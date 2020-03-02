Найгірший сценарій коронавірусу - огляд ЗМІ

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У понеділок, 2 березня, іноземна преса пише про таке:

Як відлуння американського скандалу вплинуло на єврейське містечко на Київщині

Яким може бути найгірший сценарій поширення коронавірусу

Чому жінкам іноді варто першими пропонувати руку і серце

"Інтуїтивне харчування" як альтернатива жорстким дієтам

Що з коронавірусом

Найгірший сценарій щодо розповсюдження коронавірусу стає дедалі реальнішим. Про це в інтерв'ю британській Guardian попереджає експерт з питань охорони здоров'я Джонатан Квік, автор книги "Кінець епідемій: майбутня загроза та як її спинити".

"За найкращим сценарієм, китайський спалах візьмуть під контроль, менші спалахи в інших країнах загасять, хвороба не розповсюджуватиметься на нові континенти, і епідемія скінчиться. У найгіршому випадку спалах стане глобальним і хвороба зрештою стане ендемічною, тобто такою, що постійно циркулює серед населення планети", - пояснює фахівець.

За його словами, останні події змушують його схилятися до вірогідності "найгіршого сценарію". Він наголошує, що у хворобі й досі залишається багато невідомого.

Інкубаційний період цілком може бути довшим, ніж вважалося спочатку.

Але на думку пана Квіка, навіть у найгіршому випадку залишається чимало важелів для сповільнення розповсюдження вірусу. Головне завдання - забезпечити медикам доступ до систем тестування, а також зробити так, щоб жодну людину з симптомами респіраторного захворювання не відпускали додому без необхідних обстежень. Ключову роль відіграють час і довіра, каже експерт.

"Якщо ви підхопили епідемію протягом перших кількох тижнів, це суттєво допоможе справі. Якщо говорити про довіру, дуже важливо розповсюджувати безпристрасні, науково доведені дані й не вводити людей в оману", - попереджає Квік.

Відлуння американського скандалу в українському селі

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Британська Financial Times розповідає про селище Анатівка на Київщині, яке для єврейських переселенців з Донбасу заснував головний рабин України Моше Асман.

Втім, містечко відоме не лише цим: останнім часом воно неодноразово потрапляло до уваги світових ЗМІ через те, що її почесним мером є ніхто інший як Руді Джуліані - адвокат Дональда Трампа та одна з ключових фігур у розслідування щодо імпічменту проти американського президента.

І хоча американський скандал розгортався за тисячі кілометрів від Анатівки, його відлуння дістається і до неї - рабин Асман скаржиться, що фінансування з боку впливових американських донорів, на які спирається проєкт, суттєво скоротилося.

"Вони бояться. Якщо у тебе велика компанія - і неважливо, демократ ти чи республіканець - ти не хочеш опинитися в центрі скандалу", - цитує рабина Financial Times.

Моше Асман також припускає, що зменшення кількості внесків - це помста за підтримку Трампа, за якого Асман, за його ж словами, "молиться щосуботи".

Рабин не розкриває імен конкретних донорів і обсяги фінансування, але відомо, що одним з благодійників був Ігор Фруман, якого разом з іншим партнером Джуліані Левом Парнасом минулого року заарештували за підозрою в порушенні правил фінансування передвиборчих кампаній в США.

За словами Асмана, знаходити благодійників було легко. Їхні гроші витратили на вражаючу інфраструктуру містечка - школу, гуртожиток, квартирні комплекси на 150 мешканців, синагогу, футбольне поле та реабілітаційний центр. Є навіть американські шкільні автобуси - пожертва з Брукліна.

"За планом, Анатівка має колись стати економічно незалежним туристичним об'єктом та виробником ремісничої продукції", - наголошує газета.

Але поки що, каже рабин, селищу потрібні "мільйони доларів".

Освідчуватися може не тільки чоловік

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Не чекайте, доки чоловік запропонує вам руку і серце - плануйте заручини самостійно. З таким закликом до жінок звернулася Шеріл Сендберг, операційна директорка Facebook, захисниця прав жінок та авторка бестселеру Lean In ("Включайся" в українському виданні).

Як пише The Times, в інтерв'ю американському NBC Сендберг розповіла про нещодавні заручини з бойфрендом Томом Бернталем і зазначила, що урочистий момент пара спланувала заздалегідь: разом обрали обручку і забронювали відпочинок на вихідні.

"Я дивлюся на всіх цих дивовижних молодих жінок, які самостійно приймають рішення щодо освіти або кар'єри. Але коли йдеться про відносини, вони кажуть: "Так, я хочу вийти за нього. Сподіваюся, він підніме цю тему". З цього починаються відносини, які вже не є рівними", - наголошує Сендберг.

Про заручини вона оголосила через п'ять років після смерті свого чоловіка Дейва Голдберга, з яким має двох дітей. Голдберг раптово помер від проблем із серцем у 2015 році, нагадує видання.

У розмові Сендберг говорила не тільки про особисте життя. Вона відкинула звинувачення, які пролунали на її адресу у новій книзі журналіста Стівена Леві, де її зображено як "практичного мікроменеджера, якого більше хвилює власний імідж, ніж вирішення проблем компанії" та який, до того ж, іноді кричить на підлеглих.

Сендберг назвала такі закиди проявом сексизму, зазначивши, що чоловіків, які обіймають високі посади, майже ніколи не критикують за жорстке ставлення до робітників.

Інтуїтивне харчування проти дієт

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Гарна новина для тих, хто втомився від виснажливих дієт. Спеціалісти з дієт дедалі частіше закликають пацієнтів не тероризувати себе обмеженнями в їжі, а перейти на "інтуїтивне харчування". Його головний принцип - їсти все, що завгодно, якщо цього справді хочеться, пише Daily Mail.

За словами видання, це не новій підхід. Термін "інтуїтивне харчування" ще 25 років в тому ввели дієтологи Еліз Реш та Евелін Трібол, які зараз готують нове видання книги, де описуються принципи цього підходу до їжі.

Але зараз їхня ідея переживає справжній ренесанс, і як вважають самі спеціалістки, не останню роль в цьому зіграли рух за права жінок #MeToo та ідеї бодіпозитиву.

"Жінки втомилися від того, що їхню цінність ставлять у залежність від розміру та ваги, і вони втомилися від неможливості насолоджуватися їжею", - цитує газета Еліз Реш. - "Одне з найбільших задоволень у житті - це відчуття після того, як ви з'їли щось дуже смачне. Якщо ви постійно хвилюєтесь через здоров'я або розмір тіла, у вас цього відчуття не буде".

Її партнерка каже, що за 25 років після появи цього методу було проведено чимало досліджень, які показали його безпеку та дієвість. Виявляється, коли люди не встановлюють для себе суворих обмежень та слухають свій "внутрішній голод", їх зовсім не тягне на "шкідливі" продукти.

"Більшість з нас народжуються з інстинктивним зв'язком з відчуттям голоду та ситості. Але ми його втрачаємо, коли нас переслідують нав'язливі думки про їжу… Тільки-но клієнти починають жити в мирі з їжею, вони відбудовують раціон, який переважно включає поживні продукти", - цитує Daily Mail авторів підходу.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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