Чому США затримують постачання Україні вже оплаченої зброї - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна давно заплатила передоплату, але постачання зброї на $30 мільйонів заблокували

Західні ЗМІ 6 лютого висвітлюють такі теми:

Чому затримуються поставки зброї зі США до України

Як експосол США в Україні Марі Йованович закликає боротися за демократію

Що загрожує реформам Володимира Зеленського

Як китайці відреагували на смерть лікаря, який першим бив на сполох через коронавірус

Військові поставки затримуються

Поставки озброєнь зі США до України вартістю близько 30 мільйонів доларів затримуються з незрозумілих причин. Про це з посиланням на власні джерела пише BuzzFeed.

За словами видання, йдеться про шість контрактів щодо купівлі зброї та боєприпасів, на які досі не дала згоду адміністрація Дональда Трампа. У п'яти з цих випадків затримка сягає вже близько року, а в одному - навіть довше, тоді як зазвичай узгодження таких контрактів з Держдепартаментом займає лише два місяці. Передоплату за поставки українська сторона вже внесла, наголошує сайт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адміністрація Трампа блокує постачання. Джерела вказують на можливий тиск на Україну.

Видання пише, що не отримало коментарів ані від посольства США в Україні, ані від Білого дому чи Держдепартаменту. Але неназваний американський посадовець заявив BuzzFeed, що українцям варто шукати "інші джерела" постачання зброї та боєприпасів.

"Двоє українських посадовців, з якими поговорив BuzzFeed, вважають, що затримка може бути пов'язана зі спробою китайців купити стратегічну українську аерокосмічну компанію ("Мотор Січ" - Ред.), яку намагалися заблокувати США. Через це Київ може опинитися в епіцентрі гри між Пекіном і Вашингтоном", - наголошує сайт.

Як зазначає BuzzFeed, ці джерела не можуть сказати, чи пов'язана затримка з вимогою Трампа до України відкрити розслідування щодо сина Джо Байдена та можливого "втручання" України в американські вибори 2016 року. Один з посадовців заявив, що причиною можуть бути побоювання щодо корупції в оборонному секторі, або ж бюрократичні складнощі, пише видання.

Марі Йованович: "Ми переможемо"

"Настали часи турбулентності. Але ми не здамося та переможемо", - пише у Washington Post колишня посол США в Україні Марі Йованович, яка нещодавно оголосила про завершення своєї 34-річної кар'єри на дипломатичній службі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марі Йованович була в епіцентрі скандалу з імпічментом Трампу

Згадуючи свою роботу в Держдепартаменті, вона називає право представляти США за кордоном "честю" і наголошує, що сильна американська демократія - це "скарб", над збереженням якого мають працювати всі американці.

"Коли державні службовці нинішньої адміністрації побачили, що високопосадовці вчиняють щодо України дії, які вважали глибоко неправильними, то відмовилися брати в них участь. Коли Конгрес попросив нас дати свідчення щодо цих дій, мої колеги і я погодилися без сумнівів, навіть попри намагання адміністрації змусити нас мовчати", - пояснює Йованович.

Експосол вважає, що адміністрація Дональда Трампа завдала шкоди державним інституціям, змусила американців ставити під сумнів правду і залишила порядних держслужбовців без підтримки. Але вона покладає великі надії на наступне покоління дипломатів.

"Настали часи турбулентності, можливо, найважчі часи з тих, що я бачила. Але я шукатиму способів і надалі брати участь в питаннях зовнішньої політики та заохочуватиму всіх, хто захоче доєднатися до важливої роботи на дипломатичній службі. Як і мої батьки (які переїхали до США з СРСР - Ред), я залишаюся оптимістом щодо нашого майбутнього", - резюмує Йованович.

Реформи "йдуть добре". Але є небезпека

Економіст Андерс Аслунд закликає президента Володимира Зеленського не проґавити свій шанс провести в Україні справжні реформи. Про це він пише у статті, опублікованій на сайті аналітичного центру Atlantic Council.

"Розповім вам добре приховану таємницю щодо реформ в Україні під час президентства Володимира Зеленського - вони йдуть дуже добре", - зазначає фахівець.

Копирайт изображения President.gov.ua

Він зазначає, що інфляція на стабільному рівні, дефіцит бюджету під контролем, а уряд правильно розставив пріоритети, сфокусувавшись на реформі правоохоронних органів та відкритті ринку землі.

Але ризиків і досі багато, попереджає Аслунд.

Зокрема, експерт стурбований практикою вказівок уряду з боку Офісу президента, яке він порівнює з "телефонним правом" часів СРСР. Окрім того, він називає "найгіршим проявом популізму" заклики зменшити зарплати міністрам, а також непокоїться через вплив "агента Путіна" Віктора Медведчука.

"В сучасній Україні мене турбує відсутність явного лідера-реформатора, ідеолога реформ, а також чіткої програми реформ. Хто є автором порядку денного реформ в Україні? Чи бере хтось за нього відповідальність? Ні. Ця відсутність може призвести до небезпечних закликів до "прагматизму", що зазвичай означає зменшення реформ і збільшення корупції", - констатує Аслунд.

Китайці оплакують лікаря

"Герой, який говорив правду". Так китайські користувачі описують в соцмережах Лі Веньлян - лікаря, який перший почав бити на сполох про новий коронавірус, але змушений був відмовитися від своїх коментарів після наказу поліції.

Копирайт изображения LI WENLIANG

Британська Guardian пише, що смерть лікаря викликала бурхливі емоції серед китайців і спонукала їх вимагати більшої відкритості з боку влади, яка на початку спалаху намагалася приховати небезпеку та масштаби розповсюдження коронавірусу.

"Хороші люди живуть недовго, а от зло не помирає тисячу років", - написав один із користувачів у китайській соцмережі Weibo.

Але навіть тут не обійшлося без цензури, зазначає газета. Китайська кібер-поліція почала швидко видаляти пости, в яких користувачі закликали владу покласти край утискам свободи слова - причому ці заклики лунали в тому числі й з акаунтів провладних ЗМІ.

За словами ексжурналіста та експерта щодо Китаю Джонні Лау, подібна цензура тільки ще більше розлютила китайців.

"Влада побоюється, що його смерть спричинить величезну хвилю гніву, а тому намагається зберегти стабільність і заглушити голоси людей", - цитує його видання. - "Але це викликає ще більше спротиву".

Втім, на думку дослідниці Freedom House Сари Кук, поки що не зрозуміло, чи переросте ця хвиля народного гніву в якісь серйозні протести, резюмує Guardian.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!