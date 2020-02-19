Як Ахметов зближується із Зеленським - огляд ЗМІ

Копирайт изображения UNIAN Image caption Financial Times пише, що Ахметов намагається налагодити стосунки із Зеленським

Читайте в огляді іноземної преси 19 лютого.

Олігархи і Зеленський

Робота у Британії

Як "купити" посаду президента США

Корупція у Данії - як це?

Ахметов замість Коломойського?

"Олігархи в Україні штовхаються у боротьбі за вплив на президента", - пише в заголовку статті Financial Times.

Автор зауважує, що новини про те, що Рінат Ахметов купив віллу у Франції за 200 мільйонів євро, зовсім не означають, що "мільярдер готується до комфортної пенсії на Середземноморському узбережжі".

"Натомість 53-річний чоловік відчуває, що має ще чимало справ в Україні. Він намагається стати союзником президента Володимира Зеленського і одночасно послабити вплив свого давнього суперника", - сказано у статті.

За словами FT, за допомогою медійної підтримки Зеленського Ахметов пропонує йому "альтернативу олігарху-конкуренту Ігорю Коломойському, який посприяв злету нового українського лідера за допомогою корисного телеефіру".

"Суперечка щодо банку, який раніше належав пану Коломойському, тепер робить його скоріше проблемою для президента, а отже надає пану Ахметову більше впливу", - підкреслює автор.

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Газета цитує політолога Володимира Фесенка, який вважає, що Ахметов "зосереджений на адаптації до нової політичної реальності через пошук точок дотику".

До того ж мільярдер є "незамінним" у питанні вирішення конфлікту на Донбасі, пише видання, згадуючи, що Донецьк був "серцем бізнес-імперії" Ахметова.

"Якщо Україна відновить контроль над регіоном, спроможність пана Ахметова надати гарантії роботи тисячам людей - чи залишити їх без роботи - робить його ключовою фігурою в питанні мирного врегулювання", - відзначає Financial Times.

Говорячи ж про Коломойського, видання зауважує, що минулорічна президентська кампанія, "як тоді здавалося, закріпила його близькість до нового президента", однак їхні стосунки пізніше зіпсувалися через "складну справу Приватбанку".

Газета вказує, що роботу Володимира Зеленського почали позитивно висвітлювати телеканали Ріната Ахметова "Україна" та "Україна 24".

Один з членів владної команди Зеленського описав ставлення каналів олігарха як "дуже гарну до нас".

Робота у Британії? Не так швидко

Скільки потрібно буде заробляти, щоб мати можливість емігрувати до Великої Британії після брекзиту?

Як пише Daily Mail, щонайменше 25 600 фунтів на рік, або приблизно 67 тисяч гривень на місяць. Роботу з такою зарплатою має знайти іноземець у Сполученому Королівстві, щоб мати змогу жити і працювати там легально.

Ця вимога є частиною нового плану уряду Бориса Джонсона, покликаного покінчити з імміграцією низькооплачуваних робітників після виходу з ЄС.

Але це не єдина вимога. За інформацією Daily Mail, мігранти також повинні знати англійську на достатньому рівні. Система буде побудована на основі спеціальних балів. Щоб мати шанс перебратися до Британії, потрібно буде набрати 70 балів, з яких 10 можна отримати за володіння англійською мовою.

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Газета пише, що новий план передбачає винятки щодо необхідної зарплати для певних професій. Наприклад, медсестрам, яких у країні не вистачає, "можна" заробляти 20 480 фунтів на рік, якщо вони відповідають решті критеріїв.

За словами міністра внутрішніх справ Пріті Пател, уряд почув "чіткий сигнал" від громадян під час референдуму 2016 року і виборів 2019 року про те, що вони хочуть "зниження низькокваліфікованої імміграції".

Запропонований план вона називає наймасштабнішою зміною імміграційної системи за останні десятиліття.

Daily Mail відзначає, що нову ціну заявки на довгострокову візу до Сполученого Королівства поки що не оприлюднили. Нині вона становить 1 200 фунтів за п'ятирічну візу.

Тим часом у Лондоні вже чутно критику на адресу імміграційних ініціатив уряду. Представники бізнесу невдоволені тим, що охорона здоров'я, фермерство, будівельна галузь і готельний бізнес мають всі шанси залишитись без персоналу, відзначає Daily Mail.

Вибори у США: великі гроші і жарти про салат

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг уже витратив на рекламу себе як кандидата в президенти 400 мільйонів доларів, а його рейтинг підскочив з 4% до 19%. Чи є у нього шанси на успіх?

Як пише Financial Times, високобюджетна рекламна кампанія Блумберга заскочила зненацька інших кандидатів на посаду лідера США.

"Реклама працює", - цитує газета Браяна Візера, керівника одного з напрямів медійної компанії GroupM. За його словами, це найголовніший і найочевидніший висновок із виборчої кампанії Блумберга.

Конкуренти звинувачують мільярдера у намаганні "купити вибори", але виборці, схоже, не зважають на ці закиди, пише Financial Times. Згідно з нещодавнім опитуванням, Блумберг, чиї статки оцінюють у понад 60 мільярдів доларів, випереджає і Джо Байдена, і Елізабет Воррен.

Видання нагадує, що на минулих виборах Дональд Трамп теж не шкодував грошей на свою кампанію, але тоді він за увесь період витратив на 65 мільйонів менше, ніж Блумберг за перші чотири місяці.

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Кампанія колишнього очільника Нью-Йорка побудована інакше, ніж у його конкурентів. Він майже не агітував у штатах, де вона починається, а зосередився на великих і густонаселених штатах, де згідно з законом можна витратити більше грошей на агітацію і схилити на свою користь більшу кількість делегатів від партій.

Гроші йдуть не лише на телерекламу. Як зауважує Financial Times, кампанія Блумберга передбачає залучення впливових акаунтів в Instagram, Twitter та інших соцмережах.

Наприклад, @kalesalad опублікував нібито переписку між їхнім адміністратором і Блумбергом, де останній просить запостити "крутий мем" про нього.

У мемі Блумберга порівнюють із салатом, який "хоч і не надто смачний, але зрештою корисний для здоров'я". Адміністратор відповідає, що цей жарт не надто смішний, але Блумберг пропонує за публікацію мільярд доларів, і @kalesalad одразу погоджується виконати прохання кандидата.

Як крадуть державні гроші у Данії?

Чи крадуть державні гроші у найменш корумпованих країнах на кшталт Данії? Так.

Принаймні про це свідчить історія чиновниці, яка за 25 років вкрала близько 17 мільйонів доларів.

Як пише Guardian, працівниця соціальної служби Данії Брітта Нільсен проведе у в'язниці 6,5 років через злочин, який прокурор Кіа Ремерт назвала "одним із найжахливіших у фінансовій історії Данії".

Протягом 40 років Нільсен працювала у службі, яка розподіляє кошти між соціально незахищеними людьми.

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У 2017 році її навіть нагородили медаллю за службу. Але у серпні 2018 року з'явились підозри, що вона перераховувала на власні рахунки державні гроші. Після звільнення зі служби Нільсен поїхала до Південної Африки, але її зрештою заарештували і видали Данії.

Під час судового розгляду з'ясувалось, що вона створювала фіктивні проєкти і спрямовувала на них державні виплати. Прокурори вимагали вісім років ув'язнення, але суддя обрав менший термін.

Як зазначає Guardian, повернути гроші до бюджету виявилося складним завданням, оскільки Нільсен не лише купувала елітну нерухомість у Данії та Південній Африці, але й перераховувала гроші трьом своїм дітям. Усі троє зрештою визнали свою провину і теж постануть перед судом.

Огляд підготувалаСлужба моніторингу BBC.

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