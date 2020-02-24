Юна активістка з Німеччини оголосила війну Греті Тунберг - огляд ЗМІ

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Читайте в огляді преси 24 лютого:

Як конкурентка Грети Тунберг бореться з панічними настроями щодо зміни клімату,

Переломний момент у боротьбі з коронавірусом,

Як російські найманці воюють в Африці та на Близькому Сході,

Веганські продукти виявилися не надто здоровими.

"Анти-Грета" закликає не панікувати

Втомилися від апокаліптичних прогнозів Грети Тунберг? Тоді зустрічайте "анти-Грету" - 19-річну Наомі Зайбт, про яку пише Washington Post.

"Наомі Зайбт родом з Німеччини, їй 19 років і, як і Грета, це красномовна світловолоса європейка. Але Наомі засуджує "панікерство щодо клімату", називає кліматичну свідомість "огидною антилюдською ідеологією" і навіть використовує коронну фразу Грети "Як ви смієте?" проти німецьких ЗМІ", - описує її феномен видання.

Як стверджує газета, за спиною дівчини - впливовий американський аналітичний центр Heartland Institute, відомий своїми зв'язками з адміністрацією Дональда Трампа.

Зокрема, в грудні Наомі стала головною зіркою форуму, який ця організація влаштувала під час конференції ООН з питань клімату в Мадриді. А нещодавно Heartland зробила німкеню обличчям кампанії, що намагається поставити під сумнів роль людства в глобальному потеплінні, зазначає газета.

"Сама Наомі не сперечається з тим, що через парникові викиди наша планета стає теплішою, але каже, що науковці та активісти перебільшують їхній вплив", - наголошує Washington Post.

"Я не хочу, щоб ви панікували. Я хочу, щоб ви думали", - каже Наомі в одному зі своїх відео у відповідь на слова Грети Тунберг, що світу варто почати "панікувати".

Окрім жорсткої позиції щодо зміни клімату, Зайбт також скептично налаштована щодо фемінізму та імміграції, а німецькі ЗМІ кажуть, що вона симпатизує ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини".

Але навіщо Heartland Institute було шукати свою зірку аж в Німеччині? Як показало розслідування на німецькому телебаченні, пояснення просте: в компанії побоюються, що інші країни візьмуть за приклад Берлін і займуть жорстку позицію щодо парникових викидів.

Щоправда, зупинити цей процес Наомі навряд чи допоможе. Поки що вона навіть і близько не може конкурувати з Гретою за розміром аудиторії: лише 50 тис. підписників в YouTube проти мільйонів фоловерів у соцмережах шведки, констатує Washington Post.

Критичний момент у боротьбі з коронавірусом

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Світ наближається до "переломного моменту" в розповсюдженні коронавірусу. За словами Guardian, про це попереджають експерти після тривожних повідомлень з Італії, Ірану та Південної Кореї.

Вони кажуть, що хвороба поширюється швидше, ніж очікували.

Ці побоювання підтверджують слова гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебреєсуса, який заявив, що світовій спільноті треба діяти швидко, бо "вікно можливостей" може закритися вже дуже скоро.

Підтверджених випадків зараження коронавірусом вже 78 тис. Серед епіцентрів захворювання - райони, які не мали зв'язків з Китаєм, тож експерти поки що не розуміють, як туди дісталася хвороба, наголошує газета.

Пол Гантер з Університету Східної Англії каже, що після подій останніх 24 годин "критичний момент" стає дедалі ближчим.

"Ідентифікація значного центру захворювання в Італії - це велике занепокоєння для Європи, тож можна очікувати підтвердження й інших випадків найближчими днями", - каже фахівець.

Побоювання щодо Італії висловлює і Робін Томпсон з Оксфордського університету - кількість хворих там збільшилася вдвічі між п'ятницею та суботою.

"Навіть у легких випадках швидка ізоляція дуже важлива, щоб попередити зараження від людини до людини. Дуже важливо, щоб всі дотримувалися рекомендацій щодо охорони здоров'я", - цитує його Guardian.

Найманці на сторожі російських амбіцій

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Росія намагається повернути собі вплив на Близькому Сході та в Африці і залучає для цього військових найманців, пише американська Wall Street Journal.

Як стверджує газета, все почалося з конфлікту на Сході України, де Кремль працював з озброєними групами, за якими стояли російські бізнесмени з серйозними політичними зв'язками. Зокрема, йдеться про Євгена Пригожина, який, згідно з даними європейських експертів, створив приватну військову Групу Вагнера.

Діяльність цих "квазіприватних" організацій зараз розслідує СБУ, за даними якої, чимало російських солдатів, яких відправили до Африки, воювали разом з "вагнерівцями" на Донбасі.

"Це зручний фронт", - цитує газета керівника апарату СБУ Ігоря Гуськова, який каже, що "геополітичні амбіції" Росії збігаються з інтересами найближчого кола Володимира Путіна.

Коли інтенсивність бойових дій на Донбасі зменшилася у 2015 році, чимало бійців Вагнера вирушили до Сирії, каже газета. Там вони воювали на боці Башара Асада, натомість компанії пана Пригожина отримали поступки щодо нафти та газу.

А останніми місяцями Росія стала одним з ключових гравців у Лівії, що може дати Кремлю "плацдарм" у країні, яка є основним маршрутом торгівлі людьми, наркотиками та зброєю у напрямку Європи, зазначає видання.

"У Кремлі кажуть, що мета Росії в Африці та на Близькому Сході - допомагати у боротьбі з екстремізмом та підтримувати регіональну економіку. Там відкидають будь-який зв'язок з військовими найманцями", - додає Wall Street Journal.

Чи справді веганство корисне?

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Британська Daily Telegraph пише про "веганський парадокс". За словами експертів, популярні рослинні замінники м'яса можуть бути шкідливішими, ніж саме м'ясо.

За даними газети, в Британії кількість веганів вже сягнула 600 тисяч осіб, більшість з яких перейшла на рослинний раціон задля збереження довкілля і покращення здоров'я.

Минулого року британці витратили 474 млн фунтів на веганські бургери, рослинні ковбаси та готові веганські обіди, і це не рахуючи витрат на веганський фаст-фуд, який стає дедалі популярнішим, зазначає видання.

Однак що відбувається зі здоров'ям людини після переходу на веганське харчування? Як попереджають лікарі, вегани можуть недоотримати важливі білки та амінокислоти. Зокрема, їх не вистачає в тофу - популярній альтернативі м'ясу.

Іще складніша ситуація з веганським фаст-фудом. Хоча в ньому немає м'яса, в багатьох таких продуктах міститься більше солі та цукру, ніж в м'ясних стравах, каже видання.

Дієтологиня, якого цитує видання, розповіла, що в її клініку звертається дедалі більше пацієнтів-веганів з анемією, спричиненою дефіцитом вітаміну B12.

Вона каже, що хоча збалансований раціон цілком можливий при веганському харчуванні, розробити його непросто. Проблеми з кістками через нестачу кальцію та вітаміну D також поширені серед веганів, попереджає газета.

"Експерти погоджуються, що здоровий раціон має включати велику кількість цільних рослинних харчів і якомога менше оброблених продуктів. Те, що їжа рослинна, не робить її автоматично корисною. Чипси - це теж веганська страва, але точно не здорова", - резюмує Daily Telegraph.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC