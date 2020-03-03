Спектакль про Чорнобиль - огляд ЗМІ
У вівторок, 3 березня, іноземна преса пише про таке:
- Чи був Возняк нульовим пацієнтом коронавірусу?
- Бельгійську п'єсу про Чорнобиль поставлять у Франції
- Чому в собак холодні носики
Спектакль про Чорнобиль
У Франції покажуть ляльковий спектакль про Чорнобиль під назвою "Трава забуття", пише регіональна французька газета Ouest-France.
Його поставить бельгійська компанія Point Zero ("Точка Нуль") в містах Редон і Нор-сюр-Едр на заході країни.
П'єса здобула премію критиків на бельгійському фестивалі у 2018 році. У ній є люди, ляльки та відеозйомки.
- Моторошна правда і вигадки серіалу "Чорнобиль" - розповідь очевидця
- "Нам ніхто не аплодував": "чорнобильський дайвер" Ананенко про те, як насправді було під реактором
Автор і режисер-постановник твору Жан-Мішель Д'Оп у 2017 році відвідав Україну та Білорусь і поспілкувався з жителями Чорнобиля про їхнє минуле та сьогодення.
Він каже, що міг би назвати спектакль "Люди опісля".
"Натхненням стали розповіді свідків про особисті речі й про враження, отримані на місці трагедії. Це серйозна тема, до якої ми обрали поетичний підхід завдяки лялькам", - каже Д'Оп.
У театрі в місті Редон квитки на спектакль коштують від 7,5 до 18 євро.
Возняк - нульовий пацієнт?
Співзасновник Apple Стів Возняк припустив, що він і його дружина були "нульовими пацієнтами" коронавірусу в США, пише Daily Mail.
Про це він написав у Twitter, де зізнався, що його дружина Дженет лікує кашель після повернення з Китаю два місяці тому.
"Спостерігаю за поганим кашлем Дженет. Це почалося 4 січня. Ми тільки-но повернулися з Китаю і могли обоє бути нульовими пацієнтами коронавірусу", - твітнув Возняк.
Однак Дженет заперечила це, розказавши USA Today, що її кашель спричинений синуситом.
9 січня Возняк позначив у додатку Swarm, що знаходиться вдома у Каліфорнії, і написав там: "Одужую від серйозного захворювання, отриманого під час круїзу".
У цьому ж додатку він не відзначав своє місцезнаходження у Китаї, пише газета. Натомість із 27 по 29 грудня він позначив себе у трьох локаціях у В'єтнамі.
Підозри або підтвердження на коронавірус вже були зареєстровані у десяти американських штатах, у тому числі в Каліфорнії. Летальні випадки, пов'язані з вірусом, були у штаті Вашингтон.
Холодні носики
У собак холодні носики, бо вони "детектори" тепла, пише Daily Mail, цитуючи дослідження шведських і угорських учених.
Раніше температуру носа пов'язували з терморегуляцією тіла.
Вчені з'ясували, коли температура +30 градусів, кінчик носа собаки на п'ять градусів холодніший. Це допомагає тварині виявляти непомітні джерела тепла з відстані півтора метра.
Під час експерименту трьом собакам-учасникам вдалося розрізнити предмети різної температури з такої відстані. Нейтральний об'єкт мав кімнатну температуру, а "теплий" був гарячіший на 12 градусів. Всі три собаки зуміли ідентифікувати теплий предмет, що неможливо зробити людям навіть з дуже малої відстані.
"Нам треба було доторкнутися до поверхні, аби відчути тепло", - написали вчені у звіті.
Коли температура 0 градусів, ніс собаки трохи тепліший, це +7 градусів. А коли довкола 15 градусів, ніс собаки має приблизно таку ж температуру. Раніше вважалося, що це спричинено терморегуляцією. Однак дослідники в цьому засумнівалися, адже ніс має дуже малу поверхню порівняно з усім тілом тварини.
Дослідники також провели МРТ-аналіз 13 собак і виявили, що їхній мозок реагує на теплі предмети. Так вчені зробили висновок, що ніс собаки має не лише терморегуляторну функцію.
Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!