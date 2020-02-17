Копирайт изображения Getty Images Image caption Оксани Мастерс ‎народилася в Україні з багатьма фізичними вадами. З дитбудинку її врятувала ‎американська жінка

Теми огляду західної преси 17 лютого:‎

‎Як українка з фізичними вадами стала чемпіонкою США

‎Чому Вільям Тейлор оптимістичний щодо майбутнього України

Що допомогло Кейт Міддлтон "знайти свій голос"‎

‎Чи позначилося схуднення на голосі Адель

"Від жертви Чорнобиля до чемпіонки"‎

Британська The Times розповідає історію паралімпійської спортсменки Оксани Мастерс, яка ‎народилася в Україні з багатьма фізичними вадами - без кількох кісток в ногах, одна з яких на 15 ‎сантиметрів коротша за іншу, без частини шлунку та лише з однією ниркою.

Американські лікарі ‎підозрюють, що причиною стала чорнобильська катастрофа. До того ж, після років недоїдання у ‎дитячому будинку восьмирічна дівчина виглядала як трирічна дитина, зазначає видання. Коли їй було сім років з дитбудинку ‎її вивезла американська жінка.

Зараз Оксані 30 років. З-поміж її здобутків медалі літніх і зимових Паралімпійських ігор, здобуті під ‎американським прапором у багатьох видах - від лижних перегонів і біатлону до веслування.

Зараз ‎дівчина готується до Ігор у Токіо, де зокрема змагатиметься у велоспорті, пише газета.

Але щоб прийти до цих успіхів, Оксані довелося пристосуватися не тільки до життя з інвалідністю, але й до безтактних питань однолітків.

Це те, що робить мене інакшою. Було б нудно, якби ми всі виглядали однаково Оксана Мастерс, паралімпійська спортсменка

‎"Я довго йшла до того, щоб навчитися по-справжньому любити своє відображення у дзеркалі. Це ‎правда, що неможливо когось полюбити до того, як полюбиш себе. Мені знадобилося багато часу. Я ‎ненавиділа своє тіло. Я ненавиділа свою біологічну сім'ю за те, що народилася такою. Тепер я ‎розумію, що це те, що робить мене інакшою. Було б нудно, якби ми всі виглядали однаково", - ‎розповідає спортсменка. ‎

Оксана каже, що часто думає про Україну і навіть про те, щоб відшукати своїх біологічних батьків. ‎

Але каже, що спочатку треба вирішити "деякі речі, які я і досі лікую і з якими намагаюся змиритися".

"Я ‎хочу їхати (В Україну. - Ред.) з ясним розумом", - цитує її The Times.

Вільям Тейлор: "Я не розумію Трампа"

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Washington Post розповідає про "сюрреалістичну" каденцію Вільяма Тейлора на чолі посольства ‎США в Києві, яка почалася після усунення Марі Йованович з посади посла і завершилася на початку ‎цього року.‎

За цей час досвідченому дипломату довелося втручатися в ситуацію з затримкою американської ‎військової допомоги, а зрештою і свідчити в Конгресі у справі імпічменту Трапма. ‎

А ще Тейлор намагався зрозуміти, звідки у Трампа взялася така "глибока недовіра" до України, ‎але відповіді так і не знайшов, зазначає Washington Post. ‎

"Я не розумію президента. Я не можу залізти йому в голову і з'ясувати, що його мотивує і що він ‎думає", - цитує його газета. ‎

За словами видання, сам дипломат бачить Україну "патріотичною, крихкою країною, яка ‎відбивається від щоденних нападів з боку Росії Володимира Путіна".

Тейлор каже, що попри війну, ‎корупцію та економічні негаразди помітив в Україні надію, якої не було у 2009 році, коли він ‎працював послом в Києві.

Україна і досі союзник Америки. Росія і досі ворог. Це ще один урок історії з імпічментом Вільям Тейлор, екс-посол США в Україні

‎"Новий президент втілює ідеалізм, дух молодості і харизму, - описує Тейлор настрої в Україні після ‎приходу до влади Володимира Зеленського. - Це шанс, це справжній шанс, який не часто випадає в ‎історії країн".‎

За словами газети, Трамп - це перший президент в кар'єрі Тейлора, який відверто зневажав ‎традиційні інституції на кшталт Держдепартаменту. Але на думку дипломата, ці структури впоралися ‎з викликом і офіційна позиція США не змінилася.‎

‎"Україна і досі союзник Америки. Росія і досі ворог. Це ще один урок історії з імпічментом. У значній ‎частині Вашингтону - Вашингтону Білла Тейлора - президент, як не дивно, залишається сторонньою ‎людиною", - резюмує Washington Post.‎

‎Відверто про материнство від Кейт‎

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Кейт Міддлтон днями відверто розповіла про труднощі материнства у популярному подкасті, і це ‎суттєво посилило позиції королівської сім'ї після скандалів навколо принца Гаррі та Меган Маркл. ‎Так вважає британська Daily Telegraph.‎

За словами газети, герцогиня Кембридзька, яка ніколи не була впевненим оратором, "нарешті ‎знайшла свій голос". А її поважливе ставлення до суспільства та позитивний посил слухачам ‎сподобався аудиторйї, втомленій від негативу, пов'язаного з останніми подіями в королівській родині.

‎"Ми почули скромну матір трьох дітей, яка визнала, що їй теж бувало важко з материнством, і тим ‎самим нагадала аудиторії, що вона все ще одна з "нас", а не з "них", - зазначає видання.‎

Досі, пише Daily Telegraph, Кейт слідувала підходу королеви - "ніколи не скаржся, ніколи не ‎пояснюй", ‎

‎"Висловлюючи себе настільки переконливо - а іноді із почуттям гумору - вона не залишила ‎слухачам іншого шансу, як прийняти, що це лише звичайна жінка на незвичайній позиції. Люди часто ‎кажуть, що їм подобається герцогиня, але не можуть зрозуміти, чому. Цей 34-хвилинний запис дав їм ‎відповідь", - резюмує Daily Telegraph.‎

Вага пішла, а голос — ні

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Співачка Адель схудла на майже 45 кілограмів, але свого голосу не втратила. Такий висновок робить ‎Daily Mail з повідомлень, що володарка "Греммі" заспівала свої головні хіти на весіллі близької ‎подруги Лори Докрілл. ‎

За словами газети, це була скромна церемонія у лондонському пабі, на якому Адель "чудово ‎виглядала у спідниці з квітковим принтом, яка акцентувала її тонку талію". ‎

Раніше вже повідомляли, що Адель значно схудла після розлучення з чоловіком минулого року. Її ‎колишній персональний тренер заявив, що причиною стала сувора дієта, що складалася з "зеленого ‎соку та 1 000 калорій на день".

‎"Не думаю, що їй подобалися тренування, але вона змінила спосіб життя, і, думаю, 90% успіху - ‎завдяки дієті", - цитує тренера видання.‎

Щоправда, нещодавно один з експертів з питань здоров'я заявив в ефірі британського телебачення, ‎що дотримуватися дієти у 1 000 калорій на день у довгостроковій перспективі майже неможливо, ‎додає Daily Mail.‎

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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