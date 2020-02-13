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13 лютого у фокусі уваги західних ЗМІ такі теми:

Чому коронавірус може вбити мільйони людей у світі

В кого є найвищий ризик захворіти на рак шкіри

Як зайва вага допомагає чоловікам

Як "Манчестер Юнайтед" через небезпеку коронавірусу відправив у карантин нове придбання

Китай - тільки початок, далі - весь світ?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Похід за покупками у Пекіні в умовах епідемії коронавірусу COVID-19 виглядає так

Епідемія коронавірусу "тільки починається", пише Daily Mail з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

Експерт організації Дейл Фішер попереджає, що випадки коронавірусу будуть зафіксовані "у кожній країні світу".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сингапур - третя країна за кількістю хворих на коронавірус (50 виявлених випадків), люди тут вистоюють у чергах за медичними масками

"Хвороба поширилась до інших країн, де спалахи тільки починаються. Зокрема, ми бачимо збільшенням кількості захворювань в Сингапурі. Можу сказати з великим ступенем впевненості, що згодом вірус дістанеться кожної країни", - каже пан Фішер.

Він очолює Global Outbreak Alert and Response Network - мережу організацій з охорони здоров'я, неурядових організацій, лабораторій, які тісно співпрацюють з ВООЗ і попереджають про ризик епідемій.

ВООЗ вважає коронавірус є "найгіршим ворогом, якого можна уявити". На думку організації, він становить більшу загрозу людству, ніж тероризм.

Голова ВООЗ Тедрос Гебрейєсус попереджає, що епідемія може тривати понад рік, а на розробку вакцини знадобиться принаймні 18 місяців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голова ВООЗ Тедрос Гебрейєсус попередив, що епідемія коронавірусу може тривати понад рік, на розробку вакцини може піти 18 місяців

А головний медичний чиновник Гонконгу, професор Габріель Леунг, зауважив, що понад 60% населення світу можуть захворіти на коронавірус, якщо вченим не вдасться розробити протидію.

За його підрахунками, навіть якщо коронавірус "вб'є лише 1% від усіх хворих, загине мінімум 45 млн людей".

Зараз більшість експертів вважають, що кожна інфікована людина може передати вірус до 2-3 інших, що становить загрозу для майже 80% людства, пише Daily Mail.

Сексуальні меншини в зоні ризику

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Геї та чоловіки-бісексуали мають набагато більші шанси захворіти на рак шкіри, ніж чоловіки та жінки гетеросексуали, пише Independent.

Вчені з американського Бостона провели майже 450 тисяч телефонних інтерв'ю з дорослими починаючи з 2014 року та встановили, що ризик раку у геїв становить 8,1% і 8,4% у бісексуалів.

У гетеросексуалів ці показники становлять відповідно 6,7% та 6,6%.

Коментуючи результати, автор дослідження доктор Араш Мостагімі заявив, що під час проведення опитувань, пов'язаних зі здоров'ям, критично необхідно з'ясувати сексуальну орієнтацію та гендерну ідентифікацію.

"Якби ми не ставили ці питання, ми б ніколи не зрозуміли, що ці відмінності існують", - додає експерт.

За його словами, наступним кроком вчених буде спілкування зі спільнотами сексуальних меншин задля визначення причини різниці в ризику захворіти на рак шкіри.

"Цю роботу потрібно буде виконати продумано, і вона може допомогти не тільки сексуальним меншинам, але й усім нам", - цитує доктора Мостагімі Independent.

"Вагова дискримінація"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У чоловіка з зайвою вагою набагато більше шансів на гарну кар'єру, ніж у жінки з зайвою вагою

Зайва вага "надає перевагу" чоловікам на роботі, пише Huffington Post.

Видання посилається на дослідження Корнелльського університету. Науковці встановили, що чоловіки із зайвими кіло "вважаються більш переконливими", ніж їхні колеги.

"Чим важчими були чоловіки, тим переконливішими вони видавались", - кажуть дослідники.

Водночас жінки із надмірною вагою не мають такої переваги, кажуть вчені, додаючи, що "упередження щодо розмірів людини мають різний вплив для чоловіків і жінок".

На думку одного з авторів дослідження, Кевіна Кніффіна, одним з пояснень може бути комплекс соціальних очікувань фізичної краси, "який є додатковим тягарем для жінок". За словами вченого, для визначення причин такого сприйняття необхідно проводити додаткові дослідження.

На думку представниці Університету Коннектикуту Ребекки Пол, жінки стають жертвами "вагової дискримінації".

"В суспільстві існують дуже суворі та жорсткі ідеали фізичної привабливості жінки, і якщо жінки відхиляються від цих ідеалів, якщо їхні тіла більші, існує тенденція до їх покарання", - каже пані Пол.

Експерти стверджують, що вагова дискримінація є частиною кожного етапу працевлаштування, оскільки жінки із зайвою вагою розглядаються як "менш бажані" кандидатури.

Ця дискримінація не зникає навіть після того як людей із зайвою вагою беруть на роботу, адже вони, і в першу чергу жінки, мають більші шанси на нижчу зарплату та підвищення, пише Huffington Post.

"Мінімізація ризиків"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нападник Одіон Ігало у грудні 2019 року виграв кубок Китайської федерації футболу разом зі своєю командою. Потім він підписав контракт з "Манчестер Юнайтед", але йому довелося 14 днів побути у карантині

"Манчестер Юнайтед" проводить карантин футболіста, придбаного в китайського клуба, пише Daily Mirror.

Нападник Одіон Ігало, який приєднався до англійського гранда на правах оренди до кінця сезону, не поїхав з командою на збори до Іспанії. Причина - його виступи за китайський клуб "Шанхай Шеньхуа".

Ба більше, протягом 14-денного інкубаційного періоду 30-річному нігерійцю заборонили тренуватись на базі "червоних дияволів", і він готується до дебюту за МЮ з персональним тренером в іншому місці.

"Хоча Ігало й приїхав до Англії не з Уханя, де розпочалась епідемія коронавірусу, "Манчестер Юнайтед" вирішив, що найбезпечнішим варіантом буде організувати його тренування поза базою для мінімізації ризиків для гравців та персоналу", - пише видання.

Втім, вже сьогодні нігерієць приєднається до манкуніанців, які повертаються до Манчестера та розпочинають підготовку до матчу з "Челсі", запланованого на 17 лютого.

"Керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер вже підтвердив, що колишній гравець збірної Нігерії Ігало поїде разом з командою на Стемфорд-Бридж та може потрапити до заявки на матч", - додає Daily Mirror.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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