Том Круз на карантині: як коронавірус зробив "Місію" нездійсненною

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Читайті в огляді культурних подій за тиждень:

Чому перестали знімати бойовик за участі Тома Круза?

Як реагують на першу індійську ЛГБТ-комедію?

За що вибачився перед колегами-жінками Пласідо Домінго?

Том Круз у "карантині"

Китайський коронавірус вніс багато коректив в італійське повсякдення.

Через спалах хвороби скасували не лише карнавал у Венеції - у місті на воді перервали фільмування чергового бойовика з серії "Місія нездійснена".

І всю знімальну групу разом з самим "агентом Ітаном Хантом" Томом Крузом змушені були до березня ізолювати в одному з місцевих готелів, пише таблоїд Daily Mail з посиланням на свої джерела.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Том Круз нещодавно зустрічався у Києві з Володимиром Зеленським

Актор приїхав до Венеції понад тиждень тому для участі у декількох сценах - зокрема на гондолі та на фоні найвпізнаваніших пам'яток.

Але сталося не так, як гадалося. Ба більше - через вимушену паузу у зйомках запланований на наступний рік реліз стрічки може бути відтермінований, припускає видання.

Втім є і добрі новини: згідно з попередніми повідомленнями, ніхто з тих, хто працює над фільмом, не інфікований. А готель, де вони перебувають на фактичному карантині, - один з найкращих у Венеції, Палаццо Грітті на Гранд-каналі.

Геї в Боллівуді

В індійському Боллівуді, найбільшій "фабриці мрій" у світі, сталася без перебільшення історична подія: у кінопрокат вийшла перша в країні стрічка про кохання двох чоловіків, розповідає Independent.

Романтична комедія "Будь більш ніж обережним щодо шлюбу" розповідає історію гея, який намагається переконати родину свого коханого дозволити їм одружитися.

В головній ролі - один із найпопулярніших акторів Індії Аюшманн Кхуррана. І цей факт викликає ще більший резонанс.

Критики не приховують свого захоплення. Один назвав стрічку "прекрасною", а інший - "сміливою, смішною, доречною" та такою, де чутно "голос ЛГБТ-спільноти".

Навіть Дональд Трамп відреагував на прем'єру - поділився твітом про подію та прокоментував: "Чудово".

Звичайно, не всі у захваті, адже гомосексуальність в Індії декриміналізували лише в 2018 році, і в країні все ще панує гомофобія. Один з провідних місцевих продюсерів заявив, що відмовляється дивитися цей "брудний" фільм.

"Він багато що втратив", - напівжартома підсумовує видання.

Дивне каяття від Домінго

Видатний іспанський оперний тенор Пласідо Домінго виступив із заявою, в якій вибачився перед жінками, що звинуватили його в сексуальних домаганнях, інформує Guardian.

Проте через дві доби він радикально змінив свою думку й знову почав стверджувати, що не робив нічого поганого.

Спочатку він сказав, що бере на себе "повну відповідальність" за свої дії - хоча перед цим відкидав претензії. Тоді він стверджував - реагуючи на закиди, що у 80-х примушував жінок до поцілунків чи їх торкався, - що вони давали на це згоду та навіть вітали його залицяння.

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Співак був змушений визнати свою провину після того, як Американська гільдія музичних артистів завершила розслідування, з'ясувавши, що Домінго таки поводився непристойно.

"За останні декілька місяців у мене був час осмислити звинувачення, які проти мене висунули колеги по цеху… Я хочу, аби вони знали, що я дуже шкодую, що завдав їм болю", - зазначив Домінго.

Видання додає, що скандал частково вплинув на кар'єру 79-річного маестро, адже американські театри скасували його виступи.

Втім, у Європі він продовжив гастролювати без перепон. Зокрема, на літо запланований його концерт у лондонському Ковент-Гардені.

Проте згодом він зробив нову заяву, якою фактично заперечив першу.

"Мої вибачення були щирими, але я знаю, чого я не робив, і знову буду це заперечувати", - заявив співак.

Він стверджує, що ніколи не поводився агресивно стосовно інших людей.

Журналісти вказують, що зміна позиції відбулась після того, як стало зрозуміло, що європейські театри можуть скасувати літні виступи.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС.

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