аслунд.
Зокрема, експерт стурбований практикою вказівок уряду з боку Офісу президента, яке він порівнює з "телефонним правом" часів СРСР. Окрім того, він називає "найгіршим проявом популізму" заклики зменшити зарплати міністрам, а також непокоїться через вплив "агента Путіна" Віктора Медведчука.
"В сучасній Україні мене турбує відсутність явного лідера-реформатора, ідеолога реформ, а також чіткої програми реформ. Хто є автором порядку денного реформ в Україні? Чи бере хтось за нього відповідальність? Ні. Ця відсутність може призвести до небезпечних закликів до "прагматизму", що зазвичай означає зменшення реформ і збільшення корупції", - констатує Аслунд.
Китайці оплакують лікаря
"Герой, який говорив правду". Так китайські користувачі описують в соцмережах Лі Веньлян - лікаря, який перший почав бити на сполох про новий коронавірус, але змушений був відмовитися від своїх коментарів після наказу поліції.
Британська Guardian пише, що смерть лікаря викликала бурхливі емоції серед китайців і спонукала їх вимагати більшої відкритості з боку влади, яка на початку спалаху намагалася приховати небезпеку та масштаби розповсюдження коронавірусу.
"Хороші люди живуть недовго, а от зло не помирає тисячу років", - написав один із користувачів у китайській соцмережі Weibo.
Але навіть тут не обійшлося без цензури, зазначає газета. Китайська кібер-поліція почала швидко видаляти пости, в яких користувачі закликали владу покласти край утискам свободи слова - причому ці заклики лунали в тому числі й з акаунтів провладних ЗМІ.
За словами ексжурналіста та експерта щодо Китаю Джонні Лау, подібна цензура тільки ще більше розлютила китайців.
"Влада побоюється, що його смерть спричинить величезну хвилю гніву, а тому намагається зберегти стабільність і заглушити голоси людей", - цитує його видання. - "Але це викликає ще більше спротиву".
Втім, на думку дослідниці Freedom House Сари Кук, поки що не зрозуміло, чи переросте ця хвиля народного гніву в якісь серйозні протести, резюмує Guardian.
Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.
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