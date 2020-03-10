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У вівторок, 10 березня, іноземні медіа пишуть про зміни в житті італійців через поширення COVID-19, про те, чим загрожує коронавірус українській економіці та судовий процес у справі рейсу MH17.

"Спалахнула війна"

Пацієнти з коронавірусом лежать долілиць на койках. За ними доглядають лікарі в костюмах, які порівнюють епідемію з війною.

Так описує ситуацію в Ломбардії Daily Mirror.

"Спалахнула війна і битви не припиняються, вдень і вночі. Потреба в ліжках прийшла у всій своїй драматичності", - розповідає медик із Ломбардії Даніеле Маччіні.

"Уже немає робочих змін чи годин. Соціальне життя припинено. Ми вже не бачимо родини, адже боїмося їх заразити. Дехто з нас уже заразився, попри протокол", - продовжує медик.

"Колектив виснажений. Я побачив втому на обличчях, які ще не знали, що таке втома, попри те, що вони зазвичай завантажені. Однак також існує солідарність, і ми не зволікаємо підійти до колег і спитати, що ми можемо для них зробити", - додає він.

На солідарності під час епідемії наголошує також письменник Тім Паркс, який перебуває в Мілані.

У цьому багатонаціональному місті проживають китайці, араби, філіппінці, індійці, представники іспаномовних країн, румуни і слов'яни, пише New York Times. Також відчувається розподіл між середнім та робочим класами.

"Однак вірус приніс розуміння того, що ми живемо в одному і тому самому фізичному просторі, у Мілані, Італії. Ми справді тут живемо, і виживемо чи потонемо разом. Можливо, нам навіть доведеться один з одним познайомитися, не тиснучи один одному руки. Я відчуваю новий дух єдності", - розповідає Паркс.

Він каже, що спочатку жителі Мілану сприймали обмеження влади з обуренням, адже вважали їх зайвими, і лише згодом прийшло розуміння їх необхідності.

"Лише за дві тижні, зникла уся звична впевненість. Це духовна вправа на відпускання", - додає Паркс.

Коронавірус і українська економіка

Коронавірус - погана новина для української економіки, пише Daily Signal.

Великий спалах коронавірусу поки що оминув Україну, але економіка країни набагато менш захищена від впливу інфекції, додає газета. Адже через коронавірус стає важчим отримати іноземні позики.

Цьогорічні доходи українського уряду не виправдали сподівання, пише видання. У січні цей показник був на 25% меншим, ніж очікувалося при плануванні бюджету.

З Китаю надходить 15% українського імпорту (переважно дешеві товари та індустріальне обладнання), тоді як на Піднебесну припадає 7% українського експорту (агропродукти та руда).

Експерт Ірина Федець вважає, що Україна купуватиме менше китайських продуктів у 2020 році.

Однак, за словами нардепа Олексія Гончаренка і професора Тараса Кузьо, епідемія не матиме серйозного впливу на економічні відносини між Україною та Китаєм.

"Це не буде катастрофою для української економіки", - каже Гончаренко.

"У колишньому Радянському Союзі, особливо в Україні, Китай є важливою стратегічною альтернативою Росії, - каже Кузьо. - Зміна експортної орієнтації з Росії на Китай та ЄС збереже інерцію, попри маленькі коливання".

Провина Росії

Копирайт изображения AFP Image caption "Судовий процес у Нідерландах конче необхідний, адже він не тільки дасть відчуття завершеності родичам загиблих, але й змусить вголос розповісти правду"

"Ніхто не сумнівається, що Росія винна у збитті MH17". З таких слів починається стаття Telegraph, авторами якої є український посол в Британії, Наталія Галібаренко, і американський експерт Ендрю Фоксал.

Так само ніхто не сумнівається, що Росія ніколи не визнає свою провину, адже час для цього давно скінчився, додають вони.

"Однак судовий процес у Нідерландах конче необхідний, адже він не тільки дасть відчуття завершеності родичам загиблих, але й змусить вголос розповісти правду", - пишуть автори.

Вони зазначають, що це не перша судова справа, до якої притягують Росію. Україна у 2014 році та Грузія в 2008 вже позивалися проти Росії до Європейського суду з прав людини.

А минулого місяця данський суд змусив Росію виплатити 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам компанії "Юкос", яку експропріював Кремль.

"Такі судові процеси показують, що Кремль можна притягувати до відповідальності за злочини, і що Захід має продовжувати це робити, скільки б часу це не потребувало", - підсумовують автори статті.

Чи пов'язані трагедії MH17 і MH370?

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Росія може бути причетна не лише до збиття літака MH17 в небі над Донбасом, але й до загадкового зникнення рейсу MH370 над Індійським океаном у 2014 році - принаймні таку думку у розмові з виданням Daily Express озвучив авіаційний експерт Джеф Вайз, який вивчає подробиці цієї трагедії.

За його версією, MH370 міг зникнути не над Індійським океаном, а спочатку полетіти на північ - в бік Казахстану, - і до цього може мати стосунок Росія.

Як опосередкований доказ він наводить той факт, що і збиття MH17, і зникнення MH370 сталося майже одразу після того, як США запроваджувала санкції проти РФ.

Експерт додає, що Казахстан на той час був єдиною країною, яка відкрито підтримала анексію Криму.

До того ж, там є "чудове місце посадки" - космодром Байконур, вважає слідчий.

Згідно з даними супутників, південь Казахстану міг бути альтернативним місцем призначення літака, пише Daily Express.

Видання зауважує, що версія Джефа Вайза не є доведеною, і це лише одна з багатьох теорій щодо цієї трагедії.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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