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В огляді іноземної преси 11 лютого:

Як коронавірус перетворює Китай на "середньовічну Європу"

Хто засмутив англійську королеву

Хто надсилає таємний радіосигнал з космосу

Чим загрожує пізня вечеря

"Середньовічна Європа"

Через епідемію коронавірусу Китай перетворився на "середньовічну Європу", пише New York Times.

"Це середньовічна Європа, де кожне місто має свої перевірки та додаткові перевірки", - каже Йорг Вуттке, президент Європейської торгової палати в Китаї.

Через смертельний вірус влада великих міст, Пекіна та Шанхая, а також деяких провінцій, подовжила новорічні свята. І зважаючи на те, що епідемію поки що не приборкали, економічні перспективи видаються не дуже райдужними.

Видання зауважує, що одна з найбільших економік світу залишається "в режимі холостого ходу".

Проблему поглиблюють й обмеження всередині країни. Через заходи безпеки чимало з 300 мільйонів робітників-мігрантів не можуть дістатись робочих місць, оскільки місцева влада вимагає від них довести історію своїх подорожей за останні кілька тижнів. І це вже не кажучи про постійні перевірки температури людей.

Навіть більше, зараз для поновлення роботи компанія має отримати схвалення своїх планів реагування на можливий спалах вірусу від місцевої влади, а великі виробництва мусять дочекатися візиту представника департаменту охорони здоров'я.

Копирайт изображения AFP Image caption Поки китайські фабрики закриті, на них дезінфікують обладнання

"Порожні вулиці, заводи, які не функціонують, та легіони робітників, які не працюють, наводять на думку, що минуть тижні чи місяці поки цей двигун глобального зростання запрацює на повну знову", - пише New York Times.

Негативні наслідки призупинення виробництва у Піднебесній вже відчуваються в інших частинах світу.

Nissan повідомив, що змушений закрити один зі своїх заводів у Японії через нестачу запчастин, які постачались з Китаю. FCA в Італії та Hyundai в Південній Кореї попередили, що будуть змушені зробити той самий крок.

Інші великі виробники обережно відкривають свої виробничі потужності в самому Китаї, але для виходу на повну потужність знадобляться тижні, підсумовує New York Times.

"Убитий горем"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пітер Філіпс, його дружина Отем та Королева Єлизавета ІІ

Королева Єлизавета ІІ засмучена тим, що дружина її улюбленого онука планує розлучення, пише Sun.

За інформацією видання, "41-річна Отем повідомила 42-річному принцу Пітеру Філіпсу, що хоче розлучитись після 12 років подружнього життя".

"Він убитий горем", - каже про принца один з його друзів.

Sun зауважує, що мати двох дітей принца "хоче наслідувати прикладу Гаррі та Меган та повернутись до своєї рідної Канади".

"Близькі друзі припускають, що "мегзит"- від'їзд принца Гаррі та Меган з Британії до Канади — міг прискорити сенсаційне рішення Отем", - пише видання.

За словами джерела видання, королева вважала дружину онука "своєю улюбленицею" та "дуже засмучена її рішенням".

"Це останнє, що їй було потрібно після всіх нещодавніх проблем. Складається враження, що королівська родина трохи розпадається", - цитує своє джерело Sun.

Сигнали з чорної діри?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед версій загадкових сигналів з космосу є послання від позаземної цивілізації та навіть падіння зірки в чорну діру

Independent пише про таємничий радіосигнал, який надходить з глибин космосу.

За словами вчених, сигнал повторюється з певною "закономірністю" та доходить до Землі з-за меж нашої галактики.

"Можливо, це найнезвичніший швидкий радіо сплеск (ШРС), який коли-небудь фіксували науковці", - пише видання.

Вчені встановили, що ШРС має 16-денний цикл, під час якого сплески інтенсивно надходять кожної години протягом 4 днів, а потім припиняються на 12 днів.

На думку вчених, ця закономірність є "важливим ключем до природи явища".

"Той факт, що сигнал повторюється протягом передбачуваного періоду часу може означати, що його джерелом є бінарна система, оскільки інші об'єкти, які демонструють схожі характеристики, також є часто бінарними системами. Об'єкт може розкручуватись навколо зірки чи чорної діри, а періодичні сплески можуть свідчити про те, що він повертається до нас," - пише видання з посиланням на вчених.

Наразі астрономи не мають підтвердженого пояснення феномену швидкого радіосплеску, але вони переконані, що він зароджується десь дуже далеко.

Серед версій походження сигналів є послання від позаземної цивілізації та навіть падіння зірки в чорну діру, додає Independent.

Чи варто дурити біоритми?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чим більше їсти після 6 вечора, тим гіршим стає стан серця та вищим артеріальний тиск і рівень цукру в крові

Вечеря після 6 вечора загрожує хворобами серця та збільшує ризик ожиріння, пише Daily Mail.

Видання зазначає, що наш організм живе за власним добовим циклом, який керує всіма процесами - від сну до часу прийняття їжі.

"Так склалось історично, що переважну частину історії людство їсть вдень, а вночі спить. Тому наше тіло налаштовано на те, щоб ефективно переробляти їжу вдень", - пише Daily Mail.

Але винахід електрики дозволив людям "обдурювати" біоритми, не лягати спати відразу після заходу сонця та продовжувати їсти, що має потенційні негативні наслідки для організму.

Зокрема, американські дослідники встановили, що чим більше жінки їдять після 6 вечора, тим гіршим стає стан серця та вищим артеріальний тиск і рівень цукру в крові. Ба більше, зростає й ризик ожиріння та діабету 2 типу.

На думку вчених, це викликано тим, що прийняття їжі "в неочікуваний час" може змінити налаштування нашої системи травлення та "розсинхронізації з годинниками інших органів у нашому організмі", що робить метаболізм менш ефективним.

Фахівці радять повернутись до графіка прийняття їжі наших предків - три рази на день без перекусів.

"Загальна порада — мати регулярний графік прийняття їжі та надавати тілу періоди не споживання чи посту", - цитує експерта Герду Пот Daily Mail.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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