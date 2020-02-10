"Паразити" відкривають нову еру кіно. Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тріумф південнокорейського фільму "Паразити" може стати початком нової ери

Теми огляду західної преси 10 лютого:

Чи стане перемога "Паразитів" початком нової ери "Оскарів"

Що спонукало Туреччину активніше співпрацювати з Україною

Які дані щодо діяльності Байденів в Україні Джуліані надає Мін'юсту

Як британсько-український акселератор підтримує українські стартапи

Нова ера

Тріумф південнокорейського фільму "Паразити" може стати початком нової ери, в якій нагороди за кращу картину даватимуть не тільки англомовним стрічкам.

Про це в статті про підсумки цьогорічного вручення найпрестижнішої кінопремії пише британська Guardian.

На думку видання, більш активне визнання іноземних фільмів на "Оскарі" може допомогти премії повернути актуальність і релевантність, які вона розгубила за останні 20 років.

Такий тренд газета пояснює засиллям в Голлівуді картин, які ніяк не відображують актуальних проблем та які наче спеціально створюються для отримання "Оскарів".

"Історія режисера Бонга, який був темною конячкою церемонії, пожвавила битву за цьогорічні премії. Тож уявіть собі, наскільки цікаво буде відкрити двері найкращим зразкам Боллівуду, або китайській кіноіндустрії, що якраз набирає оберти, або потужним японським та турецьким зразкам, або Ноллівуду (Нігерійська кіноіндустрія - Ред.) та іншим", - вважає газета.

За її словами, іноземна аудиторія також матиме більший інтерес до "Оскарів", якщо бачитиме представників своїх країн серед номінантів. Таким чином глядачі поза межами США почнуть відчувати себе повноцінними учасниками процесу, а не тільки "пасивним ринком" для голлівудської продукції.

"Мова в цю епоху мусить мати менше значення", - констатує Guardian.

Підтримати Україну, щоб дорікнути Росії

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Обіцянка Туреччини посилити співпрацю з Україною може бути докором Росії за підтримку Башара Асада в Сирії, пише видання Daily Signal.

Сайт зауважує, що приїзд президента Реджепа Таїпа Ердогана до Києва минулого тижня відбувся на тлі серйозної напруги у відносинах між Анкарою та Москвою.

Всього за день до візиту семеро турецьких військових та один цивільний загинули в результаті обстрілу з боку сил Асада.

Але, за словами видання, історія суперечок між Туреччиною та Росією тягнеться набагато довше, навіть попри "прихильність" між Ердоганом та Путіним і деякі спільні бізнес-проєкти, наприклад, газопровід "Турецький потік".

"Туреччина є однією з країн, які найрішучіше підтримують територіальну цілісність України, і єдиною країною з переважно мусульманським населенням, яка критикує політику Росії щодо кримських татар", - цитує газета експерта з міжнародної політики Люка Коффі.

"Тому коли експерти кажуть, що Туреччина змінили зовнішню політику і стала ближчою до Росії, вони не розуміють, що ці старі розбіжності і досі існують", - додає фахівець.

Видання також зазначає, що Ердоган відвідав Київ майже одразу після Держсекретаря США Майка Помпео. Це свідчить, що Україна "відіграє дедалі значнішу роль у протистоянні дестабілізуючому впливу Росії в Східній Європі", пише Daily Signal.

Імпічмент провалився, але Джуліані свідчитиме

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Міністерство юстиції США почало отримувати інформацію від адвоката президента Трампа, Рудольфа Джуліані, про діяльність колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера в Україні.

Про це пише New York Times з посиланням на інтерв'ю сенатора Ліндсі Грема.

Грем, який є одним з прибічників Трампа, заявив каналу CBS, що відповідне повідомлення отримав від генпрокурора Вільяма Барра.

У самому міністерстві цю інформацію поки що не підтвердили. Раніше там заявляли, що Барр не обговорював жодних питань щодо України з Джуліані.

Сам Грем із обережністю висловився про інформацію, якою Джуліані начебто ділиться з міністерством.

"Будь-які документи з України проти будь-якого американця, чи то республіканця чи то демократа, мусять переглянути спецслужби, які мають знання, яких не маю я, - цитує газета Грема. - Тому що Росія грає нами наче іграшками".

За день до цієї заяви сам Джуліані оголосив в телеефірі, що має "беззаперечні докази" щодо Байденів і закликав Грема, який очолює юридичний комітет Сенату, почати розслідування, додає New York Times.

Перспективні, без досвіду

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Forbes пише про британського бізнесмена, який допомагає українським стартапам виходити на міжнародні ринки.

Як розповідає видання, минулого року підприємець українського походження Девід Гілгур запустив перший британсько-український стартап-акселератор. Йдеться про 12-тижневу програму, яку пропонує інвестиції та іншу підтримку для нових проєктів.

"Українська стартап-сцена швидко зростала, створювалися перспективні команди, але країна все ще залишалася непомітною. Хоча засновники українських стартапів були технічно вправними, творчими і працездатними, їм не вистачало знань і досвіду, особливо коли йшлося про вихід на міжнародний ринок і збір коштів", - пояснює ситуацію Forbes.

До програми акселератора Blue Lake вже доєдналися 17 українських стартапів, серед яких освітня платформа, що працює на базі віртуальній реальності, а також компанія, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти дітям дізнатися про різні професії, пише видання.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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