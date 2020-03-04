Гончарук став "цапом-відбувайлом" - Bloomberg

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олексій Гончарук може втратити посаду прем'єр-міністра лише через шість місяців після призначення

У фокусі уваги західних ЗМІ 4 березня такі теми:

Чому Гончарук став "головною жертвою" "Слуги народу"

Чому на тлі коронавірусу варто дезінфікувати смартфони

Як фінансування охорони Гаррі та Меган викликало суперечки у Британії

Вбивство "надії на новий старт"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук став "цапом-відбувайлом", якому доведеться залатити за падіння популярності президента Володимира Зеленського, пише Bloomberg.

Він став "головною жертвою" кадрових перестановок в уряді, про які оголосили у партії "Слуга народу" напередодні, додає видання.

35-річний Гончарук став наймолодшим українським прем'єром. Його призначили на посаду керувати "амбітним планом перезавантаження економіки" України.

"Але щось пішло не за планом", - пише Bloomberg і додає, що економічного зростання не відбулося, міжнародну фінансову допомогу затримують, а уряд не найкращим чином справляється зі своїми завданнями.

Все це негативно позначилося на рейтингу Зеленського.

Видання цитує політолога Володимира Фесенка, який каже, що президент це відчуває і "розуміє, що, на жаль, його ставка на недосвідчених політиків, на противагу їхнім попередникам, не дала результатів".

Але звинувачувати в усьому уряд було б неправильно, зазначає Bloomberg і додає, що інвесторів скоріше дивували зв'язки Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Іншою причиною для занепокоєння видання називає страх українців перед тим, що на політичну арену повернуться колишні політики, на кшталт Ігоря Уманського, якого пропонують на посаду міністра фінансів.

"Це вбиває надії виборців на новий старт", - пише видання.

Коронавірус: час для дезінфекції смартфонів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для профілактики екрани смартфонів радять протирати вологою серветкою, що містить спирт, двічі на день

Дезінфікуйте екрани своїх смартфонів, щоб вберегтися від коронавірусу, радять британські науковці-медики.

За словами фахівців, вірус має здатність затримуватися на пласкій поверхні до тижня, пише Daily Telegraph.

Для профілактики радять протирати екрани вологою серветкою, що містить спирт, двічі на день.

"Ви можете мити руки, але якщо почнете торкатися екрану свого смартфона, а після цього обличчя, це потенційний шлях до зараження", - цитує видання професора Саусгемптонського університету Вільяма Ківіла.

Пласкі поверхні, особливо скло, з якого часто роблять екрани смартфонів, є ідеальним середовищем для існування вірусів, каже він.

"Будь-яка поверхня, на яку потрапляють виділення з дихальних шляхів, під час чхання чи кашлю або просто дихання - це потенційне джерело зараження", - цитує Daily Telegraph професора Лестерського університету Майка Барера.

Згідно з даними дослідницької компанії Dscout, людина бере до рук смартфон у середньому 2600 разів на день, пише видання.

Хто платитиме за охорону Гаррі та Меган?

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Британці зареєстрували петицію, у якій просять владу не оплачувати охорону Принца Гаррі та Меган Маркл коштом платників податків. Йдеться про рахунок на 20 мільйонів фунтів, повідомляє Daily Mail.

Петиція вже назбирала понад 20 тисяч підписів.

"Британські платники податків мають платити за безпеку Гаррі, Меган та їхнього сина, тоді як вони більше не живуть у Британії і тепер приватні особи. Це недемократично", - йдеться у петиції.

Минулого тижня Канада заявила, що не забезпечуватиме охорону та безпеку подружжя після того, як вони остаточно припинять виконувати обов'язки членів королівської родини. Це має статися 31 березня.

Видання зазначає, що Канада зобов'язана забезпечувати охорону та безпеку осіб, що мають так званий статус міжнародного захисту, але імовірніше за все, платити доведеться Британії.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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