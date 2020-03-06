Трамп не вірить статистиці про коронавірус - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 6 березня, іноземна преса пише про таке:

Чому Трамп не вірить статистиці про коронавірус

Перша смерть від Сovid-19 в Британії

Чи перенесуть вибори у Польщі

Новий етап суду щодо MH17

Трампові підрахунки про коронавірус

Дональд Трамп в ефірі телеканалу Fox News поставив під сумнів статистику смертності від коронавірусу, яку навела Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

"Я думаю 3,4 % - це несправжня цифра", - заявив Трамп.

На думку президента США, нереалістичність цифри 3,4% підтверджують його особисті розмови "з багатьма людьми", з яких він зробив висновок, що переважно коронавірус переноситься дуже легко, так що навіть немає потреби звертатися до лікаря.

Таких випадків, вважає Трамп, багато, й вони не потрапляють в офіційну статистику. Справжня цифра, на його думку, - менш як 1%, як від звичайного грипу.

Британська The Guardian попросила фахівців прокоментувати підрахунки американського президента: неназваний співрозмовник ВООЗ спробував пояснити, звідки взялася цифра, яке не сподобалася Трампові.

За його словами, 3,4% - це статистика за окремо взятий день. Тобто кількість випадків захворювання зіставили із кількістю померлих від ускладнень коронавірусу.

"Це не рівень смертності. Це проста математика, це підрахунки за один конкретний день", - пояснює співробітник ВООЗ.

The Guardian нагадує, що під час епідемії іспанського грипу 1918-1919 років, смертність була 2-3%.

Водночас смертність від звичайного грипу у наш час оцінюється на рівні 0,1%.

Перша жертва у Британії

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У Британії зафіксували перший летальний випадок коронавірусної інфекції. У Редінгу, що за 60 кілометрів від Лондона, померла 75-річна жінка, у якої діагностували хворобу під час планової перевірки пацієнтів із захворюваннями легенів, повідомляє Times.

Жінка не подорожувала за кордон і не контактувала з людьми, у яких діагностували коронавірус. Цей випадок став черговим підтвердження того факту, що вірус у Британії передається непомітно, пише Times.

Головний медичний радник уряду Британії Кріс Вітті заявив, що країна увійшла до нової фази епідемії коронавірусу. Після того, як кількість випадків хвороби у країні за два дві подвоїлася і сягнула 116, медики розробили перелік порад, за допомогою яких можна уповільнити розповсюдження хвороби.

Людям, які мають симптоми застуди, радять лишатися вдома, навіть якщо вони не подорожували за кордон. Також розглядають можливість заборони спортивних подій та інших масових заходів.

"Є низка речей, які можна зробити, щоб затримати та контролювати поширення хвороби, - сказав прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. - І краще зробити їх раніше, ніж пізніше".

Професор Вітті також зазначив, що на піку спалаху хвороби у лікарнях може забракнути місць, а до лікування хворих можуть залучити студентів-медиків.

Коронавірус і вибори

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У Польщі епідемія коронавірусу дедалі більше позначається на політичному процесі. Країна готується до президентських виборів, перший тур яких призначено на 10 травня. Наразі ніхто всерйоз не говорить про перенесення дати виборів, але перебіг президентської кампанії вже зараз не такий, як зазвичай, пише Rzeczpospolita.

"Проблема коронавірусу істотно позначилися на виборчій кампанії. За останні кілька днів виборча кампанія фактично перестала бути головною темою обговорення у суспільстві. І хоча кандидати продовжують свої агітаційні поїздки, уся увага звернена на коронавірус", - пише газета.

"За нашою інформацією, штаб президента Анджея Дуди ухвалив рішення перенести на інший час атаки на кандидатку від опозиційної Громадянської коаліції. Штаб Дуди переконаний, що зараз виборці просто не зрозуміють таких атак".

Своєю чергою, опозиція також іде назустріч владі. Керівник Селянської партії Владислав Косняк-Камиш пообіцяв, що він особисто та його активісти будуть роздавати інформаційні матеріали міністерства здоров'я.

Опозиційні партії навіть погодилися на зустріч із прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, де дійшли згоди про заходи для боротьби з інфекцією, пише Rzeczpospolita.

Суд щодо MH17: надія на справедливість

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Наступного тижня у Нідерландах розпочнеться процес щодо чотирьох обвинувачених у катастрофі МН17 над Донбасом у 2014 році. І хоча жоден із них не буде у судовій залі, цей процес дає родинам загиблих надію на відновлення справедливості, пише AFP.

Понад п'ять років вони вимагали притягнення до відповідальності винуватців катастрофи, в результаті якої загинули 298 людей, більшість із яких були громадянами Нідерландів.

Минулого року міжнародне слідство на чолі з Нідерландами висунуло обвинувачення чотирьом росіянам - Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському та Олегу Пулатову - і українцю Леоніду Харченку.

Жодного з них не буде на лаві підсудних у понеділок, 9 березня, коли розпочнеться довготривалий процес, але попри це родичі загиблих покладають на нього великі надії.

"Для близьких родичів це дуже важливий момент", - каже Піт Плоеґ, керівник фонду жертв MH17, у якого у катастрофі загинув брат із дружиною і дитиною.

"Це ганьба, що четверо підозрюваних веселяться на вечірках у Росії, але ми нічого не можемо з цим зробити, їх не екстрадують. Це факт, з яким нам доведеться змиритися", - каже він і додає, що збирається відвідувати кожне судове засідання.

Слідство у справі триває, і пан Плоеґ сподівається, що цей судовий процес стане лише початком, і у наступні роки за ним підуть й інші.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС

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