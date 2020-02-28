Україна виходить з кризи і це дратує Путіна - Financial Times

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Міжнародна преса у п'ятницю пише про такі теми:

Чим Україна дратує Путіна, на думку FT

Що спільного між інопланетянами та "справою Байдена"

Британія готується закрити школи

Гаррі та Меган - занадто "дорогі" Канаді

"Найкращий шанс за роки"

Попри те, що Україна здебільше асоціюється з негативними заголовками, останні економічні новини свідчать про покращення її ситуації, що додає "головного болю Путіну", пише Financial Times.

"Під керівництвом президента та парламенту, націленого на реформи, Україна виходить з кризи, яка сталася після революції та військової інтервенції Росії майже рівно шість років тому, - вважає видання. - На думку деяких експертів, країна має найкращий за багато років шанс економічного зльоту".

Водночас основи економічного відновлення були закладені за часів колишнього президента Петра Порошенка, "чий уряд, попри вади, вирішив деякі складні питання - і заплатив за це політичну ціну", зауважує Financial Times.

Копирайт изображения EPA/REUTERS Image caption "Володимиру Путіну, який керує Росією вже 20 років, незручно дивитися на Україну, яка зростає швидше за Росію"

Втім, економічному зростанню можуть завадити два основні ризики, попереджають журналісти.

Перший полягає в тому, що "реформи знову можуть зійти нанівець через корупційний вплив потужних українських олігархів на політичний клас". Це, зокрема, стосується спроб бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над ПриватБанком.

"Більший ризик, втім, становить мстивий Кремль. Володимиру Путіну, який керує Росією вже 20 років, незручно дивитися на Україну, яка зростає швидше за Росію (хоча й залишається біднішою) після обрання нових лідерів у результаті вільних виборів", - вважає Financial Times.

"Справа Байдена"

Копирайт изображения EPA Image caption Джо Байден

За постановою місцевого суду українські слідчі змушені були відкрити розслідування щодо можливого тиску з боку тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена, що призвело до звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна у 2016 році, повідомляє Washington Post.

"Минулого року президент Трамп домагався проведення подібного розслідування від президента України Володимир Зеленського, що призвело до імпічмента Трампа Палатою представників і його пізнішим виправданням у Сенаті", - нагадує видання.

За словами Дарії Каленюк, директора українського Центру протидії корупції, той факт, що справу відкрили за ухвалою суду, означає, що Державне бюро розслідувань (ДБР) спочатку не відкривало її, але юристи Шокіна змусили зробити це.

"Скажімо, я можу написати заяву до ДБР, що, на мою думку, інопланетяни вкрали мій автомобіль. І, очевидно ж, ДБР не відкриє [справу], оскільки немає доказів злочину. Але тоді я можу звернутися до суду і змусити ДБР відкрити її за постановою суду. Тож ця справа мені це і нагадує", - розповідає Каленюк.

За її припущенням, справа може роками "лежати" без зрушень.

"Якби я була слідчою ДБР, я б закрила справу одразу ж", - додала вона.

Британія напоготові

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Британія терміново розробляє плани для стримування коронавірусу COVID-19, пише Daily Mail.

Мова може йти про закриття шкіл щонайменше на два місяці та скасування концертів, фестивалів і спортивних змагань.

Головний лікар Англії, професор Кріс Вітті, зробив заяву, що, можливо, варто заборонити масові заходи після того, як кількість підтверджених випадків захворювання сягнула 16.

Однак, наголосив він, таке рішення ухвалять лише у крайньому разі, якщо відбудеться різкий стрибок кількості інфікованих.

Подібним чином вже вчинила Японія, яка скасувала заняття у школах з наступного понеділка до квітня.

"Закриття шкіл у Британії означатиме, що мільйони батьків, зокрема таких ключових професій як хірурги, медсестри та парамедики, вимушені будуть залишитися вдома, щоб піклуватися про своїх дітей", - попереджає газета.

За її словами, оскільки поширення хвороби вважається неминучим, деякі британські родини почали "панічно скуповувати підгузки, туалетний папір, мило, фруктові консерви, їжу для домашніх тварин, ліки, бутильовану воду та вино".

Не по канадській кишені

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Канада позбавить герцога та герцогиню Сасекських державної охорони після 31 березня, коли Гаррі та Меган офіційно припинять виконувати королівські обов'язки, повідомляє Guardian.

Після того, як пара перебралася до канадського острова Ванкувер, її охороняла Королівська кінна поліція Канади, адже Меган і Гаррі мали міжнародний статус осіб, які потребують захисту.

Канадський уряд пояснив, що такі заходи стали результатом "безпрецедентного набору обставин".

Питання державної охорони для британського подружжя викликало великий резонанс у суспільстві, зокрема через величезні кошти, які наразі йдуть на це з канадського бюджету.

Як зауважує газета, рішенням про позбавлення охорони уряд Джастіна Трюдо зняв з себе "глибоко непопулярний фінансовий тягар". Як свідчать опитування, лише кожен п'ятий канадець вважав таке використання коштів доцільним.

Зі свого боку, подружжя зробило заяву, що вони і "надалі потребуватимуть ефективної охорони для захисту себе і їхнього сина" через королівське походження і військове минуле Гаррі та "незалежний стиль життя" Меган.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.