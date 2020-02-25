Як впав з Олімпу "король кіноіндустрії" - огляд ЗМІ

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Читайте в огляді преси 25 лютого:

Засудження "титана кіноіндустрії" у США

Чому Іран ризикує стати центром коронавірусу

Як коронавірус "заразив" світові фінансові ринки

Падіння короля

Верховний суд Нью-Йорка визнав усесвітньо відомого кінопродюсера Гарві Вайнштейна винним у статевих злочинах.

Як пише британська Guardian, цей вирок став переломним моментом для судових справ, які стосуються сексуальних злочинів.

Сам процес був справжньою рулеткою для окружної прокуратури Нью-Йорка, оскільки ніхто наперед не знав, чим він закінчиться.

"Суд присяжних із семи чоловіків та п'яти жінок у Верховному Суді Нью-Йорка п'ять днів вирішував, яким має бути вирок. Врешті вони визнали підсудного винним у злочинному статевому акті першого ступеня, який полягав у змушенні до орального сексу асистентки команди серіалу Project Runway у 2006 році", - пише Guardian.

Окрім цього, Вайнштейна визнали винним у зґвалтуванні третього ступеня. Цей злочин він вчинив щодо жінки у нью-йоркському готелі у 2013 році.

Через перший злочин продюсер може провести у в'язниці від 5 до 25 років, а через другий - до 4 років.

Вайнштейна виправдали за трьома іншими пунктами, включно з агресивним сексуальним нападом. За цим епізодом йому "світило" довічне ув'язнення, пише Guardian.

"Вирок став фінальною точкою епічного падіння з Олімпу короля кіноіндустрії, який був продюсером таких фільмів як "Кримінальне чтиво" та "Закоханий Шекспір", здобувши загалом 81 оскар. Незабаром він змінить гламурний стиль життя на нью-йоркському Мангеттені чи у Лос Анджелесі на камеру у в'язниці Нью-Йорка", - пише Guardian.

Загроза вибуху інфекції

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Іран - найбільша країна Близького Сходу, яка, на додачу до геополітичної нестабільності, має усі шанси стати епіцентром вибуху коронавірусу, пише американська New York Times.

"У час, коли всі намагаються зупинити поширення коронавірусу, Іран виходить на друге місце після Китаю за темпами розповсюдження інфекції. Випадки захворювання в Іраку, Афганістані, Бахрейні, Кувейті, Омані, Лівані, Об'єднаних Арабських Еміратах і навіть у Канаді так чи інакше мають іранське походження", - пише газета.

Проблемою власне Ірану є те, що довіряти офіційній статистиці у самому Ірані доволі проблематично.

Незадовго до вибуху коронавірусної інфекції, Іран потрапив у центр уваги світових ЗМІ та урядів після того, як під Тегераном військові збили український цивільний літак і намагалися це приховати.

"Тому зараз багато іранців дуже скептично сприймають офіційні повідомлення про темпи поширення вірусу", - пише газета.

Депутат іранського парламенту із міста Кум прямо заявив, що там від вірусу вже померло щонайменше 50 осіб, а перші випадки зараження було зареєстровано ще за два тижні до того, як влада визнала наявність інфекції у місті.

Усе це спричинило паніку, люди масово звертаються до лікарів із підозрами на небезпечний вірус, а медичні маски подорожчали приблизно у 30 разів.

Але набагато більшою проблемою є те, що мільйони мусульман щороку приїздять до Ірану, щоб відвідати шиїтські святині. З одного лише Афганістану в січні Іран відвідало не менше 30 тис. паломників. Тому з Ірану інфекція може легко поширитися на інші країни, попереджає New York Times.

Вірус та інвестиції

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Світові фінансові ринки відреагувати падінням на поширення інфекції з Китаю на інші країни, пише британська Times.

Інвесторів налякала заява Всесвітньої організації охорони здоров'я про можливість переростання епідемії Covid-19 у пандемію, а також заклики британського уряду до своїх громадян, які повертаються з Італії, уникати контактів з іншими людьми при перших ознаках хвороби.

"Після попередження ВООЗ про пандемічний потенціал вірусу Covid-19, вартість найбільших британських компаній 'схудла' на 62 мільярди британських фунтів, а індекс FTSE 100 впав на 3,3%, що є найгіршим показником за останні чотири з половиною роки. Європейські ринки також повідомили про найгіршу сесію торгів від 2016 року, а в Америці нещодавнє зростання індексу Dow Jones зійшло нанівець", - пише Times.

До цього часу світові ринки майже не реагували на поширення коронавірусу. Однак нещодавні повідомлення про поширення хвороби далеко за межі Китаю зробили загрозу уповільнення світової економіки цілком реальною, попереджає газета.

Огляд підготував Ярослав Карпюк, Служба моніторингу ВВС

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