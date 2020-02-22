Повстання, кохання та геополітика. Вийшов новий шпигунський трилер про Україну

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У Великій Британії вийшов з друку шпигунський трилер "Площа Незалежності".

Роман привернув до себе увагу провідних світових видань, оскільки його автор, А.Д. Міллер, - колишній номінант на престижну Букерівську премію і кореспондент поважного британського тижневика Economist, який висвітлював події Помаранчевої Революції у Києві.

Оглядачі також відзначають, що роль України у нещодавній спробі імпічменту Президента США Дональда Трампа, стала ще однією причиною уваги до нової книги.

Повстання, кохання і "хороший" олігарх

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Події у книзі розгортаються під час "народного повстання" у Києві 2004 року, спровокованого намаганнями старої влади спотворити результати президентських виборів. Поки опозиційний кандидат, який пережив спробу отруєння діоксином, промовляє до тисяч обурених співвітчизників на Площі Незалежності, заступник посла Великої Британії в Україні Саймон Дейві дізнається про план Москви задушити Помаранчеву Революцію силою.

Аби відвернути неминучу загибель простих українців, які щиро повірили у можливість запровадити швидкі зміни в країні та покласти край корупції і олігархату, Дейві звертається до одного з найбагатших людей України, такого собі пана Коврина. Хоч він і є втіленням пострадянської клептократії і цинізму, що вивели людей на Площу Незалежності, його зв'язки у вищих ешелонах української влади і медіа-ресурси стають у пригоді британським дипломатам, яким вдається відвернути кровопролиття.

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У вирі геополітичних ігр Дейві знайомиться із молодою і привабливою учасницею протестів Олесею. Сповнена надіями на краще майбутнє своєї країни, вона стає надійною помічницею британського дипломата… Але чи справді все так, як виглядає?

Минуло 12 років. Саймон, тепер вже покинутий дружиною водій таксі, який ледь зводить кінці з кінцями після краху дипломатичної кар'єри, повертається додому у поїзді лондонської підземки. Саме тут доля знову зводить його із Олесею, і водночас дає нагоду дізнатися про роль української красуні і пана Коврина у драматичних подіях, що зруйнували його життя.

"Світ дипломатії і політичного дилерства"

Британська Guardian порівнює "Площу Незалежності" із шпигунськими романами Грема Гріна.

"Це захопливий трилер, побудований на глибокому розумінні людських почуттів та геополітики", - пише газета.

На переконання її критика, роман пропонує читачеві "зазирнути у світ дипломатії та політичного дилерства, а також відчути вибухову силу зіткнення почуття обов'язку із пристрастю".

"Візантійські перепетії"

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Інша британська газета Observer назвала трилер Міллера "романом, який тримає руку на пульсі геополітики".

"Історія, яку розповідає Міллер у "Площі Незалежності" - це сплетіння шпигунських ігор і розчарування, які обертаються навколо Помаранчевої Революції, що наприкінці 2004 року стала потрясінням для України. Як кореспондент тижневика Economist під час цієї кризи, Міллер добре обізнаний із візантійськими перипетіями тих часів", - пише американська Washington Post.

Газета проводить паралелі із нещодавніми подіями у високих сферах української і американської політики, за якими нещодавно спостерігав увесь світ.

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"Найбільша трагедія роману розгортається у політичному світі, який Дейві намагався зробити більш шляхетним і чесним. З огляду на нашу власну приголомшливу драму, головними героями якої стали Вашингтон і Україна, це навряд чи щось нове. І все ж нелегко бачити, як ті, що при владі, граються із цілими народами і окремими долями, підносячи одних і ламаючи інших", - підсумовує Washington Post.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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