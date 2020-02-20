Більшість жінок у Британії гине від рук коханих - Guardian

Копирайт изображения AFP Image caption Жінок жорстоко вбивають не лише у Британії. На фото - активістки під час протестів проти насильства над жінками у Мехіко

Чому вбивають жінок, як оперували мозок жінці, що грала на скрипці, "токсичні" міфи про жіночу сексуальність та чому донька Стівена Спілберга знімається в порно - в огляді іноземної преси 20 лютого.

Love kills?

Більшість жінок, вбитих в Сполученому Королівстві 2018 року, загинули від рук своїх теперішніх чи колишніх партнерів, пише Guardian. При цьому, багато з них втратили життя, намагаючись закінчити стосунки з вбивцями.

Дослідження, проведене організацією Women's Aid та активісткою Карен Інгал Сміт, встановило що 149 жінок були вбиті 147 чоловіками 2018 року.

Це - на 10 смертей більший, ніж попереднього року, і цей показник - найвищий за всю історію проведення досліджень.

У половині випадків вбивці вже мали досвід жорстокого поводження з жертвами чи іншими жінками.

Найпоширенішим способом вбивства було використання гострого предмета. На другому місці - удушення. Більшість вбивств (майже 68%) відбулись або в домі або поруч із домом жертв.

За словами пані Інгала Сміт, чимало жінок скаржились та шукали допомоги в поліції, інших службах, а також друзів та родин. Але це їх не врятувало.

41% вбитих жінок були вбиті в процесі чи після розставання з партнером, 30% з них - у перший місяць і 70% - у перший рік після припинення стосунків.

Згідно з доповіддю, молоді жінки у віці 26-35 років найчастіше ставали жертвами невиправданого насильства.

"Дуже важливо, щоб ми кинули виклик поширеній думці, що вихід з жорстоких стосунків є простим способом для жінок уникнути небезпеки від нещадного партнера", - цитує пані Інгала Сміт Guardian.

Сила музики

Копирайт изображения Getty Images

Пацієнтка грала на скрипці під час операції з видалення пухлини зі свого мозку, пише Independent.

Причина в тому, що лікарі лондонської клініки попросили 53-річну Дагмар Тернер грати на інструменті, щоб переконатися, що частини мозку, які контролюють тонкі рухи руками та координацію, не були пошкоджені під час надскладного хірургічного втручання.

Пан Тернер є скрипалькою в оркестрі і дуже переживала, що видалення пухлини може поставити хрест на її музичній кар'єрі. Але професор Кеюмарс Ашкан, нейрохірург King's College Hospital, розробив план операції та зменшення ризику.

Річ у тім, що сам професор є професійним музикантом та чудовим піаністом, тому розуміє бажання пацієнтки зберегти здатність грати на скрипці.

Перед операцією лікарі дві години ретельно робили мапу мозку пані Тернер. Провівши трепанацію черепа, вони розбудили пацієнтку. І весь час поки вони видаляли пухлину, вона грала на скрипці під ретельним наглядом анестезіологів і терапевта.

"Ми змогли видалити понад 90% пухлини, включно з ділянками, де могла бути агресивна діяльність. Водночас ми зберегли повну функціональність її лівої руки", - цитує професора Ашкана видання.

Через три дні після операції пані Тернер виписали додому, додає Independent.

Ні - стереотипам

Копирайт изображения Getty Images

Daily Mail пише про шість "токсичних" міфів про жіночу сексуальність.

Видання посилається на нову книгу доктора Карен Герні, яка розповідає про "шість вигадок, що руйнують сексуальне життя жінки".

Першим неправдивим фактом, на думку експерта, є те, що чоловіки, начебто, мають вище лібідо ніж жінки.

"Ми тривалий час вважаємо, що чоловіки хочуть сексу більше за жінок. Але це твердження не підкріплюється всіма дослідженнями, адже все залежить від того, як вимірюється бажання", - каже доктор Герні.

Також дослідниця переконана, що жінки не є більш вірними, ніж чоловіки:

"Дослідження показують, що існує велика ймовірність того, що бажання жінки до одного партнера знижуватиметься з часом. Водночас, чоловіки з більшою ймовірністю підтримуватимуть почуття бажання до однієї партнерки."

Наступний міф, який розбиває дослідниця, говорить про те, що чоловіки отримують більше задоволення від сексу, ніж жінки. На її думку, це неправда.

Також неправдою є те, що чоловіки частіше за жінок ініціюють секс, та перебувають під більшим тиском "за виконання".

І, нарешті, доктор Герні вщент розбиває міф про частоту занять коханням.

"Частота практично не має значення", - Daily Mail цитує експерта, яка радить кожному самостійно вирішувати потрібну кількість сексу.

"Сексуальне створіння"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мікаела Спілберг (праворуч) разом із прийомною матір'ю Кейт Кепшо та сестрою Дестрі

Стівен Спілберг підтримує вибір своєї прийомної дочки, яка розпочала порнографічну кар'єру, пише Sun.

23-річна Мікаела заявила, що зовсім нещодавно повідомила всесвітньо відомому режисеру та його дружині Кейт Кепшо про свою нову роботу. За її словами, вони "повністю підтримали її кар'єрний вибір".

"Моя безпека завжди була для них на першому місці, - каже акторка. - Я це роблю не тому, що хочу завдати комусь болю чи бути злорадною. Я роблю це, тому що хочу висловити повагу до свого тіла у спосіб, який є фінансово вигідним."

На думку Мікаели, вона є "сексуальним створінням" та хоче "скористатися перевагами свого тіла" після того, як більш традиційна робота "не задовольнила її душу".

Також вона вважає, що її нова професія дала її почуття впевненості, якого в неї не було до цього.

Водночас дівчина каже, що зніматиметься лише в "сольних сценах", аби не травмувати свого 47-річного бойфренда.

Мікаела каже, що її метою в порно є заробити достатньо грошей, щоб стати фінансово незалежною.

За оцінками Forbes, статки прийомного батька дівчини становлять від 3 до 6 млрд доларів, додає Sun.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!