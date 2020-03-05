Зеленський повертає Україну до старих традицій - Bloomberg

Копирайт изображения Getty Images

У фокусі західних ЗМІ у четвер, 5 березня, такі теми:

Чому Зеленський повертає Україну до традицій пострадянської політики

Як коронавірус вдарить по авіакомпаніях

Чому перенесли прем'єру нового епізоду Бондіани

Зеленський повертається до старого

Ініціювавши відставку уряду Олексія Гончарука, Володимир Зеленський, який прийшов до влади з обіцянками покласти край пострадянській традиції в українській політиці, повернувся до старої практики, пише Bloomberg.

"Кадрові зміни, які у середу підтримав уряд, свідчать про відхід від ідеї нових облич, які прийшли до влади, щоб подолати економічну корупцію та модернізувати колись комуністичну економіку", - пише видання.

Bloomberg додає, що ця ситуація нагадує хвилю відставок з команди молодих реформаторів, які прийшли до влади після подій 2014 року за адміністрації Порошенка. Тоді молоді міністри почали подавати у відставку зі скаргами на те, що влада не зацікавлена в очищенні уряду.

Відставка уряду Гончарука дивує західних експертів, які стежать за подіями в Україні, пише видання.

Викликає занепокоєння і те, як розгорталися події довкола звільнення міністрів - деякі кандидати відмовлялися обіймати посади, що звільнилися. Тож тепер команді Зеленського доведеться шукати альтернативи, підсумовує видання.

Коронавірус та авіакомпанії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Збитки від коронавірусу для авіагалузі можуть бути більшими, ніж після терактів 11 вересня 2001 року

Про загрозу коронавірусу для авіабізнесу пише Guardian.

"Ніхто не може сказати, скільки коронавірус коштуватиме галузі, але багато хто попереджає, що наслідки можуть бути гіршими, ніж після 11 вересня", - пише видання.

Через падіння попиту на перельоти авіакомпанії вимушені скасовувати рейси, що призводить до збитків.

Напередодні управління над одним з найбільших європейських перевізників Flybe передали тимчасовій адміністрації. Всі рейси авіалінії скасували.

У США директори найбільших американських авіакомпаній зібралися на нараду з Дональдом Трампом, аби обговорити вплив розповсюдження вірусу на індустрію у країні, в якій внутрішні перельоти грають більшу роль, ніж міжнародні.

"Ефект впливу Covid-19 на авіалінії повторює тенденцію, яка розповсюджена серед людей - застій у Китаї, так само як і у потужних закордонних перевізників, але для менш сильних гравців ринку він може стати фатальним", - пише Guardian.

Зараз виглядає так, що жодна з авіаліній не здатна захистити себе від наслідків розповсюдження вірусу, додає видання.

Джеймс Бонд зачекає

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єру нової стрічки про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" перенесли

Прем'єру нової стрічки про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" перенесли на пів року через спалах коронавірусу, повідомляє The Sun.

Продюсери вирішили відкласти реліз, "проаналізувавши останню інформацію про ринок кінопрокату", йдеться у повідомленні на офіційній сторінці фільму у Twitter.

Так, у Британії, прем'єру перенесли на 12 листопада, а у США на 25 листопада.

Новини про ймовірну затримку релізу з'явилися після того, як фани почали закликати компанію, якій належать права на стрічку, зачекати, доки ситуацію з коронавірусом не візьмуть під контроль.

Фільм має стати останнім для Деніела Крейга у ролі Джеймса Бонда.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!