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Читайте в огляді преси за 26 лютого:

Чому Зеленський опинився "між молотом і ковадлом"

Україна під загрозою втрати капіталу через "справу ПриватБанку"

Як коронавірус може вдарити по Дональду Трампу

Чому світ неготовий до спалаху смертельного вірусу

Між молотом і ковадлом

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Foreign Affairs висловлює думку, що Україна "не зможе і втримати території, і зберегти суверенітет".

На думку видання, умови Мінських угод роблять збереження незалежності країни та відновлення її територіальної цілісності "практично неможливим".

Зокрема, проблемним залишається закріплений в документі пункт про проведення місцевих виборів на Донбасі до того, як Україна візьме під контроль кордон з Росією.

Президент Зеленський ініціював зміни, які б змінювали порядок цих дій, але вони наштовхнулись на "непоступливість Росії та безпорадність Заходу".

"Деякі західні лідери, особливо Макрон, прагнуть відновити стосунки з Росією. Вони не збираються посилювати тиск на Москву, щоб та погодилась на компроміс. Вони радше вважатимуть непоступливість України найбільшою перешкодою миру та тиснутимуть на Київ, аби той пішов на поступки", - пише видання.

Отож, перебуваючи "між молотом і ковадлом", Зеленський, на думку Foreign Affairs, має два варіанти: "велику угоду" з Росією, яка виходить далеко за межі Донбасу та включає інші елементи, як-от Крим, а також повну відмову від зусиль відновити контроль над Донбасом.

Обидві опції, веде далі видання, мають свої недоліки та переваги, і реалізація кожної потребує зовнішньої підтримки та призведе до спротиву всередині країни.

"Можливо, цей стан речей не є справедливим, але це реальність. Зеленський мусить зробити вибір. Зважаючи на кількість сил, що вишикувались проти нього в бойовому порядку, та нестачу зовнішньої підтримки, він має втілювати ту стратегію, яка, на його думку, може в найкращий спосіб убезпечити суверенітет, навіть за рахунок територіальної цілісності", - пише Foreign Affairs.

Реальний ризик

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Голова правління "ПриватБанку" Петр Крумханзл попереджає президента Володимира Зеленського про відтік капіталу з країни, якщо суд скасує націоналізацію найбільшої фінустанови країни, пише Financial Times.

В інтерв'ю виданню пан Крумханзл заявив, що існує "реальний ризик" повернення банку колишнім власникам чи виплати їм "щедрої компенсації".

Для кредиторів та іноземних інвесторів справа "ПриватБанку" стала "тестом" на готовність української влади до економічних реформ та боротьби з корупцією.

Наприкінці 2019 року, МВФ та Україна досягли угоди про новий кредит, але його надання залежить від підтвердження націоналізації "ПриватБанку".

"Якщо щось піде не так, існує велика ймовірність, що Україна не отримає гроші (від МВФ), - каже пан Крумханзл. - Якщо риторика зміниться і позиція МВФ стане негативною, чимало інвесторів дійсно почнуть виводити гроші, які вони вже вклали в країну. Ми можемо говорити про потенційно різку зміну валютного курсу."

За словами чеського фінансиста, один з колишніх власників Ігор Коломойський подав 800 позовів проти націоналізації "ПриватБанку", щоб зобов'язати компенсувати збитки найбільшим вкладникам.

Але найбільше занепокоєння в пана Крумханзла викликає доля законопроєкту про функціонування банківської системи, який унеможливлює повернення неплатоспроможного банку колишнім власникам, але дозволяє виплату компенсації після "незалежної міжнародної оцінки".

За словами банкіра, законопроєкт "таємничим чином замінили 8-сторінковою версією, більш вигідною для пана Коломойського".

"Під тиском західних донорів пан Зеленський заявив про підтримку націоналізації "ПриватБанку", але він був менш категоричним, говорячи про її незворотність", - зауважує видання.

Пан Крумханзл поскаржився на "гібридну війну" проти банку. Зокрема, лише щодо самого банкіра відкрито шість "сфабрикованих" кримінальних справ, зокрема про шпигунство.

Минулого року керована чеським банкіром установа заробила 1.3 млрд євро, що склало 60% від прибутків усіх банків в Україні, додає Financial Times.

Коронавірус проти Трампа

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Президент США Дональд Трамп може програти вибори через коронавірус, пише Independent.

Попри те, що сам господар Білого дому применшує загрозу смертельної інфекції, фінансові експерти попереджають про можливі економічні ризики.

Зокрема, ринки вже відреагували на розвиток подій падінням, а зважаючи на те, що фахівці попереджають про можливу епідемію коронавірусу, потенційні тривалі економічні складнощі можуть стати "руйнівними" для репутації Трампа перед цьогорічними виборами.

"Завжди існує занепокоєння щодо економічного впливу вірусу, - каже американський чиновник зі сфери охорони здоров'я Алан Ровен. - Він однозначно може вплинути на економіку, і якщо він вплине на економіку, то однозначно вплине й на наступні вибори".

Водночас, санепідеміологічна служба США попереджає, що 53 випадки коронавірусу, які наразі зафіксовані в країні, є лише початком.

"Зараз це не стільки питання чи це трапиться знову, а радше питання коли саме це трапиться і скільки людей у цій країні захворіють на цей серйозний недуг", - каже представниця санепідеміологічної служби доктор Ненсі Мессоньє.

Саме тому чимало експертів попереджають про можливе падіння рейтингу Трампа, адже в разі розповсюдження коронавірусу ринки продовжуватимуть падіння.

"Реакція ринків однозначно буде великим провісником результатів виборів. Взагалі, якщо з економікою все гаразд, це надає перевагу чинним президентам. Це основний принцип політології", - цитує експерта Кайла Копко Independent.

Світ проти коронавірусу

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає, що світ "просто неготовий" до боротьби з коронавірусом, пише Daily Mail.

На думку голови спільної місії ВООЗ та Китаю Брюса Айлворда, успіх Піднебесної у боротьбі з розповсюдженням смертельної хвороби дещо "приспав пильність" решти країн.

"Необхідно бути готовим реагувати на це в більших масштабах, і робити це дуже швидко", - заявив чиновник.

Пан Айлворд похвалив уряд Китаю за вжиті заходи, коли під карантин підпадали цілі міста, припиняли транспортне сполучення та надзвичайно швидко будували лікарні.

"Китай знає, як зберігати життя людей під час COVID. Але в усьому світі так зробити не зможуть", - попереджає чиновник та закликає країни планувати госпіталізацію та збільшувати можливості лабораторій.

"Необхідно змінювати ставлення (до розповсюдження коронавірусу)", - цитує чиновника ВООЗ Daily Mail.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу BBC

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