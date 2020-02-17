Чемпіонка зі США, яку скалічив Чорнобиль: "Хочу приїхати в Україну". Огляд ЗМІ
Теми огляду західної преси 17 лютого:
- Як українка з фізичними вадами стала чемпіонкою США
- Чому Вільям Тейлор оптимістичний щодо майбутнього України
- Що допомогло Кейт Міддлтон "знайти свій голос"
- Чи позначилося схуднення на голосі Адель
"Від жертви Чорнобиля до чемпіонки"
Британська The Times розповідає історію паралімпійської спортсменки Оксани Мастерс, яка народилася в Україні з багатьма фізичними вадами - без кількох кісток в ногах, одна з яких на 15 сантиметрів коротша за іншу, без частини шлунку та лише з однією ниркою.
Американські лікарі підозрюють, що причиною стала чорнобильська катастрофа. До того ж, після років недоїдання у дитячому будинку восьмирічна дівчина виглядала як трирічна дитина, зазначає видання. Коли їй було сім років з дитбудинку її вивезла американська жінка.
Зараз Оксані 30 років. З-поміж її здобутків медалі літніх і зимових Паралімпійських ігор, здобуті під американським прапором у багатьох видах - від лижних перегонів і біатлону до веслування.
Зараз дівчина готується до Ігор у Токіо, де зокрема змагатиметься у велоспорті, пише газета.
Але щоб прийти до цих успіхів, Оксані довелося пристосуватися не тільки до життя з інвалідністю, але й до безтактних питань однолітків.
"Я довго йшла до того, щоб навчитися по-справжньому любити своє відображення у дзеркалі. Це правда, що неможливо когось полюбити до того, як полюбиш себе. Мені знадобилося багато часу. Я ненавиділа своє тіло. Я ненавиділа свою біологічну сім'ю за те, що народилася такою. Тепер я розумію, що це те, що робить мене інакшою. Було б нудно, якби ми всі виглядали однаково", - розповідає спортсменка.
Оксана каже, що часто думає про Україну і навіть про те, щоб відшукати своїх біологічних батьків.
Але каже, що спочатку треба вирішити "деякі речі, які я і досі лікую і з якими намагаюся змиритися".
"Я хочу їхати (В Україну. - Ред.) з ясним розумом", - цитує її The Times.
Вільям Тейлор: "Я не розумію Трампа"
Washington Post розповідає про "сюрреалістичну" каденцію Вільяма Тейлора на чолі посольства США в Києві, яка почалася після усунення Марі Йованович з посади посла і завершилася на початку цього року.
За цей час досвідченому дипломату довелося втручатися в ситуацію з затримкою американської військової допомоги, а зрештою і свідчити в Конгресі у справі імпічменту Трапма.
А ще Тейлор намагався зрозуміти, звідки у Трампа взялася така "глибока недовіра" до України, але відповіді так і не знайшов, зазначає Washington Post.
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"Я не розумію президента. Я не можу залізти йому в голову і з'ясувати, що його мотивує і що він думає", - цитує його газета.
За словами видання, сам дипломат бачить Україну "патріотичною, крихкою країною, яка відбивається від щоденних нападів з боку Росії Володимира Путіна".
Тейлор каже, що попри війну, корупцію та економічні негаразди помітив в Україні надію, якої не було у 2009 році, коли він працював послом в Києві.
"Новий президент втілює ідеалізм, дух молодості і харизму, - описує Тейлор настрої в Україні після приходу до влади Володимира Зеленського. - Це шанс, це справжній шанс, який не часто випадає в історії країн".
За словами газети, Трамп - це перший президент в кар'єрі Тейлора, який відверто зневажав традиційні інституції на кшталт Держдепартаменту. Але на думку дипломата, ці структури впоралися з викликом і офіційна позиція США не змінилася.
"Україна і досі союзник Америки. Росія і досі ворог. Це ще один урок історії з імпічментом. У значній частині Вашингтону - Вашингтону Білла Тейлора - президент, як не дивно, залишається сторонньою людиною", - резюмує Washington Post.
Відверто про материнство від Кейт
Кейт Міддлтон днями відверто розповіла про труднощі материнства у популярному подкасті, і це суттєво посилило позиції королівської сім'ї після скандалів навколо принца Гаррі та Меган Маркл. Так вважає британська Daily Telegraph.
За словами газети, герцогиня Кембридзька, яка ніколи не була впевненим оратором, "нарешті знайшла свій голос". А її поважливе ставлення до суспільства та позитивний посил слухачам сподобався аудиторйї, втомленій від негативу, пов'язаного з останніми подіями в королівській родині.
"Ми почули скромну матір трьох дітей, яка визнала, що їй теж бувало важко з материнством, і тим самим нагадала аудиторії, що вона все ще одна з "нас", а не з "них", - зазначає видання.
Досі, пише Daily Telegraph, Кейт слідувала підходу королеви - "ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй",
"Висловлюючи себе настільки переконливо - а іноді із почуттям гумору - вона не залишила слухачам іншого шансу, як прийняти, що це лише звичайна жінка на незвичайній позиції. Люди часто кажуть, що їм подобається герцогиня, але не можуть зрозуміти, чому. Цей 34-хвилинний запис дав їм відповідь", - резюмує Daily Telegraph.
Вага пішла, а голос — ні
Співачка Адель схудла на майже 45 кілограмів, але свого голосу не втратила. Такий висновок робить Daily Mail з повідомлень, що володарка "Греммі" заспівала свої головні хіти на весіллі близької подруги Лори Докрілл.
За словами газети, це була скромна церемонія у лондонському пабі, на якому Адель "чудово виглядала у спідниці з квітковим принтом, яка акцентувала її тонку талію".
Раніше вже повідомляли, що Адель значно схудла після розлучення з чоловіком минулого року. Її колишній персональний тренер заявив, що причиною стала сувора дієта, що складалася з "зеленого соку та 1 000 калорій на день".
"Не думаю, що їй подобалися тренування, але вона змінила спосіб життя, і, думаю, 90% успіху - завдяки дієті", - цитує тренера видання.
Щоправда, нещодавно один з експертів з питань здоров'я заявив в ефірі британського телебачення, що дотримуватися дієти у 1 000 калорій на день у довгостроковій перспективі майже неможливо, додає Daily Mail.
Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC
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