Зеленський "розлютив Росію заявою про Крим"

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У четвер, 27 лютого, іноземна преса пише про таке:

Реакція Кремля на промову Зеленського

Чи стане Coca-Cola жертвою коронавірусу

Ще один ГРУшник серед підозрюваних в отруєнні Скрипалів

Чому антигероям у фільмах не можна мати айфони

За що штаб Трампа подав у суд на New York Times

Промова Зеленського

Запровадження Зеленським Дня спротиву окупації Криму 26 лютого "розлютило Кремль", пише The Times.

"Крим залишається українським згідно з міжнародним правом", - зазначає видання.

Під час промови у Києві Зеленський заявив, що повернення Криму Україні - це не тільки "наша спільна мрія", а й запорука безпеки на планеті.

"Повернення Криму - це беззаперечна частина нашої національної ідеї", - вважає президент України.

Газета процитувала реакцію речника Кремля Дмитра Пєскова, який "категорично не згоден" із рішенням українського лідера.

Також у статті цитують депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького, який звинувачує Зеленського в популізмі.

The Times нагадує, що в грудні Зеленський зустрівся з Путіним у Парижі, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі.

"З того часу було мало прогресу, а бойові дії періодично тривають", - підсумовує газета.

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Coca-Cola - жертва коронавірусу?

Через спалах коронавірусу в світі може стати менше кока-коли, адже вона містить штучні підсолоджувачі, що виробляють у Китаї, пише Daily Express.

Компанія вже попередила клієнтів про можливу нестачу напоїв, але запевнила, що в найближчій перспективі проблем не буде. Водночас у майбутньому можуть зменшитися обсяги деяких інгредієнтів.

Британські та австралійські ринки, ймовірно, не постраждають, а от американським любителям кока-коли може й доведеться потерпіти, пише видання.

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Ще одного агента ГРУ вважають причетним до отруєння Скрипалів

Bellingcat повідомила про четвертого підозрюваного в отруєнні Скрипалів, передає Telegraph.

40-річний Єгор Гордієнко, буцімто, мав "близькі робочі контакти" з трьома агентами ГРУ, які отруїли Сергія та Юлію Скрипалів у березні 2018-го.

За словами журналістів, підозрюваний постійно перебував у Женеві, де "секретна команда ГРУшників тренувалася чинити закордонні диверсійні операції та вбивства".

На той час Гордієнко був членом російської делегації до Світової організації торгівлі.

Журналісти також стверджують, що до перебування в Женеві він подорожував під ім'ям Георгій Горшков.

За їхніми словами, Гордієнко також належав до групи трьох кілерів, які вбили болгарського продавця зброї. У зв'язку з цим його розшукує Interpol.

iPhone - лише для героїв

Apple заборонила показувати антигероїв з айфонами у фільмах і телешоу, пише Daily Mail.

Такі привілеї надаються лише позитивним персонажам.

Режисер стрічки "Ножі наголо" Ріан Джонсон поскаржився, що через такі правила можна видати сюжет фільму.

"Це зіпсує наступний детективний фільм, який я напишу", - каже він.

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За останнє десятиліття продуктів компанії Apple у фільмах було більше, ніж будь-якого іншого бренду.

В інструкціях щодо реклами Apple йдеться, що її продукти мають бути показані "у найкращому світлі, у такий спосіб, який би позитивно позначився на продуктах Apple".

Спостережливі глядачі помітили, що ще в 2001 році на телешоу "24" позитивні персонажі використовували комп'ютери Apple, тоді як злочинці працювали за PC.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC.

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