Як кур'єри стали героями Китаю. Огляд ЗМІ

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В огляді західної преси 12 лютого:

кур'єри рятують китайців від голоду,

британська молодь опинилася у боргах через одяг в розстрочку,

банкрутство і Boeing

Як кур'єри рятують китайців від голоду

Кур'єри рятують китайців в умовах карантину, пише Financial Times.

Люди, які готують і доставляють страви, є містками до навколишнього світу для мільйонів жителів китайських міст.

"Але багато з усамітнених хочуть бути впевненими в тому, що їхня їжа є гарячою, а люди, які її розвозять, - ні", - пише газета.

Нині на додачу до звичної інформації про ціну їжі ресторани у Китаї додають повідомлення для клієнтів про температуру тіла кухарів, пакувальників і кур'єрів кожного замовлення.

Цей клаптик паперу отримав назву "Гарантія заспокоєння".

В умовах розповсюдження коронавірусу ці кур'єри стали справжніми героями у Китаї, їх поважають так само, як лікарів, пише видання, цитуючи директора China Market Research Group Шона Рейна.

"Тим, хто доставляє їжу, що замовлена онлайн, вдалося заспокоїти країну так, як це не вдавалося нікому, навіть уряду, оскільки вони показують людям, що ті можуть купувати їжу за прийнятною ціною", - вважає Рейн.

У Китаї налічується близько 400 мільйонів клієнтів онлайн-сервісів із доставки їжі. Найбільша компанія, що надає такі послуги, називається Meituan. Нині її кур'єрам видають картку з інформацією про температуру їхнього тіла і про те, чи був у цей день продезінфікований рюкзак, у якому вони перевозять їжу. Таку картку закріплюють на жовтій формі кур'єрів.

Financial Times відзначає, попри те, що багато китайців тепер віддають перевагу доставці готової їжі, а не відвідуванню ресторанів, справжній бум переживає ринок доставки продуктів з магазинів. У компанії Meituan відзначають, що кількість таких замовлень зросла майже втричі під час святкування китайського Нового року у порівнянні з періодом до спалаху коронавірусу.

У боргах, як в шовках

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У британської молоді дещо інші проблеми. Як пише Daily Mail, усе більше магазинів брендового одягу пропонують покупцям платити лише частину суми, а решту погашати поступово впродовж певного періоду.

Результатом такої щедрості є те, що чимало британців опинилися у боргах, які не можуть повернути.

Видання розповідає історію студентки на ім'я Ясмін Ібрагін, яка вперше скористалася послугою "Купуй зараз, плати пізніше", коли приміряла пару кросівок за 90 фунтів. Це було три роки тому, і відтоді дівчина стала купувати одяг і сумки на суму приблизно 100 фунтів двічі на місяць.

"Я просто не могла повірити, що можу отримати товар уже зараз, а заплатити пізніше", - цитує її Daily Mail.

За три роки дівчина купила товарів на суму від п'яти до шести тисяч фунтів. Зараз Ясмін 24 роки, і вона має свою першу роботу, де їй платять 28 тисяч фунтів на рік, але попри стабільний дохід дівчині не дуже добре вдається контролювати витрати і звички у купівлі речей.

"Це стає замкненим колом. Ти користуєшся цією можливістю вперше, а потім змушена робити це знову, оскільки з рахунку щойно пішли гроші на попередню покупку", - пояснює Ясмін.

Daily Mail відзначає, що схема "купуй зараз, плати пізніше" активно застосовується у рекламі товарів для молоді. "Тут багато блискучого молодіжного маркетингу. Акцент зроблений на тому, що шопінг може бути веселим", - пише видання.

Чи може збанкрутувати Boeing?

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Американська компанія Boeing продовжує "спускатися в пекло", пише французька Figaro.

Усього за декілька місяців усесвітньо відомий виробник літаків "втратив" свій запланований бестселер, свого керівника і свою репутацію, пише видання.

На модель 737 Max вже витрачено майже 18 мільярдів доларів, але дві катастрофи поспіль - у жовтні 2018 року і в березні 2019-го - призвели до заборони польотів цього літака, яка діє вже майже рік. Минулого року компанія була збитковою, хоча досі такого не траплялося 22 роки.

"Компанія запевняє, що Max знову підніметься в небо влітку цього року. Насправді ж ніхто не наважується точно говорити про те, коли ці літаки знову перевозитимуть пасажирів і чи відновиться довіра регуляторних органів, авіакомпаній, пілотів і пасажирів. Ситуація настільки критична, що дехто навіть наважується порушувати питання, яке досі вважалося табу: чи може компанія збанкрутувати? Відповісти можна одним словом: ні. Цей гігант хоч і є обезкровленим, проте для США він не такий, як інші компанії", - пише Figaro.

На думку видання, цей виробник літаків є втіленням як американської мрії про успіх, так і власне величі Сполучених Штатів. Figaro згадує історію заснування компанії, зокрема німця Вільгема Боїнга, чий син уперше побачив літак на виставці у Сіетлі у 1909 році і зацікавився новим на той час винаходом.

Нині Boeing є "потужним інструментом" американського суверенітету, і в разі необхідності компанію врятують так само, як рятували автоіндустрію після кризи 2008 року, впевнена авторка статті.

Вона підкреслює, що Boeing є ключовим партнером НАСА і Пентагону. "Boeing брав участь у всіх війнах і всіх дослідницьких місіях, які коли-небудь вели США", - пише Figaro.

Газета також нагадує, що на Boeing працюють тисячі підрядників, а загалом від компанії залежить працевлаштування приблизно 1.3 мільйона людей у США.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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