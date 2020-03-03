Копирайт изображения Getty Images

У вівторок, 3 березня, іноземна преса пише про таке:

Чи був Возняк нульовим пацієнтом коронавірусу?

Бельгійську п'єсу про Чорнобиль поставлять у Франції

Чому в собак холодні носики

Спектакль про Чорнобиль

У Франції покажуть ляльковий спектакль про Чорнобиль під назвою "Трава забуття", пише регіональна французька газета Ouest-France.

Його поставить бельгійська компанія Point Zero ("Точка Нуль") в містах Редон і Нор-сюр-Едр на заході країни.

П'єса здобула премію критиків на бельгійському фестивалі у 2018 році. У ній є люди, ляльки та відеозйомки.

Автор і режисер-постановник твору Жан-Мішель Д'Оп у 2017 році відвідав Україну та Білорусь і поспілкувався з жителями Чорнобиля про їхнє минуле та сьогодення.

Він каже, що міг би назвати спектакль "Люди опісля".

"Натхненням стали розповіді свідків про особисті речі й про враження, отримані на місці трагедії. Це серйозна тема, до якої ми обрали поетичний підхід завдяки лялькам", - каже Д'Оп.

У театрі в місті Редон квитки на спектакль коштують від 7,5 до 18 євро.

Возняк - нульовий пацієнт?

Копирайт изображения Getty Images

Співзасновник Apple Стів Возняк припустив, що він і його дружина були "нульовими пацієнтами" коронавірусу в США, пише Daily Mail.

Про це він написав у Twitter, де зізнався, що його дружина Дженет лікує кашель після повернення з Китаю два місяці тому.

"Спостерігаю за поганим кашлем Дженет. Це почалося 4 січня. Ми тільки-но повернулися з Китаю і могли обоє бути нульовими пацієнтами коронавірусу", - твітнув Возняк.

Однак Дженет заперечила це, розказавши USA Today, що її кашель спричинений синуситом.

9 січня Возняк позначив у додатку Swarm, що знаходиться вдома у Каліфорнії, і написав там: "Одужую від серйозного захворювання, отриманого під час круїзу".

У цьому ж додатку він не відзначав своє місцезнаходження у Китаї, пише газета. Натомість із 27 по 29 грудня він позначив себе у трьох локаціях у В'єтнамі.

Підозри або підтвердження на коронавірус вже були зареєстровані у десяти американських штатах, у тому числі в Каліфорнії. Летальні випадки, пов'язані з вірусом, були у штаті Вашингтон.

Холодні носики

Копирайт изображения Unsplash

У собак холодні носики, бо вони "детектори" тепла, пише Daily Mail, цитуючи дослідження шведських і угорських учених.

Раніше температуру носа пов'язували з терморегуляцією тіла.

Вчені з'ясували, коли температура +30 градусів, кінчик носа собаки на п'ять градусів холодніший. Це допомагає тварині виявляти непомітні джерела тепла з відстані півтора метра.

Під час експерименту трьом собакам-учасникам вдалося розрізнити предмети різної температури з такої відстані. Нейтральний об'єкт мав кімнатну температуру, а "теплий" був гарячіший на 12 градусів. Всі три собаки зуміли ідентифікувати теплий предмет, що неможливо зробити людям навіть з дуже малої відстані.

"Нам треба було доторкнутися до поверхні, аби відчути тепло", - написали вчені у звіті.

Коли температура 0 градусів, ніс собаки трохи тепліший, це +7 градусів. А коли довкола 15 градусів, ніс собаки має приблизно таку ж температуру. Раніше вважалося, що це спричинено терморегуляцією. Однак дослідники в цьому засумнівалися, адже ніс має дуже малу поверхню порівняно з усім тілом тварини.

Дослідники також провели МРТ-аналіз 13 собак і виявили, що їхній мозок реагує на теплі предмети. Так вчені зробили висновок, що ніс собаки має не лише терморегуляторну функцію.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!