Путін лишається - нічого доброго для Росії та світу? Огляд ЗМІ

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На що чекати від "вічного" правління Путіна, як коронавірус впливає на бажання піти на романтичне побачення та чому гравці лондонського "Арсеналу" були змушені піти на карантин - в огляді західної преси 11 березня.

"Нічого доброго"

Плани Володимира Путіна залишитися у владі після 2024 року "не віщують нічого доброго" Росії та світу, пише Guardian.

На думку видання, погодившись вчора з пропозицію "обнулення" президентських термінів, багаторічний російський лідер дав відповідь на найбільш важливе для нього питання, фактично сказавши: "Забудьте про все, я залишаюсь."

Guardian називає події в російській Думі "геніальним трюком Путіна". "Переведення стрілок президентського годинника знову до нуля означає, що він та вся Росія можуть очікувати два наступних терміни. Проблему вирішено. Обговорення скінчилось."

Говорячи про перспективи "вічного правління" Путіна, Guardian передбачає "більше кумівства, репресій, національної стагнації" в Росії та більшого підриву міжнародного порядку, антизахідної риторики та "саботажу", а також застосування "популістичної отрути".

"На все життя"

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New York Times пише, що Путін підтримав "нахабний" спосіб зберегти владу "на все життя".

"Під час ретельно спланованої появи (в Думі), президент Росії Путін погодився, що йому слід дозволити спробувати переобратися на ще два терміни", - прокоментувало вчорашні події видання.

Звісно, ці зміни до конституції ще має схвалити Конституційний суд та підтримати народ на референдумі, але практично ніхто не сумнівається в позитивному для російського лідера результаті.

"Інтрига повністю зникла сьогодні. Він мав надіслати сигнал якомога швидше, що ніщо в країні не зміниться і все залишиться так, як було", - каже російський політолог Григорій Голосов.

Деякі коментатори в соцмережах звинуватили Путіна в узурпації влади, а три опозиційні активісти навіть подали заявку на проведення мітингу в Москві 21 березня проти дій Путіна. Реакція місцевої влади була миттєвою: вже ввечері вони заборонили масові заходи, де кількість учасників перевищує 5 тисяч, через коронавірус.

"Не існує сумнівів щодо готовності влади відповісти потужними репресіями. Зараз я не бачу факторів, які б могли завадити Путіну", - цитує Голосова New York Times.

Варто чи ні?

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Daily Mail пише, що коронавірус суттєво ускладнив організацію романтичних побачень через спеціалізовані додатки.

Через поширення хвороби по всьому світу користувачі "двічі думають", чи не замінити справжнє побачення на віртуальне, а дехто навіть відписується від людей, які нещодавно подорожували закордоном.

Менеджмент деяких додатків вже відреагував на події. Зокрема, Tinder попереджає користувачів за допомогою спливаючого вікна: "Tinder є чудовим місцем для знайомств з новими людьми. Хоча ми й хочемо, щоб ви продовжували чудово проводити час, власний захист від коронавірусу є важливішим."

Втім, для великої кількості користувачів нічого не змінилось. Згідно з дослідженням OKCupid, 88% користувачів ходять на побачення, як і раніше. Але фахівці радять бути більш обачливими та спочатку поспілкуватись одне з одним, наприклад, у FaceTime чи Skype.

"Це зменшить деякі страхи та допоможе побудувати довіру та стосунки", - вважає американський лікар Наташа Фуксіна.

А доктор Тейлор Грабер з Університету Сан Дієго переконаний, що нема потреби відмовлятись від побачень через коронавірус.

"Існує дуже низький ризик того, що молоді, здорові люди матимуть якісь серйозні наслідки внаслідок хвороби", - цитує пана Грабера Daily Mail.

Футбольна "самоізоляція"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гравців "Арсеналу" помістили на карантин через зустріч з власником "Олімпікоса"

Тим часом в англійській Прем'єр-лізі вперше скасували матч через коронавірус, а гравців "Арсеналу" змусили "самоізолюватись", пише Independent.

В офіційній заяві лондонський клуб зазначив, що такі заходи були вжиті через те, що кілька гравців команди зустрічались з власником "Олімпіакоса" Евангелосом Марінакісом після поразки в матчі Ліги Європи в Греції 13 днів тому. Після цього в пана Марінакіса діагностували коронавірус.

"Отримані нами медичні рекомендації кажуть, що ризик їхнього захворювання на коронавірус надзвичайно низький. Але ми суворо дотримуємось інструкцій уряду, які рекомендують самоізоляцію вдома на 14 діб будь-кого, хто мав близький контакт із зараженою людиною", - заявив "Арсенал".

Таким чином, матч проти "Манчестер Сіті", запланований на 11 березня, перенесли.

Окрім футболістів, "самоізолюватись" мали й чотирьох працівники клубу, які сиділи поруч із паном Марінакісом під час матчу.

Коронавірус вже вніс суттєві зміни в календарі та відвідуваність матчів в провідних футбольних чемпіонатах інших європейських країн. Зокрема, в Італії змагання призупинили до 3 квітня, а в Іспанії, Франції та Португалії матчі проводитимуть без глядачів на трибунах, додає Independent.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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