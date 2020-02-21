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Сутички в Нових Санжарах на Полтавщині не пройшли непоміченими для міжнародних ЗМІ.

"Везіть у Чорнобиль"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканці Нових Санжар вийшли на протест

Про плани української влади помістити понад 70 людей, евакуйованих з Китаю, на карантин, які "швидко перетворилися на хаос", пише британська Guardian.

Мешканці містечка Нові Санжари у Полтавській області, де знаходиться медичний центр Національної гвардії, який і мав прийняти евакуйованих, вийшли на протести.

"Вони жбурляли каміння в автобуси, які перевозили евакуйованих і влаштовували жорсткі сутички з поліцією", - пише газета, зауважуючи, що деякі з протестувальників на вигляд були нетверезі.

"Хоча українська влада запевняє, що всі пасажири двічі пройшли перевірку на вірус, перш ніж отримали дозвіл на переліт, цього виявилося недостатньо для протестувальників", - додає Guardian.

Деякі місцеві мешканці навіть закликали відвезти евакуйованих до Чорнобиля або поселити їх у можновладців дома, зокрема у президента Зеленського.

Зі свого боку, як зауважує Guardian та інші видання, які повідомляли про події в Нових Санжарах, президент у Facebook-повідомленні спробував запевнити українців про відсутність загрози й нагадати про людяність.

"Спекуляції" депутата Синютки і провал влади

Копирайт изображения УНІАН Image caption 17 лютого депутат Синютка повідомив у соцмережі, що евакуйованих можуть привезти на Львівщину, й припустив, що "це помста за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборчих кампаній"

Як пише Катя Горчинська у статті для Forbes, "прибуття евакуйованих з Китаю викликало в Україні паніку через коронавірус".

Мешканці "сонних" Нових Санжар вийшли на вулиці через побоювання, що містечко може бути заражено коронавірусом, зауважує Горчинська і згадує, що подібні протести із перекриттям доріг, а подекуди і з молебнями вже були цього тижня на Західній Україні.

Колишній очільник Львівської області Олег Синютка навіть роздмухував спекуляції, що центральна влада планує привезти евакуйованих до регіону, аби "помститися за патріотизм".

Свою роль у підігріванні пристрастей міг відіграти й фейковий лист, начебто розісланий від імені міністерства здоров'я. Цю справу наразі розслідує Служба безпеки України.

Втім, на думку Горчинської, ситуація в Нових Санжарах стала наслідком якості комунікацій влади з народом.

"Евакуація людей з Уханя була оточена таємницею, чутками та плутаниною. Влада не змогла ефективно роз'яснити, що пасажири не становлять небезпеки, і тримала у таємниці місце, куди їх доставлять", - стверджує журналістка.

Вдячна за евакуацію Латинська Америка

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна евакуювала з Китаю 27 іноземців, зокрема 25 громадян латиноамериканських держав - Аргентини, Домінікани, Еквадора, Коста-Рики, Панами, Сальвадора

Як пише аргентинська Buenos Aires Times, на заваді евакуаційним заходам української влади ставали "погані погодні умови й протести" сотень мешканців Полтавської області.

Останні "намагалися зупинити чиновників від карантинізації евакуйованих у їхньому селищі через страх зараження".

Після того, як затримали десятьох, зауважує видання, на місце приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який закликав протестувальників "не піддаватися на провокації і з розумінням поставитися до необхідності проведення цих тимчасових заходів".

Газета також цитує Facebook-пост президента Зеленського про те, що українці показали "не найкращий бік нашого характеру", і про те, що медичний центр, де розміщені евакуйовані, "протягом двох тижнів буде, напевне, найбільш охоронюваним об'єктом у країні".

Костариканське видання The Tico Times повідомляє, що з допомогою України Коста-Риці вдалося евакуювати з Китаю двох своїх громадян.

"Пара костариканців була перевезена з Китаю до України, де вони пройдуть обов'язковий карантин. Якщо в них так і не з'являться симптоми захворювання, їх відправлять до Коста-Рики", - пише вебсайт.

Евакуацію костариканців ініціювало міністерство закордонних справ країни.

"Це був складний і важкий процес, під час якого ми доклали максимум зусиль, аби якнайшвидше повернути двох людей і заспокоїти їхні родини", - сказав Родольфо Солано Кірос, міністр закордонних справ Коста-Рики.

Він також подякував уряду України за "солідарність з народом Коста-Рики під час евакуації та надання гуманітарної допомоги".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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